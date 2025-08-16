Trump rozmawia z Europą po spotkaniu z Putinem. Wśród rozmówców prezydent Polski
Donald Trump spotkał się z europejskimi przywódcami, by zdać relację po rozmowie z Władimirem Putinem. Wśród uczestników znalazł się także prezydent Polski Karol Nawrocki.
Prezydent USA Donald Trump odbył w sobotę rozmowę z przywódcami Europy, przekazując im szczegóły swojego piątkowego spotkania z Władimirem Putinem. Jak poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta, celem konsultacji było zrelacjonowanie przebiegu rozmów oraz omówienie dalszych kroków wobec Rosji.
Europejscy przywódcy na telekonferencji
W rozmowie z amerykańskim prezydentem uczestniczył prezydent Polski Karol Nawrocki, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do dyskusji dołączyli również prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Spotkanie miało charakter zamkniętej telekonferencji, której głównym tematem była ocena rosyjskich działań oraz możliwe konsekwencje geopolityczne piątkowych rozmów Trumpa i Putina. Uczestnicy mieli także omówić kwestie bezpieczeństwa europejskiego i przyszłość sankcji wobec Moskwy.
Amerykańska reprezentacja
Oprócz Donalda Trumpa stronę amerykańską reprezentowali sekretarz stanu Marco Rubio oraz Steve Witkoff, specjalny wysłannik Białego Domu. Administracja USA podkreśla, że kontakty z partnerami europejskimi są „kluczowe w utrzymaniu wspólnego stanowiska wobec Rosji”.
Polska w centrum konsultacji
Obecność prezydenta Karola Nawrockiego w tym gronie świadczy o rosnącej roli Polski w dyskusji o bezpieczeństwie w regionie. Warszawa, jako bliski sojusznik Kijowa i jedno z państw najbardziej narażonych na skutki działań Moskwy, pozostaje jednym z głównych aktorów w rozmowach transatlantyckich.
Trump zapowiedział kontynuację regularnych kontaktów z europejskimi przywódcami, a szczegóły piątkowej rozmowy z Putinem pozostają na razie niejawne.
