Tropikalne komary w Europie! Zagrożenie coraz bliżej Polski. Epidemiolodzy ostrzegają: to dopiero początek.
Tropikalne komary wkroczyły do Europy! Portugalia znalazła się w stanie najwyższej gotowości po tym, jak służby epidemiologiczne potwierdziły obecność niebezpiecznych komarów tygrysich. To właśnie te owady są odpowiedzialne za przenoszenie groźnych chorób tropikalnych, takich jak denga, zika i chikungunya.
Zagrożenie wykryto w regionie Cova da Beira na wschodzie kraju, gdzie tropikalne komary pojawiły się po raz pierwszy w historii Portugalii. Służby sanitarne zaapelowały do mieszkańców, by zachowali maksymalną ostrożność. Zalecają usuwanie stojącej wody z balkonów, ogrodów i podwórek, zakrywanie beczek, basenów i pojemników, które mogą stać się miejscem rozmnażania się owadów.
Eksperci tłumaczą, że komary tygrysie to gatunek wyjątkowo agresywny i odporny na zmiany klimatyczne. Wraz z ociepleniem pogody w Europie, owady te zaczynają pojawiać się coraz dalej na północ, przekraczając kolejne granice. Dla epidemiologów to jasny sygnał, że choroby tropikalne przestają być problemem wyłącznie Azji i Ameryki Południowej.
Choć w Portugalii nie odnotowano jeszcze przypadków zakażeń, sama obecność tego gatunku stanowi realne zagrożenie. Służby medyczne rozpoczęły monitoring populacji komarów w całym kraju, a władze lokalne przygotowują się na ewentualne działania prewencyjne.
Co to oznacza dla mieszkańców i turystów?
Eksperci ostrzegają, że w najbliższych miesiącach sytuacja może się pogorszyć, jeśli warunki pogodowe sprzyjać będą rozmnażaniu się owadów. Osoby planujące podróż do Portugalii powinny stosować repelenty, nosić ubrania zakrywające ciało i unikać przebywania na zewnątrz o zmierzchu, gdy komary są najbardziej aktywne.
Rosnące ryzyko pojawienia się tropikalnych gatunków owadów w Europie to kolejny dowód na to, jak bardzo zmienia się klimat. Jeszcze kilka lat temu scenariusz, w którym komary przenoszące dengę pojawią się w Portugalii, wydawał się niemożliwy. Dziś to już nie ostrzeżenie, lecz rzeczywistość, z którą Europa musi się zmierzyć.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.