To nie żart – akt notarialny nie wystarczy. Możesz stracić mieszkanie bez lokalu zamiennego. Nawet nie musisz mieć zaległości
Akt notarialny w ręku to jeszcze nie gwarancja, że mieszkanie będzie twoje do końca życia. Wspólnoty mieszkaniowe rocznie wygrywają dziesiątki spraw o przymusową sprzedaż lokali – i sądy są po ich stronie. Nawet jeśli spłacasz kredyt, możesz stracić swoje cztery kąty przez 6 miesięcy zaległości w opłatach, za głośny klimatyzator albo dlatego, że gromadzisz śmieci. A po sprzedaży licytacyjnej nie dostaniesz ani lokalu zamiennego, ani socjalnego.
14 lat walki z sąsiadką, która gromadziła śmieci
Sąd Apelacyjny w Białymstoku we wrześniu 2022 wydał wyrok, który pokazuje, jak daleko może zajść wspólnota mieszkaniowa. 53-letnia kobieta straciła mieszkanie przy ul. Kozłowej w Białymstoku przez gromadzenie śmieci – i to pomimo tego, że miała zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne potwierdzone przez psychiatrę.
Pierwsze skargi sąsiadów na odór i insekty pochodzą z 2008. Mieszkańcy zgłaszali, że kobieta znosi do mieszkania rzeczy ze śmietników, a na balkonie składuje zepsute jedzenie. Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa próbowała załatwić sprawę polubownie przez 11 lat – w 2011 i 2015 przeprowadzano akcje opróżniania lokalu z ubrań, deratyzację i dezynsekcję. Nic nie pomogło.
Dopiero w 2019 spółdzielnia złożyła pozew o przymusową sprzedaż. Rok później Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo, a w 2022 Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. „Sytuacja jest nienormalna i nie ma charakteru incydentalnego. Pracownicy spółdzielni nie są dopuszczani do corocznych przeglądów, a ich brak jest również zagrożeniem dla lokatorów. Sprzedaż mieszkania jest jedyną opcją” – argumentowała przed sądem pełnomocnik spółdzielni Jowita Grochowska.
Pozwana tłumaczyła się chorobą psychiczną i od 2 lat nie mieszkała już w tym lokalu. Sąd uznał jednak, że to nie zwalnia z odpowiedzialności, gdy zagrożenie dla sąsiadów trwa latami. Właścicielka straciła mieszkanie bez prawa do lokalu zamiennego.
Przepis, który działa od 30 lat
Przymusowa sprzedaż mieszkania to nie fikcja prawnicza. Reguluje ją art. 16 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2026 poz. 39), który działa nieprzerwanie od 30 lat. Przepis stanowi, że wspólnota mieszkaniowa może wytoczyć proces o sprzedaż lokalu w drodze licytacji, gdy właściciel:
– zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat,
– wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
– przez niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.
Wystarczy spełnienie jednej z tych przesłanek, żeby wspólnota mogła złożyć pozew. Nie trzeba, żeby właściciel jednocześnie nie płacił i jeszcze demolował budynek – sądy rozpatrują każdą podstawę osobno.
Co istotne, właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego ani socjalnego. To zasadnicza różnica w porównaniu z eksmisją najemców – tam osoba eksmitowana może ubiegać się o lokal socjalny, jeśli spełnia określone warunki. Tutaj takiej opcji nie ma.
Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność z prawem
Przepis o przymusowej sprzedaży budził kontrowersje od samego początku. Przeciwnicy argumentowali, że to naruszenie konstytucyjnej ochrony własności. Sprawę rozstrzygnął dopiero Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 29 lipca 2013 (sygn. SK 12/12), uznając art. 16 za zgodny z Konstytucją.
Trybunał wskazał, że licytacyjna sprzedaż lokalu chroni nie tylko prawa pozostałych właścicieli, ale też porządek publiczny. Gdy jeden właściciel zalega z opłatami, pozostali muszą dopłacać za niego z własnej kieszeni. Przepis ma też funkcję dyscyplinującą – mobilizuje do wykonywania obowiązków wobec wspólnoty.
„Praktyka sądowa dowodzi, że art. 16 jest stosowany w ostateczności, gdy zawiodły inne ogólne instrumenty dochodzenia przez wspólnotę narastających zaległości. Sądy biorą skrupulatnie pod uwagę długotrwałość zalegania z opłatami, ich wysokość, skutki zaległości dla wspólnoty, przyczyny zadłużenia, stan rodzinny i osobisty zalegającego” – podkreślił Trybunał w uzasadnieniu.
6 miesięcy zaległości może wystarczyć
Ustawa nie definiuje pojęcia „długotrwałość” zaległości. Praktyka sądowa wypracowała jednak próg – co najmniej 6 miesięcy nieuregulowanych opłat to granica, od której sądy zaczynają uznawać zaległość za wystarczającą do zastosowania art. 16.
Nie chodzi tylko o czas – sądy biorą pod uwagę również wysokość długu i jego wpływ na kondycję wspólnoty. Kilkadziesiąt złotych zaległości przez 3 lata? To za mało. Ale 30000 zł długu przez rok, gdy wspólnota musi pokrywać brakujące środki z własnej kieszeni? Już wystarczy.
Orzecznictwo pokazuje, że nie ma automatyzmu. Sądy badają, czy wspólnota próbowała wcześniej odzyskać pieniądze standardowymi metodami – przez nakazy zapłaty, egzekucję komorniczą, ugody. Skorzystanie z art. 16 to ostateczność, ale gdy inne sposoby zawiodą i właściciel ignoruje wezwania, droga do sądu stoi otworem.
Jerzy Cywoniuk, prezes białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok, podkreśla w rozmowie z lokalnymi mediami: „Staramy się jednak nie kierować sprawy do sądu, bo to może trwać miesiącami, a nawet latami. Innymi metodami próbujemy rozwiązać ten i inne problemy związane z zakłócaniem porządku domowego. To wymaga jednak dobrej współpracy sąsiadów, zarządu spółdzielni, policji i innych służb”.
Klimatyzator za głośny o 15 decybeli
Nie tylko dług może doprowadzić do utraty mieszkania. Hałas z klimatyzatora, pompy ciepła czy wentylatora to częsta przyczyna pozwów – zwłaszcza gdy właściciel montuje urządzenie bez zgody wspólnoty i ignoruje skargi sąsiadów.
Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie I C 354/14 rozpoznawał sprawę klimatyzatora, który w nocy emitował 60 decybeli hałasu – przy normie 45 dB. Jednostka zewnętrzna została zamontowana na elewacji bez zgody wspólnoty. Właściciel tłumaczył się kosztami wymiany na cichsze urządzenie.
Biegły sądowy potwierdził, że przy zamkniętych oknach hałas nie przekracza norm, ale latem – przy otwartych – praca klimatyzatora uniemożliwia sen. Sąd wskazał wprost: „Nie można wymagać od powódki, by podczas upalnej pogody zamykała okna tylko w celu wygłuszenia hałasu”.
To nie koniec problemu. Elewacja to część wspólna nieruchomości, więc montaż bez uchwały wspólnoty sam w sobie narusza prawo. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (uchwała z 7 marca 2008, sygn. III CZP 10/08), balkon w zakresie przestrzeni, na której można stać, przynależy do lokalu – ale elementy konstrukcyjne balkonu, w tym płyta balkonowa czy balustrada, stanowią część wspólną.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej to 50 dB w dzień i 40 dB w nocy. Przekroczenie tych norm, zwłaszcza gdy właściciel ignoruje wezwania do naprawy, daje podstawę do pozwu.
Rażące czy uporczywe? Sądy wyjaśniają różnicę
Przepis mówi o wykroczeniu „rażącym” albo „uporczywym” przeciwko porządkowi domowemu. To nie to samo.
Rażące wykroczenie to działanie o dużej intensywności – na tyle poważne, że w świetle zasad współżycia społecznego jedyną słuszną reakcją jest wykluczenie ze wspólnoty. Nie musi mieć charakteru wielokrotnego – nawet jedno zachowanie może uzasadnić przymusową sprzedaż, jeśli jego skutki są wystarczająco dotkliwe.
Uporczywość to inna kategoria. Tutaj liczy się reakcja właściciela na wezwania wspólnoty. Dostał pismo z prośbą o zaprzestanie naruszeń? Zignorował? Otrzymał nakaz sądu w procesie negatoryjnym? Nie zastosował się? To właśnie uporczywość. Sądy zwracają uwagę na bierność właściciela, który mimo świadomości problemu nie podejmuje żadnych działań naprawczych.
Przykłady spraw, które trafiają do sądów: zbieractwo powodujące zagrożenie sanitarne, niedoprowadzenie lokalu do stanu przydatności po pożarze (wybite okna, spalone wnętrze, brak ogrzewania), uciążliwe korzystanie z nieruchomości (krzyki, głośna muzyka, hałasy), montaż urządzeń bez zgody generujących hałas czy zapachy.
Dom czy mieszkanie – to ma znaczenie
Art. 16 ustawy o własności lokali dotyczy wyłącznie lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Oznacza to mieszkania w blokach, kamienicach i innych budynkach wielorodzinnych, gdzie istnieje nieruchomość wspólna. Właściciele domów jednorodzinnych nie muszą się obawiać przymusowej sprzedaży w tym trybie.
Różnica wynika z natury wspólnoty mieszkaniowej. Współwłasność nieruchomości wspólnej – grunt, elewacja, klatki schodowe, instalacje – tworzy szczególny stosunek prawny między właścicielami lokali. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Kto nie płaci swoich opłat lub niszczy części wspólne, obciąża finansowo i utrudnia życie pozostałym.
W domach jednorodzinnych właściciel ma pełnię praw do całej nieruchomości. Nie ma współwłaścicieli, którzy mogliby domagać się sprzedaży. Inaczej w szeregówkach czy bliźniakach – jeśli utworzono wspólnotę mieszkaniową dla zarządzania wspólnymi elementami (np. drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem), art. 16 może teoretycznie znaleźć zastosowanie, choć w praktyce takie sprawy są rzadkie.
Jak wygląda procedura przymusowej sprzedaży
Wspólnota nie może po prostu wyrzucić właściciela z mieszkania. Procedura wymaga uchwały właścicieli lokali – to nie zwykły zarząd, ale decyzja przekraczająca jego zakres. W dużych wspólnotach potrzebna jest zgoda większości właścicieli, w małych (do 7 lokali) wymaga się jednomyślności. Właściciel, którego sprawa dotyczy, nie ma prawa głosu w tej uchwale.
Pozew składa zarząd wspólnoty na podstawie uchwały. Sąd bada nie tylko przesłanki z art. 16, ale też czy wspólnota działa zgodnie z zasadami współżycia społecznego (art. 5 kodeksu cywilnego). Praktyka pokazuje, że sądy oddalają powództwa, gdy wspólnota wcześniej nie próbowała łagodniejszych środków – wezwań do zapłaty, pozwów o roszczenia negatoryjne, nakazów sądowych.
Po uzyskaniu wyroku wspólnota składa wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności, a następnie kieruje sprawę do komornika. Licytacja przebiega jak egzekucja z nieruchomości – z oszacowaniem, ogłoszeniem, przetargiem. Środki ze sprzedaży pokrywają zaległości wobec wspólnoty, a reszta (jeśli zostanie) trafia do byłego właściciela.
Procedura przypomina egzekucję komorniczą z nieruchomości, ale z kluczową różnicą: nie trzeba czekać na prawomocny wyrok zasądzający dług. Wystarczy wyrok zezwalający wspólnocie na sprzedaż, a następnie wniosek do komornika o wszczęcie licytacji.
Białostocka spółdzielnia: 5 wyroków w 7 lat
Mirosław Ostrowiecki, prezes Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podkreśla w rozmowie z lokalnymi mediami: „BSM jedynie sporadycznie, w wyjątkowych sytuacjach występuje do sądu o nakazanie licytacyjnej sprzedaży lokalu i tylko wtedy, gdy wcześniejsze, często kilkuletnie próby porozumienia z właścicielem lokalu nie przynoszą efektów”. W ciągu ostatnich 7 lat BSM wystąpiła z 5 takimi pozwami.
To nie jest masowe zjawisko, ale skalę problemu pokazują również inne spółdzielnie. W Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok ostatni nakaz sprzedaży wydano 8 lat temu – chodziło o ojca z trójką synów, którzy urządzili z mieszkania melinę. Problem dotyczy też osób starszych, samotnych, często chorych lub z zaburzeniami psychicznymi, które gromadzą rzeczy i śmieci.
Jak się uchronić przed utratą mieszkania
Płać opłaty na czas – to oczywiste, ale najważniejsze. Jeśli masz problemy finansowe, zgłoś się do zarządu z propozycją ugody i spłaty ratalnej. Wspólnoty rzadko od razu decydują się na art. 16 wobec właściciela, który wykazuje dobrą wolę i regularnie spłaca choćby częściowo.
Reaguj na wezwania od wspólnoty. Dostałeś pismo o hałasie z twojego mieszkania? Nie ignoruj go. Nawet jeśli uważasz zarzuty za przesadzone, porozmawiaj z zarządem, przeprowadź pomiary akustyczne, rozważ izolację. Bierna postawa to najszybsza droga do opinii „uporczywego naruszenia”.
Pytaj o zgodę przed montażem urządzeń. Klimatyzacja, pompa ciepła, antena satelitarna na elewacji – wszystko to wymaga zgody wspólnoty. Nawet jeśli regulamin milczy, lepiej uzyskać uchwałę z parametrami technicznymi (poziom hałasu, sposób montażu). To zabezpieczy cię przed roszczeniami sąsiadów i wspólnoty. Przed złożeniem wniosku sprawdź, czy wspólnota nie ma już gotowego regulaminu montażu – to może uprościć procedurę.
Sprawdź regulamin przed zakupem mieszkania. Kupując lokal, przeczytaj regulamin porządku domowego wspólnoty. Niektóre wspólnoty mają bardzo restrykcyjne zasady dotyczące remontów, zwierząt czy prowadzenia działalności gospodarczej. Lepiej wiedzieć wcześniej, niż odkryć to po podpisaniu aktu notarialnego.
Nie lekceważ nakazów sądu. Jeśli sąd w procesie negatoryjnym nakazał ci zaniechanie naruszeń (np. usunięcie urządzenia, zaprzestanie hałasu), wykonaj wyrok. Ignorowanie orzeczenia sądowego to silny argument dla wspólnoty w kolejnym procesie o przymusową sprzedaż – sąd widzi wtedy, że właściciel lekceważy nawet decyzje wymiaru sprawiedliwości.
Dbaj o techniczną sprawność lokalu. Jeśli wspólnota zgłasza się do corocznych przeglądów instalacji gazowych czy kominowych, wpuść ekipę. Odmowa dostępu do mieszkania w celu przeprowadzenia obowiązkowych kontroli to argument, który sądy biorą pod uwagę jako uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu.
Pamiętaj, że wspólnota mieszkaniowa to nie wróg, ale wspólnota interesów wszystkich właścicieli. Zasady obowiązują po to, żeby każdy mógł normalnie mieszkać. Jeśli je zignorujesz, możesz stracić więcej niż kilka tysięcy złotych – możesz stracić swoje mieszkanie.
