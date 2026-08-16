W portfelu seniorów zostawało nawet kilkaset złotych. Podnieśli emeryturę i dla niektórych ulga zniknęła
Marcowa waloryzacja emerytur, która w 2026 roku podniosła świadczenia o 5,3 procent, dla wielu seniorów w Warszawie i całej Polsce oznaczała realnie wyższy przelew na konto. Dla części z nich ta sama podwyżka może jednak przynieść nieprzyjemną niespodziankę – przekroczenie progu dochodowego, od którego zależy zwolnienie z opłaty abonamentowej za telewizor lub radio.
Jak działa próg dochodowy dla zwolnienia
Zgodnie z artykułem 4 ustawy o opłatach abonamentowych, z obowiązku płacenia abonamentu zwolnione są osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, pod warunkiem że jej wysokość nie przekracza miesięcznie 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego za rok poprzedni. W 2026 roku granica ta wynosi 4451,78 złotych brutto. Osoba, której emerytura mieści się w tym limicie, może zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, przedstawić dowód osobisty oraz decyzję ZUS potwierdzającą wysokość świadczenia i złożyć pisemne oświadczenie – zwolnienie zaczyna wtedy obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
Dlaczego akurat podwyżka może zaszkodzić
Problem pojawia się dokładnie tam, gdzie na pierwszy rzut oka powinna być tylko dobra wiadomość. Wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniósł 5,3 procent, co dla wielu emerytów oznaczało wzrost świadczenia o kilkadziesiąt, a czasem kilkaset złotych miesięcznie. Dla osoby, której emerytura przed waloryzacją znajdowała się blisko granicy 4451,78 złotych, nawet stosunkowo niewielka podwyżka mogła wystarczyć, by świadczenie przekroczyło próg uprawniający do zwolnienia. W praktyce oznacza to, że senior, który przez lata korzystał z ulgi, po marcowej waloryzacji może formalnie przestać się do niej kwalifikować – mimo że nic poza wysokością samej emerytury się nie zmieniło.
Co się dzieje, gdy przekroczysz próg?
Zwolnienie z abonamentu nie jest przyznawane raz na zawsze bezwarunkowo – opiera się na oświadczeniu złożonym w konkretnym momencie, potwierdzającym spełnianie warunków dochodowych. Jeśli sytuacja finansowa się zmienia i emerytura po waloryzacji przekracza obowiązujący limit, warunek uprawniający do zwolnienia przestaje być spełniony, a osoba, która nadal nie płaci abonamentu, choć formalnie przekroczyła próg, naraża się na ryzyko związane z nieuregulowaną opłatą, w tym możliwe naliczenie zaległości. Dlatego każdy senior korzystający dziś ze zwolnienia opartego na kryterium dochodowym powinien po marcowej waloryzacji na nowo sprawdzić, czy jego świadczenie nadal mieści się w limicie.
Kto jest bezpieczny niezależnie od wysokości emerytury?
Warto przy tym pamiętać o ważnym rozróżnieniu, które chroni najstarszą grupę seniorów przed tym całym zamieszaniem. Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z opłat abonamentowych z mocy prawa, całkowicie niezależnie od wysokości swojej emerytury czy innych dochodów – Poczta Polska weryfikuje ich wiek automatycznie na podstawie numeru PESEL, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń czy dokumentów. Dla tej grupy żadna waloryzacja, nawet najwyższa, nie ma znaczenia dla samego prawa do zwolnienia. Problem progu dochodowego dotyczy wyłącznie węższej grupy – osób w wieku od 60 do 74 lat, których zwolnienie zależy właśnie od wysokości pobieranej emerytury.
Przelicz swoją emeryturę jeszcze raz
Jeśli masz między 60 a 74 lata i korzystasz ze zwolnienia z abonamentu RTV opartego na kryterium dochodowym, sprawdź dokładnie, ile wynosi Twoja emerytura po marcowej waloryzacji, i porównaj tę kwotę z obowiązującym w 2026 roku limitem 4451,78 złotych brutto. Jeśli Twoje świadczenie wciąż mieści się poniżej tej granicy, nic się nie zmienia. Jeśli jednak podwyżka wypchnęła Cię ponad limit, lepiej dowiedzieć się o tym teraz i samodzielnie zgłosić zmianę sytuacji, niż zostać zaskoczonym wezwaniem do zapłaty zaległości w przyszłości.
Jeśli masz już 75 lat lub więcej, możesz ten temat całkowicie zignorować – Twoje zwolnienie działa automatycznie i nie zależy od tego, ile wynosi Twoja emerytura po żadnej kolejnej waloryzacji. W razie wątpliwości co do swojej konkretnej sytuacji najlepiej zgłosić się bezpośrednio do najbliższej placówki Poczty Polskiej z dowodem osobistym i aktualną decyzją ZUS o wysokości świadczenia – tam otrzymasz jednoznaczną informację, czy nadal kwalifikujesz się do zwolnienia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.