Tłumy pobiegną do Biedronki. Takiej promocji i takich cen dawno nie widzieliśmy
Tuż przed świętami Biedronka uruchamia promocję, która już teraz wywołuje ogromne poruszenie wśród klientów. Chodzi o produkt, bez którego wielu Polaków nie wyobraża sobie wigilijnego stołu, a cena, która pojawiła się w ofercie, jest jedną z najniższych od lat. Skala obniżki sprawia, że sklepy mogą przeżyć prawdziwe oblężenie, a zapasy znikną szybciej, niż wielu się spodziewa.
Od środy do soboty, w dniach 17–20 grudnia, sieć oferuje płat ze skórą z karpia świeżego Marinero w cenie 1,49 zł za 100 gramów. To aż 72 procent taniej w porównaniu do ceny sprzed promocji. Jeszcze niedawno ten sam produkt kosztował ponad 5 zł za 100 gramów, a obecnie nawet bez aplikacji cena wynosi 2,98 zł za 100 gramów. Różnica jest ogromna, zwłaszcza dla rodzin planujących większe zakupy na święta.
Promocja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników aplikacji, a obowiązuje także limit dzienny – do 3 kilogramów na kartę Moja Biedronka. To wyraźny sygnał, że sieć spodziewa się bardzo dużego zainteresowania i chce zapobiec masowemu wykupywaniu towaru przez pojedynczych klientów. Jednocześnie oznacza to, że kto przyjdzie za późno, może już nie mieć szansy na zakup w takiej cenie.
Wielu klientów zwraca uwagę, że w tym roku ceny produktów świątecznych w większości sklepów są wyższe niż przed rokiem. Tym bardziej tak duża obniżka na jeden z kluczowych elementów wigilijnego menu robi wrażenie. Przy zakupie kilku kilogramów różnica w rachunku może sięgnąć kilkudziesięciu, a nawet ponad stu złotych. Dla wielu rodzin to realna ulga w domowym budżecie w jednym z najdroższych okresów w roku.
Biedronka podkreśla, że produkt jest dostępny do wyczerpania zapasów, co dodatkowo podkręca atmosferę pośpiechu. Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że takie oferty potrafią zniknąć już w pierwszych godzinach sprzedaży, zwłaszcza w większych miastach. Klienci, którzy chcą skorzystać z promocji, coraz częściej planują zakupy z wyprzedzeniem i pojawiają się w sklepach tuż po otwarciu.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz przygotować wigilijne potrawy i kupić karpia w rozsądnej cenie, ta oferta może być jedną z najlepszych okazji w tym sezonie. Warunkiem jest jednak posiadanie aplikacji i karty lojalnościowej oraz szybka decyzja zakupowa. Odkładanie wizyty w sklepie na ostatni moment może skończyć się pustą ladą chłodniczą.
Warto też pamiętać o limitach i dostępności regionalnej, bo w niektórych placówkach zapasy mogą skończyć się znacznie szybciej niż w innych. To jedna z tych promocji, przy których naprawdę liczy się czas.
Sekcja HCU. Dlaczego ta promocja budzi takie emocje
Użytkownicy szukają takich informacji, bo dotyczą one realnych, codziennych decyzji zakupowych i domowych budżetów. Wysokie ceny żywności sprawiają, że każda duża obniżka ma ogromne znaczenie, zwłaszcza przed świętami. Artykuł odpowiada na konkretne pytanie: czy warto i kiedy iść do sklepu, by nie przepłacić.
To nie jest abstrakcyjna promocja, ale oferta ograniczona czasowo i ilościowo, która może realnie wpłynąć na wydatki wielu rodzin. Dlatego zainteresowanie jest tak duże, a emocje tak wyraźne.
Tak niskiej ceny karpia w Biedronce dawno nie było. Promocja sięga kilkudziesięciu procent, obowiązuje tylko przez kilka dni i wyłącznie do wyczerpania zapasów. Wszystko wskazuje na to, że sklepy mogą przeżyć prawdziwe oblężenie, a kto chce skorzystać z okazji, powinien działać szybko. W tym przypadku zwlekanie może kosztować znacznie więcej niż tylko straconą okazję.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.