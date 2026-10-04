W poniedziałek klienci pobiegną do Biedronki. 12+12 gratis, ludzie będą wynosili całymi koszami
Do koszyka trafiają 24 wkłady do zniczy, ale klient płaci równowartość 12. Biedronka od poniedziałku uruchamia promocję, która może zainteresować osoby robiące większe zapasy przed Wszystkimi Świętymi. W Warszawie taki zakup można połączyć ze zwykłą wizytą w sklepie, zamiast zostawiać kompletowanie wkładów na ostatnie dni października. Oferta dotyczy konkretnego produktu Lumia, a skorzystanie z niej wymaga konta lojalnościowego. Przy kasie znaczenie będzie miała także liczba sztuk i to, czy dzienny limit nie został już wykorzystany. Duży napis „12+12 gratis” przyciąga uwagę, ale dopiero warunki pod nim wyjaśniają, komu i w jakiej ilości należą się dodatkowe wkłady.
Promocja 12+12 obejmuje wkłady Lumia 250 g od 5 do 10 października
Akcja zaczyna się w poniedziałek 5 października i potrwa do soboty 10 października 2026 roku. Biedronka obejmuje nią wkłady parafinowe do zniczy Lumia o gramaturze 250 g i deklarowanym czasie palenia 75 godzin. Zakup 12 sztuk pozwala otrzymać następne 12 gratis, co daje łącznie 24 wkłady w promocyjnym zestawie. To wystarczająco dużo, by przed wizytą w sklepie ustalić potrzeby domowników oraz osób, z którymi odwiedza się groby. Oferta może przydać się zarówno rodzinie opiekującej się kilkoma miejscami pochówku, jak i osobie regularnie wymieniającej wypalone wkłady. Sama liczba gratisów nie określa jednak, na ile wizyt wystarczy zapas, bo zależy to od liczby używanych zniczy.
Na półce trzeba odnaleźć właściwą gramaturę i rodzaj wkładu. Logo Lumia na innym opakowaniu nie oznacza automatycznie, że produkt jest objęty tą samą akcją. Inny rozmiar, inna masa lub odmienny rodzaj wypełnienia mogą należeć do osobnej oferty. Dlatego przy większym zakupie najlepiej porównać etykietę produktu z opisem promocji, zanim do koszyka trafi cały zapas. Równie istotne jest dopasowanie wkładu do używanej osłony znicza. Model, który nie mieści się pod pokrywką lub jest zbyt szeroki, będzie kłopotliwym zakupem nawet wtedy, gdy połowa sztuk zostanie dodana gratis. Zdjęcie dotychczas używanego wkładu i jego wymiarów może ułatwić wybór przy regale.
Deklarowane 75 godzin odpowiada 3 dobom i 3 godzinom palenia pojedynczego wkładu. Jest to parametr produktu, który pomaga porównać go z innymi modelami, a nie gwarancja takiego samego efektu w każdej osłonie i przy dowolnym sposobie użytkowania. Przy planowaniu zapasu trzeba uwzględnić przede wszystkim własną częstotliwość wizyt oraz instrukcję na opakowaniu. Przykładowo 24 sztuki można podzielić na 4 części po 6 wkładów, jeżeli rodzina tak rozdziela zakupy między odwiedzane groby. Taki podział jest tylko sposobem organizacji zapasu. Nie oznacza, że należy ustawiać wszystkie wkłady jednocześnie ani że każde miejsce pochówku wymaga identycznej liczby zniczy.
Na konto Moja Biedronka przypada 1 zestaw dziennie
Warunkiem skorzystania z akcji jest program Moja Biedronka. Limit wynosi 1 promocyjny zestaw dziennie na konto, czyli w tym układzie 24 wkłady, z których 12 jest gratis. Rozdzielenie zakupów na kilka paragonów nie zwiększa tego limitu. Przejazd do innego sklepu sieci także nie zmienia faktu, że oferta została już wykorzystana na tym samym koncie. Przy wspólnych zakupach domownicy powinni więc wcześniej uzgodnić, kto bierze wkłady i czy ktoś nie kupił ich już danego dnia. Ograniczenie jest dzienne, a nie przypisane jednorazowo do całego okresu promocji. Kolejny zakup w innym dniu trzeba jednak nadal przeprowadzić w terminie akcji i zgodnie z jej warunkami.
Biedronka wyjaśnia, że korzystanie z ofert powiązanych z kontem wymaga identyfikacji przy kasie przed finalizacją zakupów. Można użyć karty, zeskanować aplikację albo podać przypisany do konta numer telefonu. Przy większym koszyku łatwo przeoczyć ten moment, zwłaszcza gdy oprócz wkładów kupowane są produkty spożywcze i inne artykuły z promocji. Samo posiadanie aplikacji w telefonie nie zastępuje użycia jej podczas transakcji. Przed zapłatą trzeba upewnić się, że kasa odczytała właściwe konto i uwzględniła ofertę na wybrany produkt. Gdy kwota nie zgadza się z oczekiwaną, pracownik może sprawdzić model, liczbę sztuk i wykorzystanie limitu jeszcze przed zakończeniem zakupów.
Na Bielanach sklep przy Wólczyńskiej podaje godziny do 23:30
Mieszkańcy północnej części Warszawy mogą zaplanować zakupy m.in. w Biedronce przy ul. Wólczyńskiej 121 na Bielanach. W oficjalnym wykazie placówka podaje godziny od 6:00 do 23:30 od poniedziałku do soboty. To pozwala uwzględnić wizytę także po pracy, bez organizowania osobnego wyjazdu w środku dnia. Sieć zaznacza jednak, że godziny na stronie mają charakter orientacyjny, a informacja o bieżącym otwarciu znajduje się w sklepie. Przed wyjazdem specjalnie po promocyjny zapas trzeba więc sprawdzić aktualny komunikat placówki. Sam wpis w lokalizatorze potwierdza adres i podawane godziny, ale nie informuje, ile właściwych wkładów znajduje się danego dnia na półce.
Przy 24 wkładach o gramaturze 250 g łączna gramatura zestawu wynosi 6 kg. To odczuwalny dodatek do torby, zwłaszcza dla osoby wracającej autobusem lub tramwajem z zakupami spożywczymi. W Warszawie praktyczniej będzie zacząć od sklepu na codziennej trasie niż jeździć między dzielnicami wyłącznie dla samej liczby gratisów. Dojazd i czas również mają swoją cenę, a promocja nie potwierdza dostępności produktu w konkretnej placówce. Przy zakupach dla kilku osób można wcześniej ustalić odbiór i podział wkładów, żeby jedna osoba nie dźwigała przypadkowego zapasu dla całej rodziny. Uzgodnienie potrzeb przed wizytą ogranicza też ryzyko, że domownicy niezależnie kupią kolejne zestawy.
Oszczędność zależy od wykorzystania zapasu i prawidłowego rabatu
Duże zestawy zachęcają do zwiększenia koszyka, nawet kiedy pierwotny plan obejmował tylko kilka produktów. Badanie opublikowane przez UOKiK pokazuje, że 80 proc. respondentów wskazało promocje cenowe jako główne kryterium wyboru sklepu stacjonarnego. Urząd podał również, że 74 proc. konsumentów miało trudności ze zrozumieniem ceny promocyjnej lub wskazało przyczyny tego problemu. Są to dane o szerszych zachowaniach zakupowych, które nie przesądzają o zainteresowaniu obecną akcją na znicze. Pokazują jednak, dlaczego sama duża liczba na reklamie nie wystarcza do oceny wydatku. W przypadku wkładów korzyść zależy od tego, czy rodzina potrzebuje właśnie tego modelu i wykorzysta zakupioną liczbę sztuk.
Przed włożeniem zestawu do koszyka najlepiej policzyć pozostałe wkłady w domu, ustalić potrzeby na najbliższe wizyty oraz sprawdzić wymiary osłon. Następnie można porównać przewidywany rachunek z ceną 12 płatnych sztuk modelu 250 g wskazaną na etykiecie. Układ 12+12 oznacza połowę produktów gratis przy spełnieniu warunków, ale nie oznacza dowolnej liczby wkładów za tę samą kwotę. Dopiero cena całego zestawu mówi, ile pieniędzy rzeczywiście trzeba przeznaczyć na zakup. Takie przygotownie ułatwia decyzję przy półce i ogranicza kupowanie kolejnych opakowań wyłącznie dlatego, że pojawiło się słowo „gratis”. Zapas powinien odpowiadać planowi rodziny oraz mieścić się w przeznaczonym na niego budżecie.
Po zeskanowaniu karty należy sprawdzić końcową kwotę za wkłady i naliczony rabat, zanim transakcja zostanie opłacona. Pomocne będzie zdjęcie oznaczenia promocji oraz zachowany paragon, szczególnie gdy trzeba wyjaśnić różnicę w rachunku. Art. 5 ustawy z 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2023 roku pod poz. 168, daje konsumentowi prawo żądania sprzedaży po cenie dla niego najkorzystniejszej przy rozbieżnościach lub wątpliwościach co do ceny. Nie znosi to limitu dziennego ani warunku użycia konta. Rozmowę z obsługą najlepiej rozpocząć od wskazania konkretnego modelu i spełnionych warunków akcji, by sprawdzić, z czego wynika kwota widoczna na kasie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.