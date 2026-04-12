Ważny komunikat dla Warszawy. Przygotuj żywność, wodę, powerbanki, internet. Zmiany dotyczą ponad 200 budynków
W dniach 13-17 kwietnia 2026 roku Stoen Operator planuje przerwy w dostawie energii elektrycznej w kilku dzielnicach Warszawy. Harmonogram obejmuje ponad 200 adresów rozłożonych na pięć dni – od Puławskiej przez Wawer i Ursynów po Trakt Lubelski. Najdłuższe przerwy sięgają 10 godzin. Poniżej pełna lista z dokładnymi godzinami oraz praktyczny poradnik, jak się przygotować.
Niedziela, 13 kwietnia 2026
- ul. Puławska 186 — godz. 7:00–17:00
Wtorek, 14 kwietnia 2026
- ul. Baletowa 142, ul. Warszawska 6 — godz. 8:00–12:00
- ul. Kąkolowa 36, 36A, 36B / ul. Mszańska 47, 47A, 47B, 47C, 47D, 47E / ul. Żwanowiecka 82 — godz. 7:30–12:30
- ul. Piotra Michałowskiego 1, 3, 5, 5A / ul. Rybnicka 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 54A, 56, 59, 61, 63, 65, 67 / ul. Łuki Wielkie 16, 23 — godz. 8:00–13:00
Środa, 15 kwietnia 2026
- Bysławska 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3LY — godz. 8:00–14:00
- ul. Alberta Einsteina 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 — godz. 7:00–16:00
- ul. Słoneczna 36, 38 / ul. Wybieg 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 — godz. 7:00–16:00
- ul. Bruzdowa 24, 26, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, 32K, 32L, 32M, 32W/2, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43–46W, 48, 49, 51–53B, 71A, 79, 140H / ul. Makowa 1, 5, 13 / ul. Metryczna 2 / ul. Syta 1G, 3, 4, 6, 10, 38 / ul. Wał Zawadowski 79, 85, 85A, 85B, 87 / ul. Włóki 63, 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 63F, 65, 65A — godz. 7:30–17:00
- ul. Białej Koniczyny 15 / ul. Srebrnych Świerków 4, 6, 8, 10 — godz. 7:00–17:00
Czwartek, 16 kwietnia 2026
- Wacława Wojtyszki 70A — godz. 8:00–14:00
- ul. Bluszczańska 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 5A, 5B — godz. 7:30–15:00
- Trakt Lubelski 26N, 125, 127, 131, 135, 135A, 137, 137A, 156, 158, 170, 172, 174, 174A, 178A / ul. Cylichowska 3, 5, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L — godz. 8:00–18:00
Piątek, 17 kwietnia 2026
- Borowiecka 85MD–85NC — godz. 8:00–14:00
- al. Krakowska 8A, 10, 10A, 12, 14, 16, 16A, 16B, 18A, 18B, 22 / ul. Hipotezy 6, 8, 10 / ul. Janka Muzykanta 19 / ul. Zbiorowa 41 — godz. 7:30–15:00
- Koronowska 16 / ul. Świętego Bonifacego 146, 157, 159, 161 — godz. 9:00–15:00
Co zrobić wieczór przed wyłączeniem? Poradnik dla mieszkańców
Jedzenie i lodówka – to znika najszybciej
Lodówka utrzymuje temperaturę przez ok. 4 godziny po wyłączeniu prądu, zamrażarka – do 24-48 godzin, o ile jej nie otwierasz. Przed dłuższą przerwą warto zaplanować posiłki tak, żeby w dzień wyłączenia nie trzeba było otwierać zamrażarki. Mięso i nabiał w lodówce są bezpieczne do 4 godzin – po tym czasie ryzyko szybko rośnie. Jeśli masz gazową kuchnię, możesz gotować normalnie. Jeśli elektryczną lub indukcyjną – przyda się kuchenka turystyczna na gaz lub przynajmniej zapas gotowego jedzenia niewymagającego podgrzania.
Woda – jeśli masz własną pompę
Mieszkańcy korzystający z własnych pomp głębinowych lub hydroforów tracą dostęp do wody razem z prądem. Dzień przed wyłączeniem napełnij wannę, wiadra i duże garnki. Na osobę dziennie potrzeba ok. 3-5 litrów do picia i gotowania, plus rezerwa na spłukanie toalety. Przy 10-godzinnych przerwach – jak na ul. Bruzdowej czy Trakcie Lubelskim – to realna potrzeba.
Praca zdalna – ładuj wszystko dzień wcześniej
Laptop w pełni naładowany wytrzyma 4-8 godzin pracy. Naładuj powerbank do 100% – posłuży jako dodatkowe źródło dla telefonu i mniejszych urządzeń. Jeśli masz router WiFi zasilany z gniazdka, internet przepadnie razem z prądem, nawet jeśli sygnał od operatora działa normalnie. Rozwiązanie: hotspot z telefonu komórkowego. Sprawdź wcześniej, czy masz pakiet danych i czy prędkość LTE/5G w twoim miejscu pozwala na wideokonferencje. Jeśli w tym dniu masz ważne spotkanie online – poinformuj wcześniej rozmówców i przygotuj zapasowe połączenie.
Sprzęt medyczny
Jeśli w domu jest koncentrator tlenu, respirator, nebulizator, pompa insulinowa z ładowaniem lub inny sprzęt zależny od prądu – skontaktuj się ze Stoen Operator (infolinia: 22 821 31 31) z wyprzedzeniem. Firma ma obowiązek uwzględnić takie przypadki przy planowaniu prac. Miej też naładowany pełny akumulator zapasowy, jeśli sprzęt go posiada.
Oświetlenie i ogrzewanie
Większość kotłów gazowych i olejowych ma sterownik elektryczny – podczas braku prądu centralne ogrzewanie nie działa, nawet jeśli gaz jest dostępny. Przy wyłączeniach wczesnorannych (od 7:00) temperatura w mieszkaniu może spaść o kilka stopni. Warto mieć pod ręką latarkę z bateriami lub świece, szczególnie przy wiosennych wyłączeniach trwających do wieczora.
Alarmy, domofony i bramy garażowe
Elektryczne bramy garażowe mają zazwyczaj awaryjny mechanizm ręczny – warto znać jego lokalizację. Domofony z elektrozamkiem mogą przestać działać. Jeśli mieszkasz w budynku z automatyczną bramą wejściową, skontaktuj się z administracją, jak wejść i wyjść bez prądu.
Sprawdź adres i działaj wieczór wcześniej
Jeśli twój adres jest na liście – najspokojniej jest działać wieczór przed planowaną przerwą: naładować wszystkie urządzenia do pełna, zaplanować posiłki tak, żeby nie wymagały gotowania ani otwierania zamrażarki, nabrać wodę jeśli masz własne ujęcie i uprzedzić domowników. Dokładne i aktualne terminy wyłączeń znajdziesz na stronie stoen.pl w zakładce „Planowane wyłączenia”. Zdarza się, że prace kończą się wcześniej niż zapowiadano – ale lepiej być gotowym na cały podany zakres godzin.
