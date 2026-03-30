W poniedziałek klienci pobiegną do Biedronki. Cola za darmo, Masło za 1,99 zł i Ptasie Mleczko 1+1 gratis. To dopiero początek promocji
Poniedziałek, 30 marca 2026 roku, to oficjalny start najgorętszego tygodnia zakupowego w pierwszej połowie roku. Sieć Biedronka właśnie rzuciła na szalę swoje najmocniejsze argumenty, by przyciągnąć warszawiaków do sklepów. Czy da się kupić kostkę masła za mniej niż 2 zł w dobie dzisiejszych cen? Okazuje się, że tak, ale pod bardzo konkretnymi warunkami. Sprawdziliśmy dzisiejszą listę hitów, limity na kartę Moja Biedronka oraz ofertę na mięso i wędliny, która ma zdominować wielkanocne stoły na Mazowszu.
Masło za 1,99 zł i Ptasie Mleczko 1+1. Te promocje znikną z półek najszybciej
Dzisiejsza oferta Biedronki to klasyczna „ścieżka zdrowia” dla łowców okazji. Najważniejszym punktem programu w poniedziałek 30 marca jest Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni (200 g). Cena spadła o 66% i wynosi teraz zaledwie 1,99 zł za sztukę. Jest jednak twardy warunek: musisz kupić dokładnie 3 kostki i posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Co ważne, obowiązuje limit dzienny wynoszący 3 sztuki na jedną kartę – każda kolejna kostka zostanie naliczona w cenie regularnej 5,99 zł.
Drugim „pewniakiem” zasięgowym jest promocja na wszystkie mleczka. W poniedziałek 30 marca kultowe Ptasie Mleczko od E. Wedel, Alpejskie Mleczko Milka oraz marki własne takie jak Meltié i Królewskie są dostępne w systemie 1+1 gratis . Możesz dowolnie mieszać rodzaje, a najtańszy produkt otrzymasz za darmo. Tutaj również wprowadzono bezpiecznik w postaci limitu: maksymalnie 4 opakowania na kartę, z czego 2 będą darmowe.
Mięso i wędliny na Wielkanoc. Schab za pół ceny i biała kiełbasa w natarciu
Dla osób planujących tradycyjne świąteczne menu, kluczowa jest oferta na mięso wieprzowe. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo (Kraina Mięs) kosztuje od poniedziałku tylko 6,99 zł za kilogram . To obniżka o 58%, ale uwaga: ta konkretna cena jest dostępna wyłącznie dla osób korzystających z aplikacji Biedronka (nie wystarczy sama karta). Limit łączny na okres promocji to 5 kg na jedno konto.
W sekcji wędlin i produktów „gotowych do piekarnika” warto zwrócić uwagę na:
- Biała kiełbasa surowa premium (Kraina Mięs Select): W paczkach 500 g kosztuje 3,99 zł, co daje 7,98 zł za kilogram (taniej o 66%) .
- Biała kiełbasa parzona (Kraina Wędlin): Przy zakupie z kartą zapłacimy 7,90 zł za kilogram, co stanowi obniżkę o 60%. Limit dzienny to 3 kg.
- Kaczka z jabłkami: Gotowe danie do pieczenia w cenie 9,99 zł za kilogram (obniżka o 47%).
Nabiał i produkty sypkie: Twaróg na sernik i mleko poniżej 1 zł
Nie ma Wielkanocy bez domowych wypieków, dlatego Biedronka mocno uderzyła w ceny składników bazowych. Mleko UHT 3,2% (Mleczna Dolina, 1 l) kosztuje dzisiaj zaledwie 0,99 zł. Warunkiem jest zakup 6 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny jest dość wysoki i wynosi 12 kartonów.
Z kolei Twaróg sernikowy Président (1 kg), który jest jednym z najpopularniejszych wyborów do świątecznego sernika, kosztuje teraz 7,95 zł (taniej o 55%) . Limit na jedną kartę lojalnościową to 4 wiaderka.
Dla zapobiegliwych przygotowano akcje wielosztukowe:
- Wszystkie mąki i skrobia: System 2+1 gratis (kupujesz 3, płacisz za 2). Limit to 6 opakowań (maksymalnie 2 gratis).
- Wszystkie bakalie Bakad’Or: Również w systemie 2+1 gratis.
- Soki, nektary i napoje Riviva: Przy zakupie 3 sztuk z kartą, najtańszy produkt otrzymasz za darmo .
Witaminy i higiena: Ziemniaki po 99 groszy i pieluchy Dada
W koszyku warzywnym najmocniej świecą polskie ziemniaki jadalne na wagę w cenie 0,99 zł za kilogram (66% taniej). Z aplikacją Biedronka warto też kupić pomarańcze na wagę za 2,99 zł za kilogram (57% taniej, limit 1 kg). Jabłka polskie czerwone kosztują natomiast 2,49 zł za kilogram.
Rodzice z Warszawy i okolic powinni zaplanować wizytę w dziale dziecięcym. Wszystkie pieluszki Dada Extra Care są objęte promocją, w której drugie opakowanie kosztuje tylko 2 zł. Obowiązuje limit 2 opakowań na kartę (czyli jedna paczka w supercenie). Warto też dorzucić do wózka Papier toaletowy Queen Komfort (10 rolek) – przy zakupie 3 opakowań cena za jedno to 11,99 zł.
Cola za darmo
Na koniec drobny upominek dla fanów Coca-Coli. Kupując dowolne 2 napoje o pojemności 1,75 l (Coca-Cola, Fanta, Sprite lub Kinley) za 5,99 zł każdy, możesz odebrać małą puszkę Coca-Coli lub Coca-Coli Zero (0,2 l) gratis . Limit to 2 darmowe puszki na kartę.
Oto szczegółowe warunki tej akcji:
- Mechanizm: Musisz kupić 2 dowolne napoje o pojemności 1,75 l marek Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite lub Kinley.
- Gratis: Przy takim zakupie otrzymasz puszkę Coca-Coli lub Coca-Coli Zero Cukru o pojemności 0,2 l całkowicie za darmo.
- Cena napojów 1,75 l: Przy zakupie 2 butelek, każda z nich kosztuje 5,99 zł.
- Limity: Obowiązuje łączny limit na akcję wynoszący 2 darmowe puszki na jedną kartę Moja Biedronka.
- Dostępność: Promocja trwa do wyczerpania zapasów, więc warto udać się do sklepu jak najwcześniej.
Warto więc pamiętać, że nie jest to rozdawnictwo darmowych puszek bez żadnych warunków – darmowa mniejsza puszka jest bonusem do zakupu dwóch dużych butelek napoju.
Nowy tydzień, nowe okazje
Start Wielkiego Tygodnia w handlu to nie tylko okazje, ale też bitwa o towar. Aby dzisiejsze zakupy w Biedronce były udane, musisz pamiętać o kilku zasadach:
- Masło to priorytet rano: Promocja na masło za 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk jest jedną z najmocniejszych w roku. Spodziewaj się, że w placówkach w centrum Warszawy (np. przy Marszałkowskiej czy Al. Jerozolimskich) towar może zniknąć z lodówek już przed południem.
- Karta Moja Biedronka lub Aplikacja to wymóg: Prawie żaden z powyższych „hitów” nie zadziała bez zeskanowania karty lojalnościowej. Pamiętaj, że na schab i pomarańcze musisz mieć zainstalowaną aplikację.
- Pilnuj limitów: Systemy kasowe Biedronki są bezlitosne. Jeśli na masło masz limit 3 sztuk, a na taśmę położysz 4, za czwartą zapłacisz pełne 5,99 zł. Jeśli potrzebujesz zapasów na całe święta, zabierz na zakupy drugą osobę z jej własną kartą.
- Mieszaj dowolnie słodycze: Promocja 1+1 na mleczka pozwala na mieszanie marek. To świetny sposób, by sprawdzić nowości od Meltié i jednocześnie wziąć klasyczne Ptasie Mleczko dla tradycjonalistów.
- Logistyka napojów: Akcja z darmową puszką Coca-Coli (0,2 l) przy zakupie dwóch butelek (1,75 l) ma limit tylko 2 gratisowych puszek. Nie kupuj całego zgrzewu napojów z nadzieją na karton darmowych puszek – system ich nie naliczy.
- Przygotowanie do pieczenia: Jeśli planujesz mazurki i babki, system 2+1 na mąkę i bakalie to Twoja największa oszczędność. Zrób te zakupy dzisiaj, bo w środę i czwartek dostępność rodzynek czy orzechów w Biedronce drastycznie spadnie.
Poniedziałek 30 marca to dzień strategicznych oszczędności. Wykorzystując tylko te najważniejsze promocje (masło, mleko, mięso, słodycze), statystyczna rodzina w Warszawie może zostawić w portfelu od 80 do nawet 170 zł więcej niż w przypadku zakupów bez promocji.
