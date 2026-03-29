Ważny komunikat MSZ. Najwyższy, czwarty stopień ostrzeżenia przed podróżą
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało krytyczny komunikat dotyczący bezpieczeństwa obywateli Polski poza granicami kraju. W niedzielę, 29 marca 2026 roku, poziom ostrzeżenia dla osób planujących podróż na Kubę został podniesiony do 4, czyli najwyższego stopnia w skali resortu. Oznacza to jednoznaczny przekaz: „Nie podróżuj”. Co sprawiło, że popularny kierunek wakacyjny stał się śmiertelną pułapką i jakie kroki powinny podjąć osoby, które już tam przebywają?
Najwyższy stopień zagrożenia na Kubie. MSZ odradza wszelkie podróże, sytuacja jest krytyczna
Resort dyplomacji zdecydował się na drastyczny krok, który rzadko dotyczy tak popularnych kierunków turystycznych. Najwyższy poziom ostrzeżenia oznacza, że MSZ odradza Polakom wszelkie wyjazdy na wyspę – dotyczy to nie tylko wycieczek urlopowych, ale także pilnych spraw rodzinnych czy wyjazdów zawodowych.
„Odradzamy wszelkie podróże na Kubę w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz paliwowym, a tym samym utrudnioną możliwością udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczeniami w komunikacji lotniczej do Europy, jak i ryzykiem niepokojów społecznych” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Sytuacja na miejscu zmienia się z godziny na godzinę, a polskie służby konsularne mają coraz mniejsze pole manewru w niesieniu pomocy rodakom.
Kryzys energetyczny i skutki huraganu Melissa
Obecny paraliż Kuby to efekt nałożenia się kilku katastrofalnych czynników. Wyspa od miesięcy zmaga się z potężnym kryzysem gospodarczym, który został spotęgowany przez amerykańskie embargo na import ropy z Wenezueli. Brak paliwa oznacza brak prądu, a to z kolei przekłada się na paraliż szpitali, transportu i łączności.
Dodatkowym ciosem dla infrastruktury były skutki huraganu Melissa, który przeszedł przez wyspę na przełomie października i listopada 2025 roku. Zniszczenia w sieci energetycznej do dziś nie zostały w pełni naprawione, co przy braku surowców energetycznych doprowadziło do całkowitego załamania systemu. Dla turysty oznacza to brak dostępu do gotówki z bankomatów, brak możliwości naładowania telefonu czy problemy z zakupem podstawowych produktów żywnościowych.
Ryzyko niepokojów społecznych
Według danych resortu, na terytorium Kuby przebywa obecnie około 200 obywateli Polski. Ambasada RP w Hawanie monitoruje ich sytuację, jednak przyznaje, że pomoc konsularna jest obecnie ekstremalnie trudna. Brak paliwa ogranicza możliwość przemieszczania się urzędników, a przerwy w dostawie energii utrudniają kontakt telefoniczny i internetowy.
MSZ ostrzega również przed realnym ryzykiem wystąpienia niepokojów społecznych. Frustracja mieszkańców wynikająca z braku prądu, żywności i leków może doprowadzić do nagłych demonstracji, które w warunkach państwa totalitarnego mogą zostać brutalnie stłumione. Polscy obywatele znajdujący się na miejscu powinni unikać wszelkich zgromadzeń i bezwzględnie stosować się do poleceń lokalnych służb.
„Kuba będzie następna” – twarda retoryka Donalda Trumpa
Sytuację na wyspie dodatkowo podgrzewają sygnały płynące z Waszyngtonu. Prezydent USA Donald Trump, podczas przemówienia na forum inwestycyjnym w Miami, wypowiedział słowa, które zelektryzowały opinię publiczną i rynki dyplomatyczne. Cytowany przez agencję Reutera prezydent dał do zrozumienia, że po działaniach w Wenezueli i wobec Iranu, amerykańscy decydenci kierują wzrok na Hawanę.
— Stworzyłem wspaniałe wojsko. Mówiłem, że nie trzeba go będzie wykorzystywać. Ale czasem trzeba je wykorzystać. Tak przy okazji, Kuba jest następna — stwierdził Trump w piątek. Choć zaraz potem dodał żartobliwie: „Ale udawajcie, że nic nie mówiłem”, dyplomaci biorą te słowa bardzo poważnie. Sekretarz stanu Marco Rubio dodał, że ewentualne zniesienie embarga jest uzależnione od przejęcia władzy przez „nowych ludzi”, co sugeruje dążenie USA do głębokich zmian politycznych na wyspie.
To musisz wiedzieć przed podróżą
Decyzja MSZ o wprowadzeniu 4 stopnia ostrzeżenia ma bezpośrednie przełożenie na Twoje plany i bezpieczeństwo. Jeśli planowałeś podróż na Kubę lub masz tam bliskich, musisz wiedzieć o następujących kwestiach:
- Odwołane wycieczki i ubezpieczenie: Wprowadzenie najwyższego stopnia ostrzeżenia przez MSZ jest dla wielu biur podróży sygnałem do natychmiastowego wstrzymania lotów. Sprawdź warunki swojego ubezpieczenia turystycznego – większość polis nie obejmuje zdarzeń w krajach, dla których wydano ostrzeżenie przed podróżą.
- Problemy z powrotem: Komunikacja lotnicza z Europą jest obecnie mocno ograniczona. Jeśli jesteś na wyspie, skontaktuj się z linią lotniczą, aby potwierdzić status swojego lotu powrotnego. Nie czekaj do ostatniej chwili, sytuacja w portach lotniczych może ulec gwałtownemu pogorszeniu.
- Brak pomocy konsularnej: Pamiętaj, że przy 4 stopniu zagrożenia możliwości MSZ w zakresie pomocy są minimalne. Jeśli zostaniesz zatrzymany lub ulegniesz wypadkowi, polscy dyplomaci mogą nie mieć fizycznej możliwości dotarcia do Ciebie ze względu na brak paliwa i blokady dróg.
- Gotówka i zapasy: Jeśli mimo ostrzeżeń przebywasz na Kubie, musisz mieć przy sobie wystarczającą ilość gotówki w twardej walucie (euro lub dolary), ponieważ systemy płatności elektronicznych mogą przestać działać w każdej chwili. Zrób zapasy wody butelkowanej i podstawowych leków.
- Rejestracja w systemie Odyseusz: To absolutnie kluczowe. Jeśli jesteś na Kubie, zarejestruj swój pobyt w systemie Odyseusz. Dzięki temu MSZ będzie wiedziało o Twojej lokalizacji i w razie akcji ewakuacyjnej będzie mogło podjąć próbę kontaktu.
- Śledź komunikaty Ambasady: Ambasada RP w Hawanie zapowiada, że będzie informować o wszelkich istotnych zmianach dotyczących operacji lotniczych. Monitoruj ich stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, o ile masz dostęp do sieci.
Obecna sytuacja na Kubie jest nieprzewidywalna i skrajnie niebezpieczna. Połączenie kryzysu humanitarnego z napiętą sytuacją geopolityczną sprawia, że wyspa stała się miejscem, którego należy bezwzględnie unikać w najbliższym czasie.
⚠️Zmiana poziomu ostrzeżenia dla podróżujących na Kubę – MSZ odradza wszelkie podróże @MSZ_RP @PLinCuba pic.twitter.com/1Ry8bqzAxT

— Polak za granicą (@PolakZaGranica) March 27, 2026
— Polak za granicą (@PolakZaGranica) March 27, 2026
