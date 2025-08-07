Weekendowe utrudnienia w stolicy! Drogowcy wkraczają na kluczowe ulice

7 sierpnia 2025 16:21 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W najbliższy weekend kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Ruszają kolejne etapy budowy trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego oraz prace drogowe na głównych ulicach, w tym Alejach Jerozolimskich i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zmiany obejmą również kursowanie autobusów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Utrudnienia na warszawskich ulicach. Weekendowe prace i zmiany w organizacji ruchu

Warszawiacy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia drogowe. W związku z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego oraz pracami nawierzchniowymi, od piątkowej nocy 8 sierpnia wprowadzone zostaną zmiany w ruchu na kilku kluczowych ulicach stolicy – w tym Alejach Jerozolimskich, ulicy Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także na Pułkowej i Połczyńskiej.

Zwężenia na Alejach Jerozolimskich

Największe zmiany odczują kierowcy w rejonie Dworca Zachodniego, gdzie wykonawca inwestycji rozpoczyna budowę ścian szczelinowych i stropu tunelu do przyszłego przystanku tramwajowego. Od nocy z piątku na sobotę do centrum będą prowadziły jedynie dwa pasy ruchu, w przeciwnym kierunku utrzymane zostaną trzy pasy, w tym jeden buspas. Utrudnienia potrwają około dwóch tygodni.

Bitwy Warszawskiej 1920 r. z nową organizacją ruchu

Od piątkowej nocy do niedzieli zwężony będzie fragment ulicy Grójeckiej przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ruch w obu kierunkach odbywać się będzie tylko jednym pasem.

Z kolei od nocy z niedzieli na poniedziałek (10 na 11 sierpnia) zmieni się organizacja ruchu na samej ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – między Szczęśliwicką a Białobrzeską. Samochody będą jeździć dwukierunkowo po jezdni prowadzącej zazwyczaj w stronę Grójeckiej, a roboty przeniosą się na drugą nitkę.

Otwarty zostanie odcinek ulicy Szczęśliwickiej w kierunku Rokosowskiej oraz połączenie ulicy Orzeszkowej z Bitwy Warszawskiej. Jednocześnie zamknięty będzie fragment Białobrzeskiej między Bitwy Warszawskiej a Przemyską – do 23 sierpnia.

Prace drogowe na Pułkowej i Połczyńskiej

Drogowcy będą także pracować na ulicy Pułkowej oraz Połczyńskiej, gdzie zaplanowano wymianę nawierzchni i inne roboty drogowe. Kierowcy powinni spodziewać się lokalnych zwężeń i czasowych utrudnień w przejeździe.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Roboty drogowe wymuszą również objazdy dla kilku linii autobusowych. Linie 157, 191 i N43 zmienią swoje trasy w obu kierunkach:

  • Linie 191 i N43 od skrzyżowania Grójeckiej i Kopińskiej pojadą Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały” i Alejami Jerozolimskimi, wracając następnie na swoje stałe trasy.
  • Linia 157 pojedzie ulicami Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały”, Szczęśliwicką i Bitwy Warszawskiej 1920 r., następnie skręci w Białobrzeską i wróci na pierwotną trasę.

Mieszkańcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i planowanie podróży z wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje o zmianach można śledzić na stronie ZDM i w serwisie Infoulice Warszawa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl