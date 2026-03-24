Strażnik z wilgotnościomierzem i inspektor przy pojemniku na śmieci. 5 tys. zł kary w 2026. Za co można ją dostać?
Sezon grzewczy 2025/2026 przyniósł wyraźne zaostrzenie kontroli. Strażnicy miejscy i gminni wchodzą do kotłowni z elektronicznymi wilgotnościomierzami, sprawdzają dokumentację pieców i zaglądają do pojemników na odpady. Mandaty za złamanie przepisów sięgają 500 zł na miejscu – a gdy właściciel nie przyjmuje mandatu, sprawa trafia do sądu, gdzie kara może wynieść 5 000 zł. Za uniemożliwienie kontroli grozi coś gorszego niż mandat: odpowiedzialność karna. Oto co sprawdzają służby, na jakiej podstawie prawnej i kto dokładnie jest narażony na konsekwencje.
Koniec taryfy ulgowej dla pieców bezklasowych i mokrego drewna
Przez kilka lat samorządy prowadziły kontrole stosunkowo łagodnie – informowały, przestrzegały, edukowały. Od 1 stycznia 2026 roku ta filozofia uległa zmianie. W 14 województwach obowiązują uchwały antysmogowe sejmików, które kończyły kolejne etapy przejściowe. Dla wielu właścicieli domów oznacza to jedno: piec, który przez lata był „jeszcze dopuszczalny”, stał się dzisiaj nielegalnym źródłem ciepła.
Nie ma jednego ogólnopolskiego zakazu, który wszedłby w życie z początkiem roku – wszystko zależy od tego, w którym województwie mieszkasz i kiedy Twój piec wyprodukowano lub zamontowano. Tempo zmian jest różne, ale kierunek jeden. W województwie śląskim od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych, które były uruchomione między 2013 a 2017 r. W województwie podkarpackim z tym samym dniem wchodzi całkowity zakaz dla wszelkich kotłów bezklasowych na węgiel i drewno – bez względu na datę zakupu. W województwie łódzkim wszystkie piece i kominki zamontowane przed 1 maja 2018 r. muszą być wyposażone w urządzenia filtrujące spaliny. W województwie lubelskim kotły 3. i 4. klasy mają obowiązek wymiany do końca 2026 r. W województwie świętokrzyskim od 1 lipca 2026 r. wchodzi całkowity zakaz kotłów klasy 5., a na obszarach z możliwością przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej – nakaz takiego przyłączenia. Jedynymi województwami bez aktywnych uchwał antysmogowych pozostają warmińsko-mazurskie i podlaskie.
Co istotne, przepisy nie dotyczą wyłącznie kotłów centralnego ogrzewania. Kominki, piece kaflowe, kozy i inne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe są objęte tymi samymi regulacjami. W wielu województwach dla kominków odrębne terminy minęły już wcześniej – w mazowieckim urządzenia niespełniające norm Ekoprojektu lub nieosiągające 80% sprawności są zakazane od 1 stycznia 2023 r.
Wilgotność drewna – miernik wchodzi do kotłowni
Nawet właściciel nowego, certyfikowanego kotła może dostać mandat – jeśli pali mokrym drewnem. Uchwały antysmogowe w 14 województwach dopuszczają spalanie biomasy drzewnej wyłącznie o wilgotności nieprzekraczającej 20%. To wymóg, który brzmi technicznie, ale w praktyce eliminuje większość drewna kupowanego „prosto od leśnika” bez odpowiedniego sezonowania.
Świeżo ścięte drewno ma wilgotność rzędu 50-60%. Aby zejść poniżej 20%, musi być suszone pod zadaszeniem, z zapewnionym przepływem powietrza, przez co najmniej 2 lata. Polano sprzedawane jako „sezonowane”, które leżało rok lub zimowało bez zadaszenia, niemal na pewno nie spełnia normy.
Strażnicy miejscy przychodzą do kotłowni z elektronicznym wilgotnościomierzem i wbijają sondę w kilka losowych szczap leżących przy piecu – przygotowanych do spalenia lub właśnie dorzucanych. Jeśli urządzenie wskaże 25% lub 30% – mandat jest wystawiany na miejscu. Tłumaczenie, że sprzedawca obiecał drewno sezonowane, nie jest okolicznością łagodzącą. Odpowiedzialność za jakość opału spada wyłącznie na użytkownika, który go spalił.
Poza drewnem kontrolerzy sprawdzają całość składu opału. Istnieje „żelazny katalog” paliw zakazanych niemal we wszystkich województwach: muły i flotokoncentraty węglowe, miał niespełniający norm jakości, węgiel brunatny, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju odpady – plastiki, meble, odzież, opony, lakierowane drewno z rozbiórek. Spalanie odpadów w domowym piecu jest osobnym wykroczeniem – z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587), zagrożonym grzywną do 5 000 zł.
Kto puka i z czym przychodzi – trzy różne służby
Uprawnienia do kontroli pieców i opału są rozdzielone między kilka podmiotów, które działają niezależnie, choć nierzadko razem. Straż miejska lub gminna ma najszersze uprawnienia w terenie: może wejść na posesję bez wcześniejszego zapowiedzenia w godzinach od 6:00 do 22:00, a po tej godzinie prawo prowadzenia kontroli przysługuje policji. Strażnicy mogą pobrać próbki popiołu do badań laboratoryjnych, sprawdzić skład opału i dokumentację pieca. Jedynie straż jest uprawniona do wystawiania mandatów – do 500 zł na miejscu. Gminy niemające straży miejskiej wyznaczają upoważnionych pracowników urzędu; mają oni takie same uprawnienia wejścia i kontroli, ale nie mogą wystawiać mandatów – kierują wniosek o ukaranie do sądu.
Inspekcja Ochrony Środowiska (WIOŚ) koncentruje się na zakładach i firmach, ale ma prawo prowadzić postępowania administracyjne kończące się grzywnami do 5 000 zł. Nadzór budowlany może nakazać zaprzestanie użytkowania instalacji lub jej demontaż – to najdotkliwsza z możliwych sankcji rzeczowych. Jedna kontrola prowadzona przez jedną służbę często uruchamia dalsze czynności prowadzone przez pozostałe.
Kontrolę może zainicjować zgłoszenie sąsiada. Strażnicy miejscy nie mogą odmówić podjęcia czynności wyjaśniających, gdy ktoś zgłosi zadymienie z komina sąsiada. W wielu gminach działają dedykowane aplikacje mobilne lub infolinie do anonimowego zgłaszania podejrzeń palenia odpadami – system działa i jest aktywnie wykorzystywany.
Kluczowa kwestia prawna: odmowa wpuszczenia kontrolerów na posesję nie jest wykroczeniem – jest przestępstwem. Art. 225 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 17) przewiduje za utrudnianie czynności kontrolnych karę do 3 lat pozbawienia wolności. W praktyce oznacza to, że zamknięcie drzwi przed strażnikiem może skończyć się znacznie gorzej niż mandat, którego właściciel chciał w ten sposób uniknąć.
CEEB – ewidencja pieców, która jest punktem wyjścia dla kontrolerów
Osobnym i odrębnym obowiązkiem jest zgłoszenie każdego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB działa w ramach Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji od 18 września 2023 r. Urządzenia zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. powinny zostać zgłoszone do 30 czerwca 2022 r. Nowe źródła ciepła uruchomione po tej dacie – w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia.
Strażnicy miejscy coraz częściej weryfikują wpisy do CEEB podczas kontroli i porównują zadeklarowane urządzenie ze stanem faktycznym. Jeśli właściciel wymienił piec w 2025 roku i nie zgłosił zmiany, nowe urządzenie figuruje w ewidencji jako „nieznane” lub jako poprzedni, potencjalnie zakazany model. Brak zgłoszenia lub podanie nieprawdziwych danych zagrożone są grzywną od 500 do 5 000 zł. Osoby, które nie zaktualizowały wpisu po wymianie kotła, należą dziś do najczęściej typowanych do kontroli.
Segregacja odpadów – kontroler zagląda do pojemnika i do deklaracji
Drugi front aktywności straży miejskiej i gminnej to kontrole segregacji odpadów. Przepisy są jednoznaczne od 2020 r., ale skala egzekucji wyraźnie wzrosła. Prawa do kontroli wynikają wprost z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733).
Kontrolerzy sprawdzają dwie rzeczy jednocześnie: fizyczną zawartość pojemników – czy odpady są posegregowane właściwie, czy nie ma „zanieczyszczeń” frakcji, np. plastiku w pojemniku na papier albo resztek jedzenia w żółtym worku – oraz zgodność deklaracji śmieciowej z rzeczywistością. Deklaracja określa liczbę domowników i stanowi podstawę opłaty za wywóz. Zaniżona liczba mieszkańców to niższa opłata, co jest wykroczeniem.
Od 1 stycznia 2025 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące tekstyliów: odzież, pościel, firany, buty – żadne z tych rzeczy nie mogą trafiać do pojemnika na odpady zmieszane. Gminy mają obowiązek zapewnić odpowiednie punkty zbiórki lub specjalne kontenery na tekstylia. Jeśli kontener nie jest dostępny w pobliżu – odpady tekstylne należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Osobna kategoria z surowymi sankcjami to odpady niebezpieczne i elektrośmieci. Wyrzucenie zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, leków, farb, rozpuszczalników czy świetlówek do standardowego pojemnika na odpady zmieszane grozi grzywną do 5 000 zł.
Przedsiębiorcy mają od 2025 r. rozszerzone obowiązki: odpady budowlane i remontowe muszą być segregowane na 6 kategorii – drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips i surowce mineralne (beton, cegła). Za nieprzestrzeganie przepisów w przypadku firm kary sięgają od 1 000 do 1 000 000 zł.
Za złą segregację grozi trzykrotna opłata, nie tylko mandat
System sankcji za niewłaściwą segregację działa na dwóch poziomach. Pierwszym jest podwyższona stawka opłaty za wywóz odpadów: gdy gmina stwierdzi, że nieruchomość nie segreguje prawidłowo, nalicza opłatę podwyższoną – przepisy dopuszczają stawkę od 2 do 4-krotności stawki podstawowej, a w praktyce stosowana jest najczęściej trzykrotność. Opłata może być naliczana co miesiąc do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Mechanizm ten dotyczy również budynków wielorodzinnych, i to w wariancie odpowiedzialności zbiorowej. Jeśli w pojemnikach wspólnoty znajdzie się frakcja nieodpowiadająca zadeklarowanej, podwyższona opłata może dotknąć wszystkich mieszkańców – niezależnie od tego, który z nich rzeczywiście wrzucił niedozwolony odpad. W Warszawie w 2023 r. przeprowadzono rekordowe 6 104 kontrole nieruchomości – co daje średnio 17 inspekcji dziennie – jak informował wówczas Urząd Miasta. Wystawiono 131 mandatów, skierowano 9 wniosków do sądu.
Równolegle działa mandat od straży miejskiej – do 500 zł – wystawiany bezpośrednio na miejscu. Odmowa przyjęcia mandatu lub skierowanie sprawy do sądu przez samą gminę może podnieść karę do 5 000 zł. Obie drogi – podwyższona opłata i mandat – nie wykluczają się wzajemnie.
Co sprawdzić i co przygotować, by kontrola nie była problemem
Właściciel domu ogrzewanego kotłem lub kominkiem powinien zacząć od sprawdzenia, jaka uchwała antysmogowa obowiązuje w jego województwie i jakie terminy wymiany dotyczą jego konkretnego urządzenia. Harmonogramy są dostępne na stronach urzędów marszałkowskich. Kluczowe dokumenty, których może zażądać kontroler, to certyfikat klasy lub potwierdzenie zgodności z normami Ekoprojektu, instrukcja obsługi z parametrami technicznymi i tabliczka znamionowa urządzenia. Sam sprawny piec bez dokumentacji może zostać uznany za niespełniający wymogów.
Drewno do spalania warto sprawdzić prostym wilgotnościomierzem kupionym za kilkadziesiąt złotych w markecie budowlanym, zanim trafi do kotłowni. Jeśli wskazuje powyżej 20% – należy odłożyć je na kolejny sezon. Rachunki za zakup opału (faktura, paragon) są przydatne, ale nie zastąpią rzeczywistego pomiaru wilgotności podczas kontroli. Z kotłowni warto usunąć wszelkie materiały, które mogłyby budzić podejrzenia: pocięte meble, worki z odpadami komunalnymi trzymane „przy piecu”, stare opony czy lakierowane drewno rozbiórkowe.
Wpis do CEEB należy zaktualizować, jeśli urządzenie grzewcze zostało zmienione w ciągu ostatnich dwóch lat – termin to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Zgłoszenia można dokonać bezpłatnie przez internet (portal rządowy), listownie lub osobiście w urzędzie gminy.
W zakresie segregacji odpadów warto zweryfikować dwa elementy: czy deklaracja złożona w urzędzie gminy odzwierciedla aktualną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, oraz czy frakcje wrzucane do pojemników odpowiadają zasadom obowiązującym w danej gminie. Szczegółowy regulamin segregacji – niekiedy różniący się od sąsiedniej gminy – dostępny jest na stronach lokalnych urzędów. Od 2025 r. obowiązkowo dotyczy to też tekstyliów, które muszą trafić do dedykowanych pojemników lub PSZOK-u, a nie do czarnego worka.
Właściciele budynków wielorodzinnych i zarządcy nieruchomości powinni zadbać o właściwe oznakowanie altanek śmietnikowych i regularną weryfikację, czy lokatorzy przestrzegają zasad. Odpowiedzialność wobec gminy spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości – a kara naliczona od całego budynku może następnie zostać przerzucona na mieszkańców przez podwyższenie zaliczek na koszty zarządu.
