Twój pies skończył 3 miesiące? Od tej daty biegnie 30 dni. Potem łamiesz prawo
Właściciel psa ma obowiązek, którego nie można odkładać w nieskończoność ani załatwić dopiero wtedy, gdy zwierzę zacznie częściej wychodzić na spacery. Przepisy wskazują konkretny wiek i konkretny termin, po którego przekroczeniu właściciel zaczyna naruszać prawo. Co ważne, nie jest to jednorazowa formalność wykonywana raz w życiu zwierzęcia. Później trzeba jej pilnować regularnie przez całe życie psa.
Chodzi o obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie. Pierwsze trzeba wykonać w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia. Następne szczepienia trzeba wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy od poprzedniego. Od marca 2026 roku obowiązuje w Polsce nowa ustawa o zdrowiu zwierząt, która zastąpiła część wcześniejszych regulacji, ale obowiązek właścicieli psów nie zniknął. Brak wymaganego szczepienia nadal jest wykroczeniem i może skończyć się grzywną.
Pies kończy 3 miesiące i zaczyna biec ustawowy termin
Najważniejszą datą dla właściciela szczeniaka są jego 3. miesiące życia. Od tego momentu zaczyna biec 30 dni na wykonanie pierwszego obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Nie oznacza to więc, że szczepienie musi zostać wykonane dokładnie w dniu ukończenia 3 miesięcy. Ustawodawca daje właścicielowi dodatkowe 30 dni, ale po ich upływie pies powinien już być zaszczepiony.
Przykładowo, jeżeli pies urodził się 10 czerwca i 10 września kończy 3 miesiące, od tego dnia zaczyna biec ustawowy termin. Właściciel ma jeszcze 30 dni na wykonanie szczepienia. Jeżeli po jego upływie pies nadal nie został zaszczepiony, obowiązek nie został wykonany w terminie. Nie ma znaczenia, że zwierzę jest małe, mieszka w domu, wychodzi tylko na smyczy albo właściciel nie widział w okolicy żadnych lisów.
|Sytuacja
|Co trzeba zrobić?
|Pies kończy 3 miesiące
|Od tego dnia biegnie 30 dni na pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie
|Pies został zaszczepiony po raz pierwszy
|Kolejne szczepienie trzeba wykonać nie rzadziej niż co 12 miesięcy
|Termin kolejnego szczepienia minął
|Właściciel nie realizuje ustawowego obowiązku
|Pies przebywa głównie w domu
|Obowiązek szczepienia nadal istnieje
To nie jest szczepienie robione raz na kilka lat
Druga ważna zasada dotyczy kolejnych szczepień. W przypadku wścieklizny polskie przepisy wymagają, aby pies był szczepiony nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia poprzedniego szczepienia. Jeżeli więc zwierzę zostało zaszczepione 20 października, właściciel powinien pilnować, aby kolejne wymagane szczepienie zostało wykonane najpóźniej zgodnie z ustawowym cyklem.
To ważne, ponieważ przy niektórych szczepionkach weterynaryjnych właściciel może spotkać się z informacją o dłuższym okresie działania preparatu. Polski obowiązek prawny dotyczący psa jest jednak czymś innym niż sama charakterystyka produktu. W praktyce właściciel powinien pilnować terminu wynikającego z przepisów, a nie zakładać, że skoro konkretna szczepionka może zapewniać odporność przez dłuższy czas, można dowolnie przesuwać kolejną wizytę.
Od marca 2026 roku działa nowa ustawa o zdrowiu zwierząt
W 2026 roku zmieniła się podstawa prawna wielu obowiązków dotyczących zdrowia zwierząt. Od marca obowiązuje nowa ustawa o zdrowiu zwierząt, która dostosowała polskie przepisy między innymi do unijnych regulacji dotyczących chorób zakaźnych zwierząt. Z punktu widzenia zwykłego właściciela psa najważniejsze jest jednak to, że obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie nie zostały zniesione.
Nadal obowiązuje zarówno termin pierwszego szczepienia, jak i zasada kolejnych szczepień. Ustawodawca utrzymał również odpowiedzialność za niewykonanie obowiązku. Właściciel, który nie zaszczepi psa zgodnie z przepisami, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny.
Brak szczepienia to nie tylko problem podczas kontroli
Wiele osób zaczyna interesować się terminem dopiero wtedy, gdy potrzebuje zaświadczenia, paszportu dla psa albo dochodzi do pogryzienia człowieka. To zdecydowanie najgorszy moment na odkrycie, że szczepienie wygasło kilka miesięcy wcześniej. Przy takim zdarzeniu informacja o szczepieniu staje się jednym z pierwszych elementów sprawdzanych przez służby i lekarzy weterynarii.
Jeżeli pies ugryzie człowieka, może zostać objęty obserwacją weterynaryjną w kierunku wścieklizny. Brak aktualnego szczepienia może jednocześnie ujawnić, że właściciel wcześniej nie wykonał ustawowego obowiązku. Samo wykonanie szczepienia już po zdarzeniu nie zmienia faktu, że przez wcześniejszy okres pies nie był zaszczepiony zgodnie z wymaganym terminem.
Nie ma wyjątku dla psów, które nie wychodzą poza posesję
Przepisy nie uzależniają obowiązku od tego, czy pies mieszka na wsi, w środku dużego miasta, w domu z ogrodem czy w mieszkaniu na 10. piętrze. Nie ma też znaczenia, czy zwierzę wychodzi bez smyczy, spaceruje wyłącznie po chodniku czy większość czasu spędza na zamkniętej posesji. Obowiązek wynika z faktu posiadania psa w określonym wieku, a nie z oceny właściciela, czy zwierzę jest narażone na kontakt z dzikimi zwierzętami.
To samo dotyczy bardzo małych ras. Chihuahua, york czy maltańczyk podlegają takim samym zasadom jak owczarek niemiecki czy bernardyn. Wielkość psa, jego rasa oraz sposób utrzymania nie zmieniają ustawowego terminu pierwszego i kolejnych szczepień.
Wścieklizna jest chorobą śmiertelną
Surowe przepisy nie wynikają wyłącznie z administracyjnej potrzeby prowadzenia dokumentacji. Wścieklizna jest chorobą wirusową atakującą układ nerwowy i po wystąpieniu objawów klinicznych jest praktycznie zawsze śmiertelna. Chorować mogą zarówno zwierzęta, jak i ludzie.
Do zakażenia dochodzi najczęściej przez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą, przede wszystkim podczas pogryzienia. W Polsce największym rezerwuarem wirusa wśród dzikich zwierząt przez lata były lisy, choć zakażenia mogą dotyczyć również innych ssaków. Z tego powodu prowadzone są między innymi akcje szczepienia lisów wolno żyjących.
Kotów ogólnopolski obowiązek nie obejmuje tak samo jak psów
Przy okazji szczepień często pojawia się pytanie o koty. Ogólnopolski ustawowy obowiązek okresowego szczepienia przeciwko wściekliźnie jest skonstruowany przede wszystkim dla psów. Sytuacja kotów może wyglądać inaczej w określonych obszarach zagrożonych, gdzie właściwe organy mogą wprowadzać dodatkowe obowiązki związane ze zwalczaniem choroby.
Nie oznacza to jednak, że kota wychodzącego nie warto szczepić. Szczególnie zwierzę mające kontakt z otoczeniem, innymi kotami lub dzikimi ssakami może być narażone na zakażenie. W tym przypadku warto kierować się również zaleceniami lekarza weterynarii, nawet jeżeli właściciel nie jest objęty identycznym ogólnopolskim obowiązkiem jak właściciel psa.
Szczepienie zostaje wpisane do dokumentacji
Po wykonaniu szczepienia lekarz weterynarii potwierdza jego przeprowadzenie w odpowiedniej dokumentacji. Właściciel powinien zachować dokument potwierdzający datę szczepienia, ponieważ pozwala on szybko wykazać, że obowiązek został wykonany. W przypadku posiadania paszportu zwierzęcia informacja o szczepieniu przeciwko wściekliźnie jest również szczególnie istotna przy podróżach zagranicznych.
Najprostszy sposób pilnowania obowiązku to zapisanie daty kolejnej wizyty od razu po szczepieniu. Większość lecznic dodatkowo przypomina klientom o zbliżającym się terminie SMS-em albo wiadomością e-mail, ale brak przypomnienia z lecznicy nie zwalnia właściciela z obowiązku. To właściciel odpowiada za terminowe zaszczepienie psa.
Niedługo dane o psach będą trafiały do państwowego KROPiK
System identyfikacji zwierząt ma się w najbliższych latach mocno zmienić. Uchwalona w 2026 roku ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów przewiduje uruchomienie KROPiK. Zasadnicze obowiązki dla właścicieli zaczną działać 11 czerwca 2028 roku.
W nowym rejestrze znajdą się między innymi informacje dotyczące psa i jego właściciela, numer transpondera oraz dane o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. System będzie mógł również przypominać właścicielowi o zbliżającym się terminie szczepienia. W przyszłości policjant, strażnik miejski lub Inspekcja Weterynaryjna będą mogli odczytać numer czipa i sprawdzić odpowiednie dane w państwowej bazie.
Warszawski pies podlega dokładnie tym samym zasadom
W Warszawie termin pierwszego szczepienia jest dokładnie taki sam jak w pozostałej części Polski. Szczeniak po ukończeniu 3. miesiąca życia powinien zostać zaszczepiony w ciągu kolejnych 30 dni, a następne szczepienia trzeba wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
Dla mieszkańców stolicy temat wścieklizny nie jest całkowicie abstrakcyjny. Mazowsze w poprzednich latach wielokrotnie było regionem, w którym wykrywano przypadki choroby u dzikich zwierząt, dlatego prowadzone są akcje ochronne i szczepienia lisów. Mieszkanie w dużym mieście nie oznacza też całkowitego braku kontaktu z dziką fauną. Lisy regularnie pojawiają się na obrzeżach i nawet w bardziej zurbanizowanych częściach Warszawy.
Najłatwiej sprawdzić jedną datę
Właściciel dorosłego psa powinien znaleźć dokument z ostatniego szczepienia i sprawdzić wpisaną tam datę. Jeżeli termin kolejnego szczepienia się zbliża, nie warto czekać do ostatniego dnia. Jeżeli natomiast 12 miesięcy już minęło, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem weterynarii i zaszczepić zwierzę. Późniejsze wykonanie szczepienia nie cofa wcześniejszego naruszenia obowiązku, ale dalsze odkładanie wizyty tylko wydłuża okres, w którym pies pozostaje bez aktualnego szczepienia wymaganego prawem.
Przy szczeniaku zasada jest jeszcze prostsza. 3 miesiące życia, a następnie maksymalnie 30 dni na pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie. Później trzeba pilnować cyklu nie rzadszego niż raz na 12 miesięcy. Nie potrzeba do tego wezwania z urzędu, kontroli ani przypomnienia od weterynarza. Termin wynika bezpośrednio z przepisów i odpowiedzialność za jego dotrzymanie spoczywa na właścicielu psa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.