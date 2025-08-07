Weekendowe utrudnienia w stolicy! Drogowcy wkraczają na kluczowe ulice
W najbliższy weekend kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Ruszają kolejne etapy budowy trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego oraz prace drogowe na głównych ulicach, w tym Alejach Jerozolimskich i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zmiany obejmą również kursowanie autobusów.
Utrudnienia na warszawskich ulicach. Weekendowe prace i zmiany w organizacji ruchu
Warszawiacy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia drogowe. W związku z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego oraz pracami nawierzchniowymi, od piątkowej nocy 8 sierpnia wprowadzone zostaną zmiany w ruchu na kilku kluczowych ulicach stolicy – w tym Alejach Jerozolimskich, ulicy Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także na Pułkowej i Połczyńskiej.
Zwężenia na Alejach Jerozolimskich
Największe zmiany odczują kierowcy w rejonie Dworca Zachodniego, gdzie wykonawca inwestycji rozpoczyna budowę ścian szczelinowych i stropu tunelu do przyszłego przystanku tramwajowego. Od nocy z piątku na sobotę do centrum będą prowadziły jedynie dwa pasy ruchu, w przeciwnym kierunku utrzymane zostaną trzy pasy, w tym jeden buspas. Utrudnienia potrwają około dwóch tygodni.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. z nową organizacją ruchu
Od piątkowej nocy do niedzieli zwężony będzie fragment ulicy Grójeckiej przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ruch w obu kierunkach odbywać się będzie tylko jednym pasem.
Z kolei od nocy z niedzieli na poniedziałek (10 na 11 sierpnia) zmieni się organizacja ruchu na samej ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – między Szczęśliwicką a Białobrzeską. Samochody będą jeździć dwukierunkowo po jezdni prowadzącej zazwyczaj w stronę Grójeckiej, a roboty przeniosą się na drugą nitkę.
Otwarty zostanie odcinek ulicy Szczęśliwickiej w kierunku Rokosowskiej oraz połączenie ulicy Orzeszkowej z Bitwy Warszawskiej. Jednocześnie zamknięty będzie fragment Białobrzeskiej między Bitwy Warszawskiej a Przemyską – do 23 sierpnia.
Prace drogowe na Pułkowej i Połczyńskiej
Drogowcy będą także pracować na ulicy Pułkowej oraz Połczyńskiej, gdzie zaplanowano wymianę nawierzchni i inne roboty drogowe. Kierowcy powinni spodziewać się lokalnych zwężeń i czasowych utrudnień w przejeździe.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Roboty drogowe wymuszą również objazdy dla kilku linii autobusowych. Linie 157, 191 i N43 zmienią swoje trasy w obu kierunkach:
- Linie 191 i N43 od skrzyżowania Grójeckiej i Kopińskiej pojadą Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały” i Alejami Jerozolimskimi, wracając następnie na swoje stałe trasy.
- Linia 157 pojedzie ulicami Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały”, Szczęśliwicką i Bitwy Warszawskiej 1920 r., następnie skręci w Białobrzeską i wróci na pierwotną trasę.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i planowanie podróży z wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje o zmianach można śledzić na stronie ZDM i w serwisie Infoulice Warszawa.
