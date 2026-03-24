Urzędnik przyjdzie i sprawdzi. Brak rachunków kosztuje do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach nawet 50 tys. zł
W całej Polsce trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Urzędnicy gminni mają ustawowy obowiązek sprawdzenia każdej nieruchomości niepodłączonej do kanalizacji co najmniej raz na 2 lata – i robią to coraz skrupulatniej. Za brak umowy z firmą asenizacyjną czy nieposiadanie rachunków za wywóz nieczystości grozi grzywna. W skrajnych przypadkach sprawa może skończyć się w sądzie, a kara sięgnie 50 tys. zł. Temat dotyczy nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych – w pewnych okolicznościach problem może dotknąć również zarządców budynków wielorodzinnych i spółdzielnie mieszkaniowe.
Ponad 10 milionów Polaków objętych obowiązkową kontrolą
Skala zjawiska jest ogromna. Blisko 10,5 mln mieszkańców Polski nie jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej – wynika z danych przytaczanych przez prawo.pl. Oznacza to, że miliony nieruchomości korzysta z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Problem polega na tym, że przez dekady nikt tego systemowo nie kontrolował. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2021 r. był druzgocący: 77,4% nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnych nie było objętych umowami na wywóz nieczystości, a ponad 80% ścieków komunalnych wytworzonych w tych gospodarstwach trafiało do środowiska nieoczyszczonych.
Komisja Europejska już w 2020 r. wskazała, że Polska nie wdrożyła prawidłowo unijnej dyrektywy ściekowej, co groziło wysokimi karami dla kraju. Odpowiedzią był pakiet legislacyjny: ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w sierpniu 2022 r. i nałożyła na gminy zupełnie nowe obowiązki.
Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733) wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma ustawowy obowiązek kontroli każdej nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków co najmniej raz na 2 lata. Gminy, które nie wywiążą się z tego obowiązku, same narażają się na karę – do 50 tys. zł, nakładaną przez Wody Polskie. Ten mechanizm podwójnej odpowiedzialności sprawia, że samorządy przestały traktować temat po macoszemu. W 2026 r. intensywność kontroli znacząco wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami.
Urzędnik sprawdza nie tylko papier – liczy też wodę
Kontrola szamba to nie tylko rutynowe przejrzenie dokumentów przy biurku urzędu gminy. Urzędnicy coraz częściej porównują dwie liczby: zużycie wody odczytane z licznika i ilość nieczystości, którą właściciel zadeklarował w rachunkach za wywóz. Jeśli liczby się nie zgadzają – na przykład rodzina zużywa 15 m³ wody miesięcznie, a wywóz zleca raz na rok przy 10-metrowym zbiorniku – inspektorzy traktują to jako sygnał, że ścieki są usuwane nielegalnie.
Przy obliczeniach nie ma dużego marginesu błędu. Statystycznie jedna osoba zużywa około 3 m³ wody miesięcznie. 4-osobowa rodzina produkuje więc niemal tyle samo ścieków – a standardowe szambo o pojemności 10 m³ zapełni się w nieco ponad miesiąc. Przepisy nakładają obowiązek opróżniania zbiornika bezodpływowego co najmniej raz na 3 miesiące – ale przy realnym zużyciu wody przez typową rodzinę opróżnienie powinno być częstsze.
W przypadku kontroli terenowych urzędnicy sprawdzają też stan fizyczny instalacji. Wizualnym sygnałem nieszczelności są: zapadnięcie gruntu wokół zbiornika, wyczuwalny zapach ścieków na posesji, ślady wycieku lub nienaturalnie bujna roślinność w jednym miejscu działki. Kontrole terenowe mogą odbywać się bez wcześniejszego zapowiadania, w godzinach od 6:00 do 22:00. Utrudnianie lub udaremnianie kontroli jest samo w sobie wykroczeniem – zagrożonym grzywną.
Właściciel oczyszczalni przydomowej ma osobne obowiązki. Poza regularnym użytkowaniem instalacji musi dokumentować wywóz osadów ściekowych – zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia, zazwyczaj co najmniej raz w roku – i posiadać na to stosowną umowę oraz rachunki. Oczyszczalnia bez dokumentacji wywozu osadów jest traktowana przez kontrolerów tak samo jak szambo bez rachunków za wywóz.
Szambo przy bloku? Tak, to prawnie możliwe
Intuicja podpowiada, że szamba i oczyszczalnie to domena wsi oraz domów jednorodzinnych na obrzeżach miast. W większości przypadków tak jest – ale nie zawsze. Przepisy nie wykluczają możliwości posiadania zbiornika bezodpływowego przez budynek wielorodzinny, jeśli ten nie ma technicznej ani ekonomicznej możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wynika to wprost z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), które określa odrębne normy odległościowe dla zabudowy wielorodzinnej – większe niż dla domków jednorodzinnych. Zbiorniki o pojemności od 10 do 50 m³ muszą być usytuowane co najmniej 30 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego.
W praktyce sytuacja, w której blok wielorodzinny korzysta z szamba lub przydomowej oczyszczalni, może dotyczyć starszych budynków na terenach, gdzie infrastruktura kanalizacyjna dotarła z opóźnieniem lub nie dotarła wcale. Dotyczy to m.in. osiedli w mniejszych miejscowościach, budynków spółdzielczych wzniesionych na obrzeżach miast w epoce PRL czy nieruchomości gminnych na słabo zurbanizowanych terenach.
Jeśli taka sytuacja dotyczy bloku, podmiotem odpowiedzialnym wobec gminy jest właściciel lub zarządca nieruchomości – wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia albo inny podmiot figurujący w ewidencji. To zarządca musi posiadać umowę z firmą asenizacyjną i gromadzić rachunki za wywóz, to on stawi się na wezwanie urzędu i to na nim spoczywa ryzyko kary. Mieszkańcy nie odpowiadają bezpośrednio przed gminą – ale koszty wynikające z zaniedbań zarządcy (mandaty, zlecony przez gminę przymusowy wywóz) mogą zostać przerzucone na lokatorów przez wyższe zaliczki na fundusz administrowania lub koszty zarządu nieruchomością wspólną. Jeśli jesteś lokatorem lub współwłaścicielem w bloku niepodłączonym do kanalizacji, masz pełne prawo zapytać zarządcę, czy dysponuje aktualną dokumentacją – i czy jest ona kompletna.
Mandaty, kary administracyjne i wyrok sądu – trzy poziomy sankcji
Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów działają trzypoziomowo. Standardowa grzywna nakładana w trybie mandatowym przez kontrolerów gminy lub straż miejską wynosi od 500 do 5 000 zł – i jest wymierzana za brak ważnej umowy z firmą asenizacyjną, brak rachunków za wywóz lub utrudnianie kontroli.
Jeśli sprawa trafia do sądu – co zdarza się przy recydywie lub gdy właściciel ignoruje wezwania – sankcja może być wymierzona w trybie wykroczeniowym i wynosić do 5 000 zł. Natomiast gdy naruszenie przepisów kwalifikuje się jako poważne zanieczyszczenie środowiska – na przykład odprowadzanie ścieków do cieku wodnego lub rowu melioracyjnego – do gry wchodzą kary administracyjne. W takich przypadkach sankcja może sięgnąć 50 000 zł.
Osobna kategoria to sytuacja, gdy gmina sama zleca opróżnienie zbiornika, bo właściciel nie jest w stanie udokumentować, że robi to legalnie. Wtedy właściciel ponosi pełne koszty tej usługi – do rachunku za wywóz doliczane są jeszcze koszty postępowania administracyjnego. W niektórych gminach urzędnicy zapowiadają wprost, że przy powtarzających się uchybieniach stosowane będą stawki maksymalne.
Warto też odnotować, że Związek Celowy Gmin MG-6 (woj. lubuskie) przekazał policji już 460 spraw dotyczących nielegalnego pozbywania się nieczystości – jak informowało prawo.pl. Skierowanie sprawy do organów ścigania nie jest już tylko teoretyczną groźbą.
Ewidencja gminна – trzeba być w rejestrze
Odrębnym obowiązkiem, o którym wielu właścicieli nie wie, jest zgłoszenie szamba lub przydomowej oczyszczalni do gminnej ewidencji. Gmina prowadzi rejestr wszystkich zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni na swoim terenie – i właśnie na podstawie tej ewidencji typuje nieruchomości do kontroli. Brak zgłoszenia jest jednym z najczęściej wykrywanych uchybień podczas inspekcji.
Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla lokalizacji nieruchomości – w wydziale ochrony środowiska. Druki zgłoszenia są z reguły dostępne na stronach BIP poszczególnych gmin. W przypadku instalacji wykonanej wiele lat temu, a niezgłoszonej, nadal można to zrobić – bez sankcji za sam brak historycznego zgłoszenia, ale ewentualna kontrola może ujawnić inne nieprawidłowości.
Co zrobić przed wizytą urzędnika – lista kontrolna
Przepisy są skonstruowane tak, że właściciel nieruchomości z kompletną dokumentacją i regularnie opróżnianym zbiornikiem nie ma powodów do obaw. Kłopoty zaczynają się, gdy brakuje papierów lub gdy wywóz był zbyt rzadki. Kilka rzeczy warto sprawdzić jak najszybciej:
- Sprawdź, czy masz aktualną umowę z firmą asenizacyjną. Firma musi posiadać zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla Twojej gminy. Wykaz licencjonowanych firm dostępny jest zwykle na stronie urzędu. Prawo dopuszcza zawarcie umów z kilkoma podmiotami jednocześnie.
- Skompletuj rachunki za co najmniej 2 lata wstecz. Gminy coraz częściej wymagają dokumentacji z ostatnich 24 miesięcy – czyli z okresu objętego cyklem kontrolnym. Brak ciągłości w rachunkach jest interpretowany jako sygnał, że ścieki nie były wywożone regularnie. Przechowuj faktury, rachunki, paragony lub inne potwierdzenia zapłaty wystawione przez firmę asenizacyjną bezpośrednio po każdym opróżnieniu.
- Zweryfikuj częstotliwość wywozów. Szambo o pojemności 10 m³ przy 4-osobowej rodzinie zapełnia się w ok. 5-6 tygodni. Wywóz raz na kwartał może być niewystarczający – a urzędnik porówna deklarowaną częstotliwość z faktycznym zużyciem wody. Jeśli te dane są niespójne, kontroler może zakwestionować całą dokumentację.
- Oceń stan techniczny zbiornika. Nieszczelne szambo to naruszenie prawa, niezależnie od posiadania kompletnych rachunków. Pęknięty krąg betonowy, zapach ścieków wyczuwalny na działce czy mokra ziemia bez wyraźnej przyczyny to sygnały, które warto sprawdzić przed wizytą kontrolerów – a nie po. Koszt naprawy lub wymiany zbiornika jest i tak niższy niż kara plus ewentualny nakaz usunięcia usterki w trybie administracyjnym.
- Upewnij się, że jesteś w gminnej ewidencji. Jeśli szambo lub oczyszczalnia nie zostały nigdy zgłoszone do urzędu, zrób to teraz – zanim gmina „odkryje” instalację samodzielnie podczas kontroli terenu.
- Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków powinni dodatkowo sprawdzić, czy posiadają umowę na wywóz osadów i dokumenty potwierdzające, że usługa była faktycznie wykonywana. Sam fakt posiadania oczyszczalni nie zwalnia z obowiązku regularnego pozbywania się nagromadzonych osadów.
- Zarządcy i wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami wielorodzinnymi niepodłączonymi do kanalizacji powinni niezwłocznie zweryfikować, czy dysponują kompletem dokumentacji – te same reguły, co dla właścicieli domów jednorodzinnych, dotyczą każdego podmiotu figurującego jako właściciel nieruchomości w ewidencji gruntów.
Harmonogram planowanych kontroli w danej gminie jest z reguły jawny i dostępny w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Sprawdzenie, kiedy kontrolerzy planują odwiedzić Twój rejon, pozwala odpowiednio wcześniej skompletować dokumenty – choć trzeba pamiętać, że kontrole terenowe mogą być przeprowadzane również bez wcześniejszej zapowiedzi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.