Warszawa: Ruszają gigantyczne utrudnienia przez dwa tygodnie. Pociąg dalej nie pojedzie
Od niedzieli, 12 kwietnia, pasażerowie SKM i Kolei Mazowieckich jeżdżący między Wawrem a Otwockiem nie znajdą pociągu na peronie. Przez 2 tygodnie zastąpią go autobusy – i to tylko część większej rewolucji, która potrwa aż do 2028 roku. Zanim wsiądziesz w autobus zastępczy, sprawdź, gdzie staje, jakie bilety honoruje i co czeka cię po 27 kwietnia.
1,7 mld zł i 2 nowe tory – po co ten remont
Linia nr 7 między Warszawą a Otwockiem była jedną z najważniejszych i jednocześnie najbardziej przeciążonych tras aglomeracyjnych w stolicy. Mieszały się na niej pociągi podmiejskie, SKM-ka i ekspressy jadące dalej na Lublin, co od lat generowało opóźnienia i ograniczało przepustowość. PKP Polskie Linie Kolejowe zdecydowały się to zmienić definitywnie – kosztem 1,7 mld zł, z czego aż 1,4 mld zł pochodzi z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. To 85% całości projektu.
W efekcie modernizacji na odcinku Wawer-Otwock powstaną 2 dodatkowe tory, które pozwolą rozdzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Zlikwidowane zostaną 4 przejazdy kolejowo-drogowe, a w ich miejscach powstaną 3 tunele – w Radości, Falenicy i Józefowie – oraz wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa. Do tego 20 nowych przejść pod torami, w tym w miejscach, gdzie dotąd ludzie przekraczali szyny na własne ryzyko. Przebudowanych i dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością zostanie 8 przystanków: Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder i Falenica. Ta ostatnia stacja jest wpisana do rejestru zabytków – prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora, żeby nie zniszczyć kultowych skrzydlatych wiat. Zakończenie całości zaplanowano na 2028 rok, a po ukończeniu czas przejazdu Warszawa-Lublin ma skrócić się do ok. 90 minut.
12-26 kwietnia: cisza na torach, tłok w autobusach
Obecne zamknięcie to najważniejszy etap całej inwestycji. Konsorcjum firm Trakcja i Intop musi w ciągu tych 2 tygodni połączyć wcześniej zbudowane bajpasy z istniejącymi torami, wybudować nowe rozjazdy i ściany szczelinowe oraz przebudować urządzenia sterowania ruchem. Roboty wymagają całkowitego wyłączenia linii – nie ma innej opcji. Na co dzień kursuje na niej 166 pociągów aglomeracyjnych między Wawrem a Otwockiem – 88 Kolei Mazowieckich i 78 SKM. Te wszystkie kursy przez 2 tygodnie muszą przejąć autobusy.
Pociągi SKM i KM docierają teraz tylko do stacji Warszawa Wawer, zatrzymując się przy tymczasowych peronach po wschodniej stronie stacji. Dalej w stronę centrum jeżdżą normalnie – SKM kontynuuje trasę linii S1 w kierunku Pruszkowa, a w szczycie pociągi obu przewoźników odjeżdżają z Wawra w stronę Warszawy Wschodniej co ok. 10 minut.
Trasa ZS1 – linia zastępcza biegnie wzdłuż torów
Główna linia zastępcza to ZS1, kursująca po zachodniej stronie torów od Wawra do Otwocka. Autobusy zatrzymują się na wszystkich przystankach pośrednich, w tym w Radości, Miedzeszynie, Falenicy, Michalinie, Józefowie i Otwocku Świder. Trasa przebiega ulicami: Widoczna w Wawrze, Patriotów przez Józefów (jezdnia zachodnia), następnie w Otwocku: Kołłątaja, Majową, Jana Pawła II, Warszawską aż do pętli przy wschodniej stronie PKP Otwock. W godzinach szczytu autobusy ZS1 odjeżdżają co ok. 10 minut, poza szczytem i w niedziele – co ok. 15 minut.
W Wawrze autobusy zatrzymują się przy ulicy Widocznej, tuż przy wejściu na stację – stąd przejście podziemne i specjalnie przygotowane dojścia prowadzą do tymczasowych peronów. W Falenicy przystanek zastępczy działa na ulicy Patriotów w pobliżu Śpiewnej. W Otwocku pętla autobusowa jest po wschodniej stronie stacji kolejowej.
Pasażerowie z Wawra mają też alternatywę przez Most Anny Jagiellonki. Uruchomiona specjalnie na czas remontu linia 229 wyrusza z ulicy Patriotów w okolicach PKP Falenica i jedzie do Ursynowa Południowego trasą: Bysławska, Liliowa, Tawułkowa, Przewodowa, Wał Miedzeszyński, POW, Przyczółkowa, Branickiego, Płaskowickiej, Rosoła, Indiry Gandhi, KEN, Ciszewskiego. Kursuje co 15 minut w dni powszednie i co 30 minut w soboty oraz święta. Linię 521 między Falenicą a Rondem Wiatraczna wzmocniono do ok. 5 minut w szczycie i 7,5 minuty poza szczytem. Mieszkańcy Wawra mogą też korzystać z linii 319 przez Most Anny Jagiellonki do metra Imielin lub ulicy Pileckiego – w godzinach szczytu co ok. 15 minut.
Bilety: co honoruje co – i gdzie
Zasady wzajemnego uznawania biletów podczas zastępczej komunikacji są nieco skomplikowane i warto je sprawdzić przed wyjazdem. Bilety WTP (warszawskie) obejmujące odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia – Wawer – Otwock są honorowane w pociągach i autobusach zastępczych Kolei Mazowieckich.
Bilety KM są z kolei honorowane w pociągach SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Wawer – Otwock oraz w następujących liniach autobusowych: w całości na trasach ZS1 i 521 (odcinek Wiatraczna-Falenica). Na pozostałych liniach – wyłącznie na określonych odcinkach: linia 115 na odcinku PKP Międzylesie – PKP Falenica, linia 142 na odcinku PKP Falenica – Wiatraczna, linia 213 na odcinku PKP Falenica – PKP Anin, linia 219 na odcinku PKP Radość – PKP Anin, linia 319 na odcinku PKP Międzylesie – Szachowa.
Uwaga dla posiadaczy papierowych biletów WTP, które nie były wcześniej kasowane – zamiast kasownika trzeba wpisać odręcznie na odwrocie datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym (np. 12.04. godz. 10:00). Posiadacze Warszawskiej Karty Miejskiej muszą aktywować bilet w pojeździe, w bramce metra lub u kierownika pociągu zaraz po wejściu pierwszymi drzwiami od czoła składu.
Od 27 kwietnia – wraca jeden tor
Dwutygodniowe całkowite zamknięcie to jednak tylko wstęp do dłuższych utrudnień. Od 27 kwietnia pociągi wracają na trasę do Otwocka, ale przez kolejny rok jeżdżą po jednym torze – między Warszawą Międzylesie a Otwockiem, z mijaniem się składów na stacji Falenica. W praktyce oznacza to, że liczba pociągów SKM na odcinku Wawer-Otwock w szczycie zmniejszy się z 2 do 1 na godzinę. Koleje Mazowieckie zapewnią 2 połączenia na godzinę na tym odcinku w szczycie. Na odcinku Pruszków-Wawer częstotliwość SKM pozostanie bez zmian – 2 pociągi na godzinę.
W tym czasie linia ZS1 zostanie prawdopodobnie zwinięta, bo większość pasażerów wróci na kolej. Autobusy linii 521 będą jednak jeździć częściej niż przed remontem – w szczycie co ok. 7,5 minuty zamiast dotychczasowych 5 minut. Główne utrudnienia związane z ruchem jednotorowym potrwają według planów do wiosny 2027 roku.
Warto wiedzieć, że pociągi dalekobieżne na Lublin – w tym Pendolino – już od 8 marca jeżdżą objazdem przez Mińsk Mazowiecki. Z Wawra i Falenicy dalej do Lublina stacją pośrednią nie dojedziemy do końca modernizacji.
Zmiany w ruchu drogowym w Radości i Falenicy
Mieszkańcy tych 2 dzielnic muszą liczyć się z dodatkowymi niedogodnościami – i to nie tylko związanymi z brakiem pociągów. Po wschodniej stronie torów trwają intensywne prace budowlane, które zmieniają układ ruchu drogowego. To z kolei przekłada się na trasy linii 115, 142, 161 i 213. SKM i PKP PLK zapowiadają bieżące informowanie o terminach wprowadzania kolejnych zmian.
W Radości i Falenicy od 12 kwietnia zmieniona zostaje też lokalizacja przejazdów kolejowych. Otwarte zostaną 2 nowe przejazdy – na wysokości ulicy Kazimierza Króla w Radości i ulicy Armii Krajowej w Michalinie, wyposażone w rogatki. Po ich uruchomieniu zamknięte zostaną dotychczasowe przejazdy na ulicy Izbickiej w Radości i ulicy Grunwaldzkiej w Michalinie. Zmiany te mają umożliwić budowę bezkolizyjnych skrzyżowań – czyli przyszłych tuneli pod torami.
Sprawdź autobus, zanim wyjdziesz z domu
Jeśli dojeżdżasz do pracy lub szkoły pociągiem z Wawra, Falenicy, Radości, Miedzeszyna lub Otwocka – przez najbliższe 2 tygodnie musisz wyjść wcześniej. Autobusy na trasie ZS1 jadą wolniej niż pociąg, a czas przejazdu z Otwocka do centrum Warszawy może się wydłużyć nawet o 20-30 minut w zależności od pory i natężenia ruchu. Sprawdź aktualne rozkłady na stronie stolicadobrychrelacji.pl oraz w aplikacjach SKM i KM – harmonogramy mogą się zmieniać wraz z postępem prac budowlanych. Jeśli jeździsz samochodem na parking P+R – PKP Wawer i P+R Anin mają wolne miejsca i są wskazane jako alternatywa dla dotychczasowych parkingów przy torach, które zostały zamknięte na czas inwestycji.
