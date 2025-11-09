Uważaj, co wrzucasz do niebieskiego kosza! Ten drobny błąd może kosztować cię 500 zł
Wielu Polaków jest przekonanych, że doskonale zna zasady segregacji śmieci. Kolory pojemników wydają się oczywiste – żółty na plastik, zielony na szkło, a niebieski na papier. Jednak w tym ostatnim kryje się pułapka, w którą wpadają tysiące osób. Za wyrzucenie jednego rodzaju odpadów do niebieskiego kosza można dostać mandat nawet do 500 zł.
Obowiązek segregacji to nie wybór, lecz prawo
Segregowanie odpadów nie jest już tylko przejawem troski o środowisko. To prawny obowiązek, którego nieprzestrzeganie może skończyć się karą finansową. Polska zobowiązała się wobec Unii Europejskiej do osiągnięcia 55 procent recyklingu do 2025 roku, 60 procent do 2030 i aż 65 procent w 2035 roku. Tymczasem według danych GUS i Eurostatu wciąż daleko nam do tych celów – osiągamy zaledwie około 40 procent.
Jeśli samorządy nie poprawią wyników, grożą nam wielomilionowe kary z Brukseli, które w efekcie mogą przełożyć się na wyższe opłaty śmieciowe dla mieszkańców.
Najczęstsze błędy Polaków przy segregacji
Choć zasady wydają się proste, wiele odpadów tylko pozornie pasuje do konkretnego pojemnika. Przykłady:
- kartony po mleku i sokach (Tetra Paki) – nie do niebieskiego, lecz do żółtego pojemnika, bo zawierają aluminium i folię,
- zatłuszczone pudełka po pizzy – powinny trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane,
- zużyte chusteczki, ręczniki papierowe i pieluchy – mimo że wyglądają jak papier, są zanieczyszczone biologicznie,
- szkło żaroodporne, ceramika, lustra i kieliszki – nie wolno ich wyrzucać do zielonego kontenera, bo nie nadają się do recyklingu szkła.
Każdy z tych błędów może spowodować, że cała partia odpadów zostanie uznana za bezużyteczną i trafi na wysypisko.
Paragony – najczęstszy, a zarazem najgroźniejszy błąd
Najwięcej pomyłek Polacy popełniają jednak z paragonami fiskalnymi. Wiele osób myśli, że to zwykły papier, więc wrzuca je do niebieskiego pojemnika. Tymczasem to papier termiczny pokryty chemiczną warstwą, zawierającą m.in. bisfenol A (BPA) lub jego zamiennik BPS – substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia.
Podczas recyklingu związki te uwalniają się, zanieczyszczając całą partię makulatury. Z tego powodu paragony, bilety termiczne czy wydruki z bankomatów należy wrzucać wyłącznie do pojemnika czarnego, przeznaczonego na odpady zmieszane.
Mandat do 500 zł za niewłaściwą segregację
Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za nieprawidłową segregację odpadów można dostać mandat do 500 zł. Kontrole przeprowadzają strażnicy miejscy i urzędnicy gminni. Coraz częściej sprawdzają zawartość pojemników, szczególnie w domach jednorodzinnych.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości gmina może też nałożyć podwyższoną opłatę za wywóz śmieci, nawet czterokrotnie wyższą od standardowej stawki.
Jak uniknąć błędów i kar?
Najprostsza zasada: jeśli nie jesteś pewien, gdzie wyrzucić dany odpad – wrzuć go do czarnego pojemnika. Dzięki temu nie zanieczyścisz pozostałych frakcji.
Warto też korzystać z coraz popularniejszych e-paragonów, czyli cyfrowych dowodów zakupu. To nie tylko rozwiązanie ekologiczne, ale i praktyczne – nie blakną, nie gubią się i nie szkodzą środowisku.
Pamiętaj: jeden mały paragon wrzucony do niebieskiego pojemnika może zniweczyć cały wysiłek segregacji i kosztować cię kilkaset złotych.
