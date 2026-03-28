Urząd Skarbowy kontroluje osoby, które wysłały ten przelew. Wystarczy tylko mała kwota
W 2024 roku polskie banki i inne instytucje finansowe przekazały do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej informacje o 50,34 mln transakcji ponadprogowych – o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej i o 37 proc. więcej niż w 2021 roku. Równolegle liczba zawiadomień o podejrzanych operacjach wzrosła o ponad 71 proc. rok do roku, przekraczając 8100 zgłoszeń. Większości z tych spraw właściciele kont nie są świadomi – system działa w tle, automatycznie, bez informowania posiadacza rachunku. To nie jest teoria. W 2024 roku GIIF zablokował z własnej inicjatywy 641 rachunków bankowych o łącznej wartości 148,5 mln zł oraz wstrzymał 17 transakcji na kwotę 48,7 mln zł. Liczba wstrzymanych transakcji wzrosła rok do roku o 388 proc. Skala zjawiska jest realna – i dotyczy zwykłych przelewów między osobami fizycznymi, nie tylko operacji na dużą skalę.
Jak działa nadzór nad transakcjami i kto go sprawuje
Podstawą prawną całego systemu jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, z późn. zm.), znana jako ustawa AML. Nakłada ona na banki, kantory, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, doradców podatkowych, notariuszy i szereg innych podmiotów status tzw. instytucji obowiązanych – czyli podmiotów, które mają ustawowy obowiązek monitorowania transakcji i zgłaszania podejrzeń do GIIF.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej działa jako sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i jest centralnym organem analityki finansowej w Polsce. To do niego trafiają wszystkie zgłoszenia – zarówno automatyczne raporty o transakcjach ponadprogowych, jak i zawiadomienia opisowe dotyczące operacji budzących wątpliwości. GIIF analizuje napływające dane, prowadzi postępowania analityczne i – gdy uzna to za konieczne – przekazuje sprawę do właściwych organów. W 2024 roku skierował 757 zawiadomień do prokuratury oraz 532 powiadomienia do innych jednostek, z czego ok. 40,4 proc. trafiło do Krajowej Administracji Skarbowej.
Próg 15 000 euro – i to, czego wielu nie wie
Każdy przelew lub operacja gotówkowa przekraczająca równowartość 15 000 euro – według aktualnego kursu to ok. 65 000 zł – podlega automatycznemu raportowaniu do GIIF przez instytucję, która ją realizuje. Banki mają na złożenie takiego raportu 7 dni od dnia transakcji. Raport trafia do systemu bez względu na to, czy operacja budzi jakiekolwiek wątpliwości – sam fakt przekroczenia progu jest wystarczającym powodem.
Jednak próg 15 000 euro to tylko dolna granica automatycznego obowiązku raportowania. Ustawa AML nie określa minimalnej kwoty dla zawiadomienia o podejrzanej transakcji. Banki mają obowiązek zgłosić każdą operację, co do której powzięły uzasadnione podejrzenie, że może mieć związek z nielegalnymi przepływami finansowymi lub finansowaniem niedozwolonej działalności – niezależnie od kwoty. Przy tym „uzasadnione podejrzenie” ustawa definiuje jako najniższy możliwy standard weryfikacyjny – niższy niż ten wymagany od GIIF czy prokuratury. W praktyce bank nie musi mieć pewności ani nawet silnych podstaw. Wystarczy wątpliwość.
Zawiadomienie o podejrzanej transakcji instytucja obowiązana musi złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu powzięcia podejrzenia – zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy AML. Po otrzymaniu zawiadomienia GIIF ma 24 godziny na wstępną analizę. Jeśli uzna, że transakcja może wiązać się z nielegalną działalnością, wydaje żądanie wstrzymania operacji lub blokady rachunku na czas do 96 godzin. W tym samym momencie automatycznie zawiadamia właściwego prokuratora.
Co banki analizują i dlaczego tytuł przelewu ma znaczenie
Nowoczesne systemy monitorowania transakcji nie analizują wyłącznie kwot. Algorytmy stosowane przez polskie banki oceniają kombinację wielu parametrów jednocześnie: czy operacja pasuje do dotychczasowego wzorca aktywności danego klienta, czy kwota jest proporcjonalna do jego historii finansowej, jak wygląda relacja między nadawcą a odbiorcą, o jakiej godzinie i jak często realizowane są podobne przelewy, a przede wszystkim – co zawiera tytuł transakcji.
Tytuł przelewu to dla systemu informacja o charakterze prawnym i gospodarczym operacji. Zbyt ogólne określenia – „za usługi”, „rozliczenie”, „zwrot”, „przelew” – nie mówią nic o tym, czego dotyczą. Kwota nieadekwatna do opisanego celu automatycznie podnosi poziom ryzyka w systemie. Podobnie działają tytuły, które mogą sugerować powiązanie z działalnością niezgodną z prawem, ukrywanie rzeczywistego charakteru transakcji lub próbę ominięcia obowiązków podatkowych – nawet jeśli intencja nadawcy była zupełnie inna.
Ustawa AML wprost wskazuje katalog okoliczności, które powinny wzbudzić czujność instytucji obowiązanej. Należą do nich m.in.: transakcja o charakterze niezwiązanym z prowadzoną działalnością, operacja, której skala nie odpowiada profilowi klienta, niespójność między deklarowanym celem a kwotą, a także brak pełnych danych nadawcy lub odbiorcy. Każdy z tych sygnałów może prowadzić do złożenia SAR – Suspicious Activity Report – czyli zawiadomienia o podejrzanej transakcji.
Rozbijanie transakcji: pozorna oszczędność, realne ryzyko
Jednym z zachowań, które systemy AML identyfikują ze szczególną czujnością, jest dzielenie większej kwoty na kilka mniejszych przelewów realizowanych w krótkim czasie – do różnych lub tych samych odbiorców – w celu utrzymania się poniżej progu raportowania. W języku compliance to tzw. smurfing lub structuring. Ustawa AML traktuje ten schemat jako samodzielną przesłankę podejrzenia. Jak wprost wskazuje Ministerstwo Finansów w komunikacie nr 11 GIIF: podział płatności na kwotę zbliżoną do progu może stanowić jedną z przesłanek branych pod uwagę przy ocenie transakcji pod kątem konieczności złożenia zawiadomienia do GIIF. Innymi słowy, wykonanie kilku przelewów po 14 000 zł zamiast jednego za 60 000 zł może wywołać dokładnie ten skutek, któremu miało zapobiec – i do tego szybciej niż jednorazowa operacja ponadprogowa.
Podobny efekt wywołują regularne cykliczne przelewy na zbliżone kwoty do różnych odbiorców, szczególnie gdy towarzyszą im niejasne lub identyczne tytuły. Banki porównują wzorce w czasie – biorą pod uwagę historię rachunku nawet sprzed kilku miesięcy. Dane o transakcjach są przechowywane przez instytucje obowiązane przez 5 lat od daty realizacji operacji.
Ścieżka od banku do urzędu skarbowego – jak to działa w praktyce
Droga od podejrzanej transakcji do kontroli podatkowej nie jest prosta ani automatyczna, ale jest realna. Schemat przebiega następująco: bank lub inna instytucja obowiązana zgłasza transakcję do GIIF w formie SAR. GIIF wszczyna postępowanie analityczne – w 2024 roku prowadził ich o 38,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeżeli analiza potwierdza wątpliwości dotyczące zgodności operacji z przepisami podatkowymi, GIIF przekazuje powiadomienie do Krajowej Administracji Skarbowej. KAS może następnie wszcząć czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową – bez obowiązku uprzedniego informowania właściciela rachunku.
W 2024 roku ok. 40,4 proc. z 532 powiadomień GIIF do jednostek współpracujących trafiło właśnie do KAS. Nie każde powiadomienie kończy się kontrolą, ale każde oznacza, że urząd skarbowy ma dostęp do informacji o transakcji i może ją uwzględnić przy analizie rozliczeń podatkowych. Jeśli podczas kontroli okaże się, że wydatki podatnika nie korelują z jego deklarowanymi dochodami, urząd może zażądać wyjaśnień dotyczących źródła środków – a brak odpowiedniej dokumentacji może skutkować naliczeniem podatku karnego w wysokości 75 proc. niezadeklarowanych przychodów.
Darowizny: limity, grupy i co się dzieje przy braku zgłoszenia
Znaczna część przelewów między osobami prywatnymi ma charakter darowizny – przekazania środków bez ekwiwalentu. Polskie prawo podatkowe reguluje te operacje ustawą o podatku od spadków i darowizn i przewiduje kwoty wolne od podatku zależne od stopnia pokrewieństwa, sumowane w pięcioletnich cyklach.
Od 1 lipca 2023 r. obowiązują podwyższone limity. Dla nabywców z I grupy podatkowej (małżonek, dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha) kwota wolna wynosi 36 120 zł – wcześniej było to 10 434 zł. Dla nabywców z II grupy podatkowej (dalsza rodzina: ciotki, wujowie, teściowie, siostrzenice, bratankowie, zięciowie, synowe) limit to 27 090 zł, a dla III grupy (wszystkie pozostałe osoby, w tym znajomi i partnerzy życiowi) – 5 733 zł. Kwoty wolne nie dotyczą jednej darowizny – sumuje się wartość wszystkich darowizn od tej samej osoby z ostatnich 5 lat.
Dla najbliższych członków rodziny z I grupy – faktycznie dla tzw. grupy zerowej – ustawa przewiduje możliwość całkowitego zwolnienia z podatku bez żadnego górnego limitu kwoty. Warunek jest jednak bezwzględny: obdarowany musi zgłosić darowiznę do naczelnika urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania, a w przypadku darowizny pieniężnej musi ona zostać przelana na rachunek bankowy obdarowanego lub przekazana przekazem pocztowym. Gotówka wręczona osobiście, nawet udokumentowana umową, nie uprawnia do zwolnienia z podatku w ramach grupy zerowej.
Termin 6 miesięcy ma charakter materialny – nie podlega przywróceniu. Spóźnienie, nawet o jeden dzień, powoduje utratę prawa do zwolnienia i konieczność rozliczenia darowizny na zasadach ogólnych. Jeśli natomiast darowizna wyjdzie na jaw dopiero w toku kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego – i podatek nie został wcześniej zapłacony – obowiązuje sankcyjna stawka 20 proc. od całości wartości darowizny, nie tylko od nadwyżki ponad kwotę wolną.
Prawidłowy tytuł przelewu – co powinien zawierać
Tytuł przelewu dokumentującego darowiznę powinien jednoznacznie identyfikować charakter transakcji i strony operacji. Minimalny zakres informacji to: słowo „darowizna”, imię i nazwisko darczyńcy, stopień pokrewieństwa lub związek z obdarowanym oraz imię i nazwisko obdarowanego. W przypadku przelewów między osobami, których nie łączy oczywisty związek rodzinny z nazwy, warto uzupełnić tytuł o numer PESEL darczyńcy.
Prawidłowy tytuł nie musi być rozbudowany – musi być precyzyjny. Nieformalny charakter opisu, nawet jeśli intencja jest oczywista dla obu stron transakcji, nie jest wystarczający z punktu widzenia przepisów podatkowych ani systemów monitorowania transakcji. Urząd skarbowy ocenia tytuł przelewu na podstawie tego, co w nim stoi – a nie tego, co nadawca miał na myśli.
Identyczna zasada obowiązuje w przypadku przelewów służbowych i gospodarczych. Tytuł powinien umożliwić jednoznaczne określenie: jakiej usługi lub towaru dotyczy transakcja, na jakiej podstawie prawnej następuje rozliczenie (faktura, umowa, numer zamówienia), oraz – przy wyższych kwotach – kto jest faktycznym odbiorcą świadczenia. Im wyższa kwota i mniej typowy charakter operacji, tym bardziej szczegółowy powinien być opis.
Dane przechowywane 5 lat – co to oznacza w praktyce
Banki i inne instytucje obowiązane mają ustawowy obowiązek przechowywania danych o transakcjach przez 5 lat. Oznacza to, że operacja zrealizowana dziś może stać się przedmiotem zainteresowania organów podatkowych w dowolnym momencie do końca 2030 roku – a w przypadku zdarzeń z początku 2025 roku – do początku 2031 roku. KAS może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień bez uprzedniego ostrzeżenia, porównując wzorce wydatków z deklarowanymi dochodami.
Dane GIIF za 2024 rok pokazują, że system staje się coraz bardziej aktywny: liczba postępowań analitycznych wzrosła o ponad 38 proc. rok do roku, liczba zawiadomień do prokuratury – o 3 proc., a liczba blokad rachunków – o 39 proc. Wzrost zgłoszeń SAR o 71 proc. względem 2023 roku i o ponad 113 proc. względem 2021 roku to nie przypadkowe wahanie, lecz efekt rozbudowy systemów monitorowania i rosnących wymagań regulacyjnych wobec instytucji obowiązanych.
Co to oznacza dla Ciebie? Zanim wyślesz przelew, sprawdź dwa rzeczy
Dwa proste kroki, które eliminują większość ryzyka. Po pierwsze – tytuł przelewu powinien jednoznacznie opisywać charakter transakcji: czego dotyczy, między kim, na jakiej podstawie. W przypadku darowizny pieniężnej w rodzinie powinien zawierać słowo „darowizna”, imię i nazwisko darczyńcy oraz stopień pokrewieństwa. Nieformalny opis nie jest substytutem precyzyjnego. Po drugie – jeżeli łączna wartość darowizn od jednej osoby przekroczyła w ciągu ostatnich 5 lat limit dla Twojej grupy podatkowej (36 120 zł dla I grupy, 27 090 zł dla II grupy, 5 733 zł dla III grupy), masz obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego. Dla najbliższej rodziny (grupa zerowa) formularz SD-Z2 składasz w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny – i wyłącznie pod warunkiem, że środki zostały przelane na rachunek bankowy, nie wręczone gotówką. Brak zgłoszenia ujawniony podczas kontroli oznacza sankcyjną stawkę podatku wynoszącą 20 proc. od całej wartości darowizny – bez odliczenia kwoty wolnej.
