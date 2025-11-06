Uwaga! Pociągi znikają z Warszawy Centralnej. PKP ujawnia, co się dzieje z ruchem pociągów
W pierwszej połowie listopada pociągi pasażerskie nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Centralna. Powodem są prace torowe prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Obiekt pozostanie jednak otwarty, a podróżni będą mogli korzystać z części handlowej i usługowej dworca. Połączenia dalekobieżne zostaną przekierowane na inne warszawskie stacje.
Pociągi nie zatrzymają się na dworcu Warszawa Centralna. Ważne informacje dla podróżnych
Od 8 do 16 listopada 2025 roku na stacji Warszawa Centralna nie będą zatrzymywać się pociągi pasażerskie. Obiekt pozostanie jednak otwarty, a pasażerowie będą mogli korzystać z jego części handlowej i usługowej. Prace torowe prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe mają usprawnić ruch kolejowy w stolicy i przygotować sieć do modernizacji stacji Warszawa Wschodnia.
Zamknięcie dla postoju pociągów nie oznacza całkowitego wyłączenia dworca z użytku. Jak poinformowało Biuro Komunikacji PKP, zarówno część nadziemna, jak i podziemna obiektu będą funkcjonować bez zmian. Wciąż otwarte pozostaną sklepy, bary, kawiarnie i inne lokale usługowe. Przewoźnik zapewnia, że mimo prac torowych podróżni nadal będą mogli docierać koleją do centrum miasta.
W czasie modernizacji pociągi dalekobieżne obsługiwane przez PKP Intercity oraz przewoźników międzynarodowych będą zatrzymywać się na innych warszawskich stacjach. Główne połączenia zostaną przekierowane na Warszawę Zachodnią i Warszawę Wschodnią. Część składów pojedzie trasą przez Warszawę Gdańską lub Warszawę Główną. Dodatkowo wybrane pociągi PKP Intercity będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Śródmieście, co ma ułatwić przesiadki w centrum miasta.
Zamknięcie Centralnej nie obejmuje połączeń regionalnych i podmiejskich. Koleje Mazowieckie oraz Szybka Kolej Miejska będą kursować bez zmian przez tzw. linię średnicową, która łączy Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią. Przystanki na tej trasie, takie jak Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion, będą obsługiwane zgodnie z rozkładem.
W związku z reorganizacją ruchu linia SKM S3 zostanie tymczasowo podzielona na dwa odcinki: z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej jako S3 oraz z Warszawy Wschodniej do Legionowa jako S30. Kursy będą realizowane co około godzinę. Niewielkie zmiany w rozkładach przewidziano także dla linii S1, S2, S4 i S40. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiedział uruchomienie dodatkowej linii tramwajowej nr 77, która połączy Dworzec Gdański z rejonem Dworca Centralnego przez Aleję Jana Pawła II i Aleję Niepodległości. Przemieszczanie się po centrum miasta umożliwią również metro linii M1 oraz tramwaje kursujące po głównych arteriach.
Prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe stanowią element przygotowań do szerszej modernizacji warszawskiego węzła kolejowego. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę układów torowych i systemu sterowania ruchem, co w przyszłości ma zwiększyć przepustowość stacji i skrócić czas przejazdu pociągów przez centrum stolicy. Według zapowiedzi PKP PLK po zakończeniu robót pociągi będą mogły kursować częściej, szybciej i z większą punktualnością.
Rozkład jazdy wszystkich pociągów dostępny jest w popularnych aplikacjach i wyszukiwarkach, takich jak Portal Pasażera czy Rozkład-PKP. Przewoźnicy apelują, by pasażerowie przed podróżą upewnili się, na której stacji zatrzymuje się ich pociąg i zarezerwowali więcej czasu na ewentualne przesiadki.
Choć przez osiem dni listopada perony Warszawy Centralnej pozostaną puste, sam dworzec nie zamilknie. Modernizacja ma zapewnić, że już wkrótce pociągi będą tu kursować płynniej i z większą niezawodnością, a stołeczny węzeł kolejowy stanie się jednym z najnowocześniejszych w Polsce.
