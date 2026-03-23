UE każe mieszkańcom wspólnoty gromadzić zapasy i przygotować się na 3 dni bez pomocy
Komisja Europejska ogłosiła w marcu 2025 roku coś, czego przez dekady po zimnej wojnie europejscy politycy głośno unikali. Każdy dom w Unii – od małego mieszkania w Warszawie po willę w Barcelonie – ma być zdolny do samodzielnego przetrwania przez co najmniej 72 godziny bez dostępu do bieżącej wody, prądu, sklepów i jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. To nie apel jednego kraju. To oficjalny dokument strategiczny obejmujący 450 mln obywateli, nazwany „Unią Gotowości”. Bruksela przestała owijać w bawełnę.
Pandemia, Ukraina, sabotaż – dlaczego 2025 rok zmienił wszystko
Strategię ogłoszono 26 marca 2025 r. Komisja Europejska zaprezentowała ją wspólnie z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas. Dokument liczy 17 stron i zawiera 30 konkretnych działań. To nie jest kolejny brukselski elaborat pisany do szuflady.
Impuls przyszedł z kilku kierunków jednocześnie. Pandemia COVID-19 w latach 2020-2022 pokazała w praktyce, jak kruche są łańcuchy dostaw w nowoczesnych gospodarkach opartych na filozofii „dokładnie na czas”. Kiedy chińskie fabryki stanęły, półki w europejskich aptekach i supermarketach opustoszały w ciągu dni. Nie tygodni – dni. Okazało się, że przeciętne gospodarstwo domowe w zachodniej Europie utrzymuje zapasy żywności dosłownie na kilka dni, a często na kilkanaście godzin.
Decydujący był jednak luty 2022 roku i rosyjska inwazja na Ukrainę. Konflikt przywrócił do europejskiej debaty pojęcia, które od lat 80. brzmiały jak historia starożytna: ewakuacja ludności cywilnej, ciągłość dostaw energii w warunkach wojennych, infrastruktura krytyczna jako cel ataku. Jednocześnie eskalacja operacji hybrydowych – sabotaż podmorskich kabli, ataki na tory kolejowe, podpalenia magazynów logistycznych – udowodniła, że zagrożenie dla europejskiej infrastruktury jest realne i nie wymaga formalnego wypowiedzenia wojny.
Hadja Lahbib, unijna komisarz ds. gotowości i zarządzania kryzysowego, mówiła wprost, cytowana przez EU Observer: „Agresja Rosji na Ukrainę jest przykładem sytuacji, w której nasze europejskie bezpieczeństwo jest bezpośrednio zagrożone. Zagrożenia hybrydowe, takie jak cyberataki, są bronią zagrażającą naszemu stylowi życia”.
Komisarz ds. społecznych i gotowości Roxana Minzatu podczas prezentacji pakietu podkreśliła z kolei: „Ta strategia ma na celu zapewnienie, że gdy nadejdzie kryzys, wszystko zadziała jak powinno, a my będziemy gotowi do szybkiego i skutecznego działania”.
Połowa Europejczyków bez jedzenia i wody po 3 dniach
Konkretna liczba, która zmusiła Brukselę do działania, pochodzi z badań Eurobarometru. Wynika z niej, że niemal 50% obywateli UE znalazłoby się w dramatycznej sytuacji już po 3 dniach zakłóceń w dostawach podstawowych produktów. Nie po tygodniu, nie po miesiącu – po 72 godzinach. Brakowałoby jedzenia i wody pitnej. W przypadku mieszkańców dużych miast ta podatność jest jeszcze wyraźniejsza: miejskie mieszkania zazwyczaj nie pełnią funkcji spiżarni, a ich lokatorzy bazują na codziennych zakupach lub dostawach.
Strategia „Unia Gotowości” odpowiada na ten problem bezpośrednio. W załączniku do wspólnego komunikatu KE i państwa członkowskie zobowiązały się do opracowania wytycznych dotyczących osiągnięcia samowystarczalności ludności przez minimum 72 godziny – do 2026 roku. Ten termin jest już teraz. To nie jest dalekosiężny plan na kolejną dekadę.
Uzasadnienie jest proste: 72 godziny to czas, który służby ratunkowe i siły zbrojne zazwyczaj potrzebują na pełną mobilizację i dotarcie z realną pomocą w przypadku masowych zdarzeń. W pierwszych 3 dniach każdego poważnego kryzysu obywatel jest w dużej mierze zdany na siebie. Tak było podczas powodzi na południu Polski w 2024 roku. Tak było podczas śnieżnych blokad dróg na Sycylii i w Austrii. Tak jest w każdym większym blackoucie.
Co ma stać w każdym europejskim domu
Komisja Europejska nie ograniczyła się do ogólnych apeli. Dokumenty strategiczne precyzują, co powinno znaleźć się w domowym zestawie awaryjnym.
Woda pitna – minimum 3 litry na osobę dziennie, co dla 4-osobowej rodziny oznacza 36 litrów rezerwy przeznaczonej wyłącznie na cele awaryjne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Polsce, które już w 2022 roku opublikowało poradnik „Bądź gotowy”, rekomenduje nawet 14 litrów na osobę na 7 dni, uwzględniając potrzeby higieniczne.
Żywność niewymagająca gotowania i przechowywania w lodówce – konserwy mięsne i warzywne, ryż, makaron, suszone rośliny strączkowe, batony energetyczne, suche pieczywo o długim terminie przydatności. Chodzi o produkty, które będą jadalne bez dostępu do prądu i gazu.
Leki i apteczka – przede wszystkim zapas leków przyjmowanych na stałe, co najmniej na kilkanaście dni. Dla seniorów, diabetyków, osób z chorobami serca czy nadciśnieniem to kwestia dosłownie życia lub śmierci.
Alternatywne źródła światła i informacji – latarka z zapasem baterii, świece, powerbank naładowany do pełna oraz radio na baterie. Ten ostatni element jest szczególnie istotny: w warunkach blackoutu i awarii internetu radio pozostaje jedynym medium, przez które władze mogą przekazywać komunikaty do całej populacji jednocześnie.
Gotówka – w czasie awarii zasilania terminale płatnicze i bankomaty nie działają. Kilkaset złotych w banknotach może być wówczas ważniejsze niż kartka ze wszystkimi kodami PIN do kont.
Komisarz Lahbib nagrała żartobliwe wideo opublikowane na platformie X, w którym pokazuje zawartość swojej torebki jako przykład podstawowego zestawu przetrwania. Oprócz wymienionych powyżej elementów znalazły się tam dokumenty w wodoodpornym etui, scyzoryk, zapałki i zapalniczka oraz – co komisarz podkreśliła z uśmiechem – karty do gry. Bo stres podczas izolacji jest równie realnym zagrożeniem jak brak żywności.
Niemcy piszą plan na wypadek wojny. Polska RCB już apeluje
Strategia unijna nie funkcjonuje w próżni. Niemcy są w tej chwili krajem, który najdalej posunął się w implementacji nowych europejskich standardów. Bundesministerium des Innern opublikowało szczegółową Ramową Dyrektywę dla Obrony Całościowej – dokument, który definiuje precyzyjne protokoły postępowania dla wszystkich szczebli administracji, przedsiębiorstw i ludności cywilnej na wypadek konfliktu zbrojnego na terenie Europy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Niemcy, kraj który przez dekady traktował dyskusję o wojnie na własnym terytorium jako historyczne wspomnienie, dziś planują szczegółowe procedury ewakuacji miast.
W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od lat prowadzi kampanię edukacyjną. Poradnik „Bądź gotowy”, uzupełniony w 2024 roku o zaktualizowane zalecenia pod tytułem „Na czas kryzysu i wojny”, obejmuje m.in. wskazówki dotyczące spakowania plecaka ewakuacyjnego. RCB zaleca jego przygotowanie z wyprzedzeniem na wypadek, gdyby konieczne było natychmiastowe opuszczenie mieszkania – bez czasu na pakowanie.
Teraz te krajowe inicjatywy mają zostać wpisane w szerszy europejski kontekst. Komisja Europejska formalnie wskazała Niemcy jako wzorzec dla pozostałych państw członkowskich, które mają przeprowadzić kompleksową modernizację swoich planów reagowania kryzysowego.
Szkoły, infrastruktura i budżet – co jeszcze zakłada strategia
Dokument „Unia Gotowości” jest znacznie szerszy niż tylko lista zakupów dla przeciętnego obywatela. Strategia obejmuje kilka poziomów jednocześnie.
W obszarze edukacji Komisja zaleca włączenie lekcji reagowania kryzysowego do programów nauczania we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. Dzieci mają uczyć się, jak zachować się podczas alarmów, jak udzielać pierwszej pomocy i jak wspierać słabszych – seniorów, osoby niepełnosprawne, przewlekle chore – w pierwszych godzinach kryzysu. Planowane jest też wprowadzenie corocznego Dnia Gotowości UE, na wzór podobnych inicjatyw funkcjonujących już w krajach skandynawskich.
W obszarze infrastruktury strategia zakłada gigantyczne inwestycje w systemy o podwójnym zastosowaniu. Nowe europejskie sieci drogowe i kolejowe mają być projektowane tak, żeby służyć zarówno codziennemu handlowi, jak i – w razie potrzeby – szybkiej ewakuacji ludności lub rozmieszczeniu sił NATO. Priorytety: wzmocnienie ochrony zakładów energetycznych, oczyszczalni wody, szpitali i węzłów telekomunikacyjnych przed atakami fizycznymi i cybernetycznymi.
Strategia przewiduje też stworzenie ogólnounijnego mechanizmu szybkiego reagowania, który łączyłby zasoby cywilne i wojskowe wszystkich państw członkowskich. Byłby aktywowany w trybie pilnym w przypadku ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych o dużej skali, cyberataków na infrastrukturę krytyczną lub konwencjonalnego ataku militarnego na terytorium Unii.
Szczegóły finansowania wszystkich tych działań Komisja Europejska miała przedstawić w lipcu 2025 roku, razem z propozycją kolejnego wieloletniego budżetu UE. Urzędnicy Brukseli już zapowiedzieli, że uzasadnienie ekonomiczne jest wyraźne: według unijnych szacunków 1 euro wydane na prewencję pozwala zaoszczędzić od 7 do 10 euro, które trzeba byłoby wydać na reagowanie podczas kryzysu.
72 godziny to za mało? Głosy krytyczne
Strategia spotkała się z powszechnym uznaniem środowisk eksperckich, ale nie bez zastrzeżeń. Część analityków wskazuje, że 3-dniowe zapasy to zbyt mała poduszka bezpieczeństwa w przypadku poważniejszych kryzysów o charakterze regionalnym. Powodzie na południu Europy czy rozległe awarie sieci energetycznej po ekstremalnych zjawiskach pogodowych niejednokrotnie paraliżowały regiony na znacznie dłużej niż 72 godziny.
Drugi zarzut ma charakter społeczny. Obowiązek gromadzenia zapasów generuje koszty, które dla zamożnych rodzin są marginalne, ale dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach mogą stanowić realne obciążenie. Krytycy wskazują, że bez wsparcia finansowego – voucherów na produkty długoterminowego przechowywania, ulg podatkowych na zakup sprzętu awaryjnego lub bezpłatnej dystrybucji zestawów dla najuboższych – nowe standardy gotowości będą w praktyce dostępne tylko dla tych, którym na nie stać. To mogłoby stworzyć dodatkowy podział społeczny zamiast budować spójną odporność całego kontynentu.
Na poziomie implementacji pytaniem pozostaje też, jak poszczególne kraje przełożą unijne zalecenia na konkretne polityki krajowe. Finlandia i Szwajcaria, które od dekad utrzymują rozbudowane systemy obrony cywilnej i magazyny rezerw strategicznych, mają tu zdecydowaną przewagę. Kraje, które przez lata polegały niemal wyłącznie na parasolu NATO i nie inwestowały w cywilne przygotowania – mogą potrzebować znacznie więcej czasu i pieniędzy.
Co to oznacza dla Ciebie – lista, którą można zacząć realizować już dziś
Strategia „Unia Gotowości” formalnie nie jest rozporządzeniem nakładającym obowiązki na obywateli. To pakiet zaleceń i plan działania dla instytucji. Niemniej sygnał płynący z Brukseli jest wyraźny: na zorganizowaną pomoc w pierwszych dniach kryzysu nie można liczyć. Każde gospodarstwo domowe powinno być na to przygotowane.
Praktyczna weryfikacja własnego stanu gotowości zajmuje kilkanaście minut. Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy w szafce jest wystarczający zapas leków na stałe przyjmowanych przez domowników – co najmniej na 2 tygodnie? Czy w domu jest radio na baterie i komplet sprawnych baterii? Czy jest latarka z zapasem zasilania? Czy można zliczyć 36 litrów wody pitnej w zamkniętych butelkach, nienaruszonych, przeznaczonych wyłącznie na cele awaryjne? Czy w spiżarni znajdują się konserwy i suche produkty, których nie trzeba gotować ani chłodzić?
Jeśli na większość tych pytań odpowiedź brzmi „nie” – dokładnie taki jest punkt startowy połowy Europejczyków, co wynika z badań Eurobarometru. Uzupełnienie tych braków nie wymaga jednorazowego wydatku. Wystarczy kupować z każdymi zakupami kilka produktów długoterminowych więcej i odkładać je na osobną półkę. Plecak ewakuacyjny – torba z dokumentami, lekami, powerbankiem, gotówką i zestawem pierwszej pomocy – można przygotować w ciągu jednego popołudnia i przechowywać w widocznym, łatwo dostępnym miejscu.
Szczegółowy poradnik RCB „Bądź gotowy” jest dostępny bezpłatnie na stronie rcb.gov.pl. Zawiera listy kontrolne, wskazówki dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz konkretne schematy działania na wypadek różnych scenariuszy kryzysowych – od blackoutu przez powódź po ewakuację.
Bruksela nie straszy. Wskazuje na realne zagrożenia i mówi wprost: 72 godziny to absolutne minimum, od którego każdy powinien zacząć.
