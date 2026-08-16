Twoje dziecko jeździ hulajnogą? Obowiązują nowe przepisy, a rodzic może ponieść surowe konsekwencje za brak jednej rzeczy
Od 3 czerwca 2026 roku w Warszawie i całej Polsce obowiązuje przepis, który wielu rodziców wciąż traktuje jak zalecenie, a nie twardy wymóg prawny – każda osoba poniżej 16 roku życia musi jeździć w kasku ochronnym, niezależnie od tego, czy porusza się rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną czy innym urządzeniem transportu osobistego. Za brak kasku u dziecka mandat płaci nie ono, tylko rodzic lub opiekun prawny.
Co dokładnie się zmieniło?
Podstawą nowych zasad jest ustawa z 17 października 2025 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ogłoszona w Dzienniku Ustaw 4 grudnia 2025 roku. Przepisy dotyczące obowiązku kasków weszły w życie po sześciomiesięcznym okresie przejściowym, czyli właśnie 3 czerwca 2026 roku. Obowiązek obejmuje kierujących rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat – i to zarówno na sprzęcie własnym, jak i wypożyczonym, co ma znaczenie zwłaszcza w mieście, gdzie dzieci i nastolatki chętnie korzystają z miejskich wypożyczalni hulajnóg elektrycznych. Przepis idzie jeszcze dalej – obowiązek kasku dotyczy też dziecka do 7 roku życia przewożonego na rowerze, rowerze z napędem elektrycznym, w wózku rowerowym albo w przyczepce rowerowej, czyli sytuacji, w której to rodzic pedałuje, a maluch jedzie jako pasażer.
Kto płaci mandat – to nie dziecko odpowiada finansowo
Za niedopilnowanie obowiązku kasku odpowiedzialność finansową ponosi rodzic lub opiekun prawny dziecka, a nie sam nieletni. Mandat może wynieść do 100 złotych. To rozwiązanie ma sens praktyczny – to dorosły decyduje, czy dziecko wychodzi z domu w kasku, czy bez niego, więc to na nim spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie tego obowiązku, podobnie jak w przypadku innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
To nie tylko kask – policja przypomina też o wieku i uprawnieniach
Obowiązek kasku to tylko jeden element szerszego pakietu zmian, dlatego warto przypomnieć sobie także pozostałe zasady, o których regularnie przypominają policjanci podczas kontroli drogowych. Od 3 marca 2026 roku minimalny wiek uprawniający do samodzielnej jazdy hulajnogą elektryczną po drogach publicznych wynosi 13 lat. Młodsze dzieci mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej – jazda po chodniku, ścieżce rowerowej czy jezdni poza strefą zamieszkania jest dla nich zabroniona. Młodzież w wieku od 13 do 15 lat, oprócz obowiązku noszenia kasku, musi też posiadać kartę rowerową, uprawniającą do poruszania się rowerem lub hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Dopiero osoby, które ukończyły 16 lat, są zwolnione z obowiązku noszenia kasku, choć oczywiście nadal warto go zakładać dla własnego bezpieczeństwa – karta rowerowa lub odpowiednie prawo jazdy pozostają wymagane aż do pełnoletności.
Ukryty koszt braku kasku – niższe odszkodowanie z OC
Konsekwencje jazdy bez kasku nie kończą się na samym mandacie. Jak zwraca uwagę Rzecznik Finansowy, ubezpieczyciel może obniżyć wysokość odszkodowania wypłacanego z polisy OC sprawcy wypadku, jeżeli poszkodowany kierujący rowerem, hulajnogą elektryczną czy innym urządzeniem transportu osobistego nie miał na sobie kasku w chwili zdarzenia. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli to nie dziecko zawiniło wypadkowi, brak kasku może realnie pomniejszyć kwotę odszkodowania należnego jemu lub jego rodzinie – to dodatkowy, finansowy argument za tym, żeby nie traktować tego obowiązku po macoszemu.
Sprawdź trzy rzeczy, zanim dziecko wyjdzie z domu
Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 16 lat i korzysta z roweru, hulajnogi elektrycznej czy innego urządzenia transportu osobistego, kask przestał być kwestią dobrej woli – to obowiązek, za którego niedopilnowanie zapłacisz Ty, a nie dziecko. Zadbaj o to, żeby kask był nie tylko założony, ale też prawidłowo dopasowany do rozmiaru głowy i spełniał odpowiednie normy bezpieczeństwa – źle dopasowany kask daje złudne poczucie ochrony, nie zapewniając jej w praktyce.
Jeśli masz w domu dziecko w wieku od 13 do 15 lat, upewnij się, że ma już kartę rowerową, zanim pozwolisz mu samodzielnie jeździć hulajnogą elektryczną czy rowerem po drogach publicznych – to osobny, niezależny od kasku wymóg, którego brak też może zakończyć się konsekwencjami podczas kontroli policyjnej. Jeśli masz młodsze dziecko, poniżej 13 lat, pamiętaj, że hulajnoga elektryczna to dla niego sprzęt do jazdy wyłącznie w strefie zamieszkania, pod Twoim bezpośrednim nadzorem – nie na osiedlowej drodze publicznej czy w drodze do szkoły bez opieki dorosłego. Warto też pamiętać, że obowiązek kasku dotyczy również sprzętu wypożyczonego – jeśli Twoje dziecko korzysta czasem z miejskich hulajnóg dostępnych w aplikacji, sam fakt, że hulajnoga nie jest Wasza, niczego nie zmienia w kwestii obowiązku ochrony głowy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.