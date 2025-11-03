Tysiące rodzin nie wiedzą, że mają do tego prawo. Dzięki temu mogą oszczędzać nawet setki złotych miesięcznie
Nie każdy o tym wie, ale Karta Dużej Rodziny nie jest zarezerwowana wyłącznie dla rodzin z trojgiem dzieci. W wyjątkowych przypadkach mogą z niej skorzystać także rodziny wychowujące dwójkę dzieci – wystarczy spełnić określone warunki i złożyć prosty wniosek. To szansa na setki zniżek i ulg w sklepach, na stacjach paliw, w teatrach czy PKP, z której wielu Polaków wciąż nie korzysta, bo nie wiedzą, że im się należy.
Karta Dużej Rodziny również dla rodzin z dwójką dzieci. Wystarczy złożyć wniosek
Nie każdy o tym wie, ale Karta Dużej Rodziny nie jest zarezerwowana wyłącznie dla rodzin z trojgiem i większą liczbą dzieci. W wyjątkowych przypadkach mogą z niej korzystać także rodziny wychowujące dwójkę dzieci – szczególnie wtedy, gdy trzecie dziecko zmarło. To ważna informacja dla tysięcy polskich rodzin, które często nie zdają sobie sprawy, że mają prawo do zniżek i ulg w ramach programu.
Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program wprowadzony przez rząd, który zapewnia rodzinom dostęp do szerokiego pakietu zniżek, ulg i promocji w instytucjach publicznych oraz u partnerów prywatnych. Posiadacze karty mogą liczyć m.in. na tańsze bilety kolejowe, zniżki w sklepach, rabaty na kulturę, rekreację, a nawet paliwo i opiekę medyczną.
Zgodnie z ustawą, prawo do posiadania Karty przysługuje rodzinom, które miały lub mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek. Jednak ustawodawca przewidział sytuacje szczególne, które umożliwiają uzyskanie karty także rodzicom dwójki dzieci.
Wyjątek od reguły – Karta także dla rodzin z dwójką dzieci
Rodziny mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny również w przypadku, gdy trzecie dziecko zmarło, niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od zdarzenia i jak długo dziecko żyło. Może to być zarówno niemowlę, które przeżyło kilka dni, jak i dorosłe dziecko.
Przykład:
Pani Barbara, mama dwóch dorosłych synów, miała także córkę, która zmarła tuż po urodzeniu. Choć dziś jej dzieci są dorosłe, kobieta spełnia warunek posiadania trojga dzieci w swoim życiu, a więc może korzystać z przywilejów programu.
Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?
Aby uzyskać kartę, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania, albo przez platformę Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).
Do wniosku trzeba dołączyć:
- dane wszystkich członków rodziny,
- dokumenty potwierdzające tożsamość,
- w przypadku dziecka zmarłego – jego numer PESEL lub odpis aktu urodzenia.
Kartę można otrzymać w formie plastikowej lub elektronicznej – w aplikacji mobilnej.
Karta Dużej Rodziny – ważność dokumentu
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na różny okres, w zależności od statusu członka rodziny. Rodzice oraz małżonkowie rodziców otrzymują ją bezterminowo, niezależnie od wieku dzieci. W przypadku dzieci karta obowiązuje do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 30 września roku, w którym kończą szkołę lub studia, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia. Dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zachowują prawo do karty przez cały okres ważności orzeczenia.
Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?
Lista zniżek i rabatów stale rośnie. Karta Dużej Rodziny to realne oszczędności dla tysięcy rodzin w Polsce. Najpopularniejsze przywileje to m.in.:
- PKP Intercity – 37% zniżki na bilety w ofercie „Rodzina”.
- Orlen – 8 gr taniej na paliwa EFECTA, 10 gr na VERVA, 20% rabatu na Stop Cafe.
- Shell – 8 gr taniej za litr paliwa, 20% rabatu na wybrane produkty.
- Circle K – do 15 gr zniżki na paliwa premium i 25% na myjnię.
- Carrefour, Lidl, Empik, Rossmann – rabaty na zakupy, kulturę i usługi.
- Zniżki w muzeach, teatrach, parkach narodowych i placówkach medycznych.
Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki
Program ma także wymiar symboliczny – to forma uznania dla rodzin, które wychowują lub wychowały większą liczbę dzieci. Z Karty korzystają dziś nie tylko młodzi rodzice, ale także seniorzy, którzy w przeszłości mieli troje lub więcej dzieci.
Dlaczego warto sprawdzić swoje uprawnienia?
Wielu rodziców nie wie, że nawet po śmierci jednego dziecka mogą zachować status rodziny wielodzietnej. Dzięki temu mogą korzystać z setek zniżek w całej Polsce – bez względu na wiek czy status zawodowy.
Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzinom wychowującym dwójkę dzieci – jeśli w przeszłości mieli na utrzymaniu troje potomstwa. Wystarczy złożyć prosty wniosek, by zyskać dostęp do setek zniżek i ulg w całym kraju – od tańszego paliwa po bilety kolejowe i zakupy spożywcze.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.