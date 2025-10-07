Synoptycy nie mają dobrych wieści! Słońca jak na lekarstwo. Nadciąga fala chmur i uciążliwych opadów.
Polacy muszą przygotować się na kilka wyjątkowo ponurych dni. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają złudzeń, słońca w najbliższym czasie będzie jak na lekarstwo.
Zamiast jesiennych spacerów w promieniach złotej aury czeka nas gęsta pokrywa chmur, uciążliwe opady deszczu i poranne mgły, które mogą stać się prawdziwą zmorą kierowców.
Deszcz i pochmurne niebo nad krajem
Już we wtorek cała Polska znajdzie się pod wpływem zachmurzenia. Miejscami pojawią się intensywniejsze opady, szczególnie w centrum i na południu. Na północy oraz nad morzem można liczyć na krótkie przejaśnienia, ale to będą wyjątki. Temperatura wyniesie od około 8 stopni w górach do nawet 15 stopni na zachodzie i północy kraju. Aura sprawi jednak, że odczuwalnie będzie znacznie chłodniej, zwłaszcza przy podmuchach wiatru.
Mgły ograniczające widoczność do minimum
Najbardziej uciążliwe okażą się mgły. W wielu regionach, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, widoczność spadnie miejscami nawet do 100 metrów. To oznacza realne niebezpieczeństwo dla kierowców. Eksperci przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, używania świateł przeciwmgielnych i dostosowania prędkości do warunków. Dla osób planujących podróże nocą i nad ranem to będzie największe wyzwanie nadchodzących dni.
Środa z jeszcze większą dawką deszczu
Środa przyniesie dalsze pogorszenie pogody. Zachmurzenie stanie się całkowite, a deszcz pojawi się niemal w całym kraju. Temperatury będą umiarkowane, od 11 stopni w rejonach podgórskich do 16 stopni na zachodzie, ale mokra aura i wiatr sprawią, że komfort cieplny będzie niski. W wielu miejscach trzeba liczyć się z ciągłymi, a nie tylko przelotnymi opadami, co skutecznie popsuje plany na spacery czy prace w ogrodzie.
Co to oznacza dla zwykłych ludzi
Prognoza pogody przekłada się bezpośrednio na codzienne życie. Dla kierowców oznacza konieczność zachowania maksymalnej uwagi na drogach. Dla rodzin planujących aktywności na świeżym powietrzu — szukanie alternatywnych zajęć pod dachem. To także wyzwanie dla osób starszych i dzieci, które są bardziej narażone na wychłodzenie podczas wilgotnej i wietrznej aury. Lekarze przypominają, że taka pogoda sprzyja infekcjom, dlatego warto zadbać o odpowiedni ubiór i unikać wychodzenia z domu bez parasola czy kurtki przeciwdeszczowej.
Jesień w pełnej krasie
Nadchodzące dni pokażą, jak kapryśna potrafi być polska jesień. Zamiast złotej i słonecznej, coraz częściej przypomina ona szarą i mokrą porę roku. Dla jednych to powód do narzekań, dla innych — okazja, by zwolnić tempo, zostać w domu i zatopić się w książce przy kubku gorącej herbaty. Jedno jest pewne: bez parasola i ciepłego płaszcza ani rusz.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.