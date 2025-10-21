To był wieczór pełen napięcia! Wyniki Konkursu Chopinowskiego zaskoczyły publiczność
Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Amerykanin zachwycił jury interpretacją utworów polskiego kompozytora i zdobył złoty medal. W gronie laureatów znalazł się również reprezentant Polski, Piotr Alexewicz, który otrzymał piątą nagrodę.
Eric Lu zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego. Polak wśród laureatów
Zakończył się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Złoty medal i pierwszą nagrodę zdobył Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. W gronie laureatów znalazł się również Polak, Piotr Alexewicz, który otrzymał piątą nagrodę.
Amerykanin najlepszy w Warszawie
Decyzję jury ogłosił jego przewodniczący, pianista Garrick Ohlsson – zwycięzca Konkursu Chopinowskiego z 1970 roku. Jak podkreślił, obrady trwały długo i były bardzo intensywne. – Nasza dyskusja była niezwykle ożywiona, ale udało nam się dojść do znakomitego rezultatu. Gratuluję wszystkim uczestnikom finału – mówił Ohlsson po ogłoszeniu wyników.
Zwycięzca nie krył emocji. – To spełnienie moich marzeń. Nie spodziewałem się wygranej, jestem ogromnie wdzięczny jurorom, publiczności i wszystkim, którzy wspierali mnie w tej drodze – powiedział Eric Lu tuż po werdykcie.
Lista laureatów
I nagroda i złoty medal – Eric Lu (Stany Zjednoczone)
II nagroda i srebrny medal – Kevin Chen (Kanada)
III nagroda i brązowy medal – Zitong Wang (Chiny)
IV nagroda – Tianyao Lyu (Chiny) oraz Shiori Kuwahara (Japonia)
V nagroda – Piotr Alexewicz (Polska) oraz Vincent Ong (Malezja)
VI nagroda – William Yang (Stany Zjednoczone)
Dodatkowo przyznano nagrody specjalne m.in. za najlepsze wykonania Sonaty, Poloneza, Ballady, Koncertu i Mazurków.
Polak wśród najlepszych
Dla 26-letniego Piotra Alexewicza udział w finale i zdobycie piątej nagrody to ogromny sukces. Polski pianista już wcześniej był faworytem publiczności i chwalony przez krytyków za precyzję techniczną oraz emocjonalność interpretacji.
Konkurs, który porusza świat
W finale wystąpiło jedenastu pianistów z siedmiu krajów. Łączna pula nagród wyniosła 238 tys. euro. Konkurs trwał od 2 do 23 października 2025 roku i jak co edycję odbywał się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
XIX edycja po raz kolejny potwierdziła, że muzyka Chopina wciąż łączy pokolenia i narody, a Warszawa na kilka jesiennych dni stała się stolicą światowej pianistyki.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.