Termin zapłaty podatku minął, a kary to nawet 64 tys. zł. Obowiązek ma blisko 90 proc. gospodarstw domowych
16 marca upłynął termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości za rok 2026. Od następnego dnia urząd zaczął naliczać odsetki – i z każdym kolejnym dniem zaległość rośnie. Na zapłatę, wniosek o ulgę lub choćby telefon do urzędu gminy jest jednak jeszcze czas. Najgorsza opcja to czekać. W skrajnym przypadku, gdy ktoś świadomie unika płacenia podatku, kodeks karny skarbowy przewiduje grzywnę sięgającą 64 tys. zł.
Termin minął 16 marca – co teraz?
Około 87% gospodarstw domowych w Polsce mieszka w mieszkaniu lub domu na własność. Przekładając to na poszczególnych ludzi to około 60 proc. ludności ma do zapłacenia podatek.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31, z późn. zm.) pierwsza rata podatku od nieruchomości dla osób fizycznych przypada co roku 15 marca. W 2026 roku 15 marca wypadał w niedzielę, więc – stosownie do art. 12 § 5 ordynacji podatkowej – termin przesunął się na poniedziałek 16 marca. Kto nie zapłacił do tego dnia, jest już w zwłoce.
Odsetki za zwłokę wynoszą 14,5% w skali roku i naliczają się od 17 marca. Im dłuższe opóźnienie, tym wyższy rachunek. Do kwoty zaległości dochodzi też opłata upomnienia (16 zł), które urząd wysyła zwykle po tygodniu od nierozliczonej raty. Jeżeli upomnienie nie przyniesie skutku, gmina wystawia tytuł wykonawczy – a to otwiera drogę do przymusowej egzekucji z konta bankowego, wynagrodzenia lub nieruchomości.
Jeśli nie masz jeszcze decyzji podatkowej (nakazu płatniczego) w skrzynce – zadzwoń dziś do urzędu gminy lub miasta. Brak pisma nie zwalnia z obowiązku zapłaty, ale jeśli urząd nie doręczył decyzji prawidłowo, termin płatności biegnie od dnia faktycznego odbioru dokumentu, a nie od 15 marca. Warto to ustalić jak najszybciej, bo może okazać się, że twój termin jeszcze nie minął.
Pozostałe raty podatku od nieruchomości w 2026 roku przypadają na 15 maja, 15 września i 16 listopada (15 listopada to w tym roku niedziela). Wyjątek dotyczy podatku poniżej 100 zł rocznie – taki trzeba było uiścić jednorazowo do 16 marca.
Stawki znowu w górę. O 4,5 proc.
W sierpniu 2025 roku Ministerstwo Finansów i Gospodarki opublikowało Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. 2025 poz. 726). Maksymalne stawki wzrosły względem poprzedniego roku o 4,5 proc., co jest bezpośrednim skutkiem wskaźnika inflacji z pierwszego półrocza 2025 roku.
Jak to wygląda w praktyce? Dla budynków i lokali mieszkalnych – czyli typowych mieszkań i domów jednorodzinnych – gmina może pobrać maksymalnie 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Rok wcześniej limit wynosił 1,19 zł. To nie brzmi dramatycznie, ale przy mieszkaniu o powierzchni 70 m² różnica między stawką z 2025 a 2026 roku wynosi przy stawce maksymalnej ponad 4 zł rocznie – przy całości podatku od 2025 r. wynoszącej ok. 83 zł to podwyżka rzędu kilku procent.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Tam maksymalna stawka za 1 m² powierzchni to 35,53 zł – to poziom o ok. 1,50 zł wyższy niż w 2025 roku. Właściciel warsztatu, biura czy magazynu o powierzchni 200 m² zapłaci o 300 zł więcej rocznie niż rok temu, jeśli jego gmina zdecyduje się na maksymalne stawki.
Gminy ustalają stawki samodzielnie – ale w granicach wyznaczonych przez ministra. Rady gmin musiały przyjąć uchwały w tej sprawie przed końcem 2025 roku. Jeśli któraś z nich tego nie zrobiła, obowiązują stawki z roku poprzedniego. W praktyce jednak większość samorządów decyduje się na maksymalne widełki, bo podatek od nieruchomości to jedno z głównych źródeł dochodów gminnych.
Dzień spóźnienia, a zaczyna się kaskada
Konsekwencje opóźnionej płatności narastają stopniowo, ale dość szybko.
Już od następnego dnia po terminie naliczane są odsetki za zwłokę – obecnie wynoszą one 14,5% w skali roku. To oznacza, że każdy kolejny dzień powiększa kwotę długu.
Po upływie tygodnia od nieuregulowanej należności z urzędu gminy wychodzi upomnienie. Do kwoty zaległości dolicza się opłatę upomnienia w wysokości 16 zł. To sygnał dla podatnika, że sprawa trafiła do obiegu administracyjnego.
Jeśli upomnienie pozostanie bez reakcji, gmina wystawia tytuł wykonawczy – to dokument otwierający drogę do przymusowej egzekucji. Koszty egzekucji ponosi dłużnik. Mogą one obejmować zajęcie wynagrodzenia, rachunku bankowego lub ruchomości. W przypadku poważniejszych zaległości możliwe jest też zajęcie samej nieruchomości.
Podatnik, który ma chwilowe kłopoty z płynnością, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty. Wiąże się to jednak z opłatą prolongacyjną i nie jest gwarantowane – urząd może odmówić, jeśli nie uzna argumentów za przekonujące. Zdecydowanie bezpieczniej jest złożyć taki wniosek przed upływem terminu, nie po.
64 tys. zł – skąd ta kwota?
Przy okazji każdego sezonu płatności podatku od nieruchomości pojawia się w mediach kwota 64 tys. zł. Skąd się bierze i czy naprawdę grozi każdemu spóźnialskiemu?
To maksymalna grzywna z tytułu wykroczenia skarbowego, przewidziana w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930). Kodeks określa ją jako równowartość 720 stawek dziennych. Stawka dzienna jest obliczana jako 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy obecnym poziomie płacy minimalnej wynik to właśnie ok. 64 080 zł.
Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć: grzywna ta nie grozi osobie, która zapomniała zapłacić pierwszą ratę podatku lub zapłaciła ją kilka dni po terminie. Kodeks karny skarbowy wchodzi do gry przy świadomym i celowym uchylaniu się od opodatkowania – czyli na przykład gdy ktoś zataja przed urzędem fakt posiadania nieruchomości, zaniża jej powierzchnię w zgłoszeniu lub przez dłuższy czas ignoruje wszelkie wezwania. Odsetki i koszty egzekucji to codzienność zaległości podatkowych. Kara 64 tys. zł to scenariusz dla zatwardziałego dłużnika działającego w złej wierze.
3 daniny, które ludzie mylą
Przy okazji sezonu płatności warto wyjaśnić źródło typowych nieporozumień wśród właścicieli nieruchomości. Wiele osób nie jest pewna, czy płaci „podatek od nieruchomości”, „podatek gruntowy” czy może „opłatę przekształceniową” – i czy to w ogóle nie to samo. Nie jest.
Podatek od nieruchomości – dla właścicieli budynków i nierolnych gruntów
To danina, o której mowa w tym artykule. Reguluje ją wspomniana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Płacą go właściciele budynków mieszkalnych i użytkowych, budowli, a także gruntów, które nie są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne ani lasy. Dotyczy więc m.in. działek budowlanych, terenów przemysłowych, a także ogrodów przydomowych formalnie sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe. Termin pierwszej raty: 16 marca.
Podatek rolny – dla właścicieli ziemi uprawnej
Potocznie mówi się „podatek gruntowy” – to określenie zbiorcze, które nie istnieje jako osobna kategoria prawna w polskim systemie podatkowym. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (oznaczone m.in. symbolami R, Ł, Ps, S) podlegają podatkowi rolnemu, regulowanemu odrębną ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Nie ma tu mowy o podaniu powierzchni w metrach kwadratowych – podatek oblicza się od hektarów przeliczeniowych i zależy m.in. od klasy bonitacyjnej gleby i okręgu podatkowego.
Kluczowy szczegół, który zaskakuje wielu właścicieli: to, jaki podatek zapłacisz, zależy nie od tego, co rzeczywiście robisz na gruncie, lecz od tego, jak grunt jest wpisany w ewidencji gruntów prowadzonej przez starostę. Działka formalnie sklasyfikowana jako użytek rolny, na której od lat nic się nie uprawia, nadal podlega podatkowi rolnemu – dopóki wpis w ewidencji nie zostanie zmieniony. I odwrotnie: jeśli grunt formalnie figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej, zapłacisz podatek od nieruchomości, choćbyś sadzał na nim ziemniaki. Stawki podatku rolnego są też z reguły kilkudziesięciokrotnie niższe niż podatku od nieruchomości dla porównywalnej powierzchni – co sprawia, że błędna klasyfikacja w ewidencji może kosztować właściciela realnie więcej lub mniej, niż powinno.
Podatek rolny płaci się w tych samych 4 terminach ratalnościowych co podatek od nieruchomości: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Opłata przekształceniowa – tylko dla dawnych użytkowników wieczystych
To zupełnie osobna kategoria, mylona z podatkiem od nieruchomości przez mieszkańców bloków budowanych na gruntach miejskich, zwłaszcza w dużych miastach. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716), z dniem 1 stycznia 2019 roku grunty pod budynkami mieszkalnymi – dotychczas oddane w użytkowanie wieczyste przez gminy i Skarb Państwa – przeszły na własność lokatorów. Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, automatycznie.
Ale to przejście własności nie było bezpłatne. Nowi właściciele zobowiązani są do wnoszenia tzw. opłaty przekształceniowej przez 20 lat, licząc od 2019 roku. Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa temu, co dany właściciel płaciłby za użytkowanie wieczyste na dzień 1 stycznia 2019 roku. W przypadku gruntów na cele mieszkaniowe wynosiło to zazwyczaj 1% wartości gruntu rocznie.
Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej to 31 marca każdego roku – a więc 2 tygodnie później niż pierwsza rata podatku od nieruchomości. Obie te należności są niezależne: właściciel mieszkania w bloku na przekształconym gruncie miejskim płaci zarówno opłatę przekształceniową (do 31 marca), jak i podatek od nieruchomości (pierwsza rata do 16 marca). To 2 osobne zobowiązania, 2 różne podstawy prawne, 2 różne numery kont w urzędzie.
Opłatę przekształceniową można uregulować jednorazowo – i zazwyczaj wiąże się to z bonifikatą. W Warszawie np. przez kolejne lata obowiązywała 98-procentowa bonifikata dla jednorazowej wpłaty. Warto sprawdzić, czy gmina w danym miejscu nadal ją oferuje.
Co to oznacza dla Ciebie? Co zrobić, jeśli nie masz pieniędzy na podatek
- Złóż wniosek o ulgę lub odroczenie zanim minie termin, nie po. Urząd gminy ma prawo udzielić ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości w przypadku uzasadnionych trudności finansowych. Wniosek można złożyć jeszcze dzisiaj lub jutro – to lepsza opcja niż bierność. Urząd może rozłożyć zaległość na raty, odroczyć termin płatności lub w wyjątkowych przypadkach umorzyć część należności. Wiąże się to z opłatą prolongacyjną, ale zapobiega narastaniu odsetek i egzekucji.
- Sprawdź, czy masz prawo do zwolnienia z podatku. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje kilka kategorii zwolnień – m.in. dla gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków (przy spełnieniu warunków konserwatorskich), dla nieruchomości stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży czy dla gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne. Część gmin wprowadza też dodatkowe zwolnienia w uchwałach lokalnych.
- Upewnij się, że płacisz na właściwy rachunek. Podatek od nieruchomości trafia do budżetu gminy, a numer konta do przelewu znajdziesz w decyzji podatkowej. Wiele gmin przydziela indywidualne numery rachunków – przelew na stary numer sprzed kilku lat może nie trafić do właściwego miejsca.
- Jeśli mieszkasz na dawnym gruncie wieczystym, sprawdź status opłaty przekształceniowej. Termin jej płatności to 31 marca – masz jeszcze 2 tygodnie. Zaświadczenie o przekształceniu i wysokość opłaty powinny być wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli masz wątpliwości, czy i ile jesteś winien – sprawdź KW online lub udaj się do urzędu gminy albo urzędu miasta.
- Jeżeli nie dostałeś decyzji podatkowej – zadzwoń do urzędu gminy i poproś o jej wydanie lub potwierdzenie, że została wysłana. Brak dokumentu nie zwalnia z opodatkowania, ale może przesunąć termin płatności o 14 dni od chwili faktycznego odbioru pisma.
