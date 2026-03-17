Wejdą do Twojego mieszkania i zrobią pomiar. Odmowa to kara i przymusowa opłata
Sezon grzewczy przynosi realne zmiany dla milionów lokatorów w Polsce. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty ruszyły z kontrolami temperatury, a za ich plecami stoi już konkretna ustawa. Kto zakręca kaloryfery i tak teraz zapłaci. Grozi mu też kara i wyższe opłaty.
Koniec z darmowym dogrzewaniem się cudzym kosztem
Problem pasożytnictwa cieplnego, czyli utrzymywania w mieszkaniu ekstremalnie niskiej temperatury i korzystania z ciepła przenikającego przez ściany od sąsiadów, spółdzielnie sygnalizowały od lat. Do niedawna mogły jedynie apelować, bo brakowało im narzędzia prawnego. Zmieniła to nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711), która weszła w życie w 2025 roku.
Kluczowy mechanizm to obowiązkowa minimalna opłata za ogrzewanie wynosząca co najmniej 15% kosztów zmiennych ciepła w budynku. Koszty zmienne to ta część rachunku za ogrzewanie, która zależy od faktycznego zużycia – w uproszczeniu: im więcej zużyto w całym bloku, tym wyższe koszty zmienne, od których liczony jest próg 15%. Każdy lokator musi pokryć tę kwotę, niezależnie od tego, czy przez cały sezon miał odkręcone kaloryfery, czy zakręcone na zero. Spółdzielnie mają czas na wdrożenie nowych zasad do końca 2026 roku, ale część z nich zaczęła stosować minimalne opłaty już od sezonu 2025/2026. Jeśli twoja wspólnota jeszcze tego nie zrobiła, to kwestia miesięcy.
Regulaminy spółdzielni i wspólnot mogą podnieść ten próg powyżej ustawowych 15%, jeśli uchwali to odpowiednia większość właścicieli lokali. Uchwałę można jednak zaskarżyć do sądu powszechnego, jeśli próg jest rażąco wygórowany lub narusza przepisy prawa.
Zarządca z termometrem – kiedy musisz go wpuścić, a kiedy nie
Tu kryje się ważna różnica między tym, jak kontrole są zapowiadane, a tym, co faktycznie wynika z przepisów. Konstytucja RP chroni nienaruszalność mieszkania i jest to przepis działający – spółdzielnia ani wspólnota nie mogą wejść do lokalu bez zgody właściciela lub najemcy. Wyjątki dotyczą wyłącznie sytuacji awaryjnych: ryzyko zalania, awaria instalacji, podejrzenie uszkodzenia pionów grzewczych. Kontroler z termometrem do tych wyjątków nie należy. Bez zgody lokatora i bez nakazu sądowego drzwi pozostają zamknięte.
Gdy spółdzielnia zapowiada kontrolę temperatury, ma obowiązek poinformować lokatora z wyprzedzeniem, wskazać datę i cel wizyty. Samo stwierdzenie „chcemy zmierzyć temperaturę” nie wystarczy – zarządca powinien wskazać konkretny element wspólnej infrastruktury, który zamierza sprawdzić, na przykład termozawory, podzielniki ciepła lub instalację centralnego ogrzewania, i wykazać, że czynności te można wykonać wyłącznie wewnątrz lokalu. Bez takiego uzasadnienia odmowa jest prawnie uzasadniona i nie może być traktowana jako naruszenie przepisów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, minimalne temperatury normatywne w mieszkaniach to 20°C w pokojach i kuchni oraz 24°C w łazience. To parametry referencyjne, na których spółdzielnie opierają ocenę, czy lokal jest wychłodzony.
Odmowa to nie bezkarność – zarządca ma inne narzędzia
Odmowa wpuszczenia kontrolera nie kończy sprawy – często kończy się gorzej dla lokatora niż sama kontrola. Jeśli regulamin spółdzielni przewiduje minimalne temperatury lub możliwość kontroli, a lokator konsekwentnie blokuje wejście, zarządca może sięgnąć po dane pośrednie: wskazania podzielników kosztów, porównanie zużycia z innymi mieszkaniami o podobnym metrażu, analizę pracy pionów grzewczych. Na tej podstawie może naliczyć rozliczenie ryczałtowe lub przypisać minimalne zużycie ciepła – i tak zapłacisz, tylko bez możliwości weryfikacji wyliczeń.
Sankcje finansowe w regulaminach poszczególnych wspólnot sięgają nawet 500 zł za drastyczne wychładzanie lokalu – ale to zależy od konkretnej spółdzielni, nie ma ogólnopolskich stawek. Kary finansowe są stosowane dopiero po wezwaniu do poprawy i sporządzeniu protokołu z kontroli.
Coraz powszechniej zarządcy korzystają też z kamer termowizyjnych – pozwalają precyzyjnie wskazać, które mieszkanie wyróżnia się temperaturą, bez konieczności wchodzenia do środka.
Od 1 stycznia 2027 roku – liczniki same to wykryją
Kontrole z termometrem są rozwiązaniem przejściowym. Od 1 stycznia 2027 roku wszystkie budynki wielorodzinne z centralnym ogrzewaniem muszą mieć zainstalowane podzielniki kosztów lub ciepłomierze ze zdalnym odczytem danych. To obowiązek ustawowy – nie propozycja ani zalecenie.
Urządzenia ze zdalnym odczytem przesyłają dane radiowo, bez konieczności wizyty technika w mieszkaniu. System na bieżąco monitoruje zużycie w każdym lokalu i automatycznie wykrywa anomalie: jeśli w danym mieszkaniu podzielnik przez całe tygodnie nie rejestruje zużycia, a sąsiednie mieszkania grzeją normalnie, system flaguje lokal jako potencjalnie wychłodzony. Koniec fizycznych wizyt z termometrem – algorytm wykona to samo zadanie szybciej i bez konieczności kontaktu z lokatorem.
Spółdzielnie, które do końca 2026 roku nie zamontują odpowiednich urządzeń, naruszą ustawę o efektywności energetycznej i mogą ponieść z tego tytułu konsekwencje prawne. Lokatorzy poszkodowani zawyżonymi rachunkami mogą w takiej sytuacji złożyć skargę do nadzoru budowlanego lub pozwać wspólnotę o zwrot nadpłaconych kwot.
Co powinieneś zrobić przed kolejnym sezonem
- Sprawdź regulamin swojej spółdzielni lub wspólnoty – konkretnie zapisy dotyczące minimalnej temperatury w lokalu i zasad rozliczeń kosztów ciepła. Jeśli twoja wspólnota nie przyjęła jeszcze uchwały wdrażającej minimalną opłatę 15%, zrobi to najdalej do końca 2026 roku. Lepiej wiedzieć wcześniej, co cię czeka.
- Nie zakręcaj kaloryferów całkowicie. Ustaw głowicę termostatyczną na pozycji 2-3 (około 18-19°C) – to wystarczy, by instalacja działała poprawnie, ściany nie zawilgotniały i nie narażać się na ryczałtowe rozliczenie. Wyjeżdżając na dłużej, obniż temperaturę do 16-17°C, ale nie wyłączaj ogrzewania zupełnie – ryzyko zamarznięcia rur i pleśni jest realne.
- Sprawdź, czy w twoim bloku są już podzielniki ze zdalnym odczytem. Jeśli nie – przygotuj się na wizytę technika przed końcem 2026 roku. To obowiązek spółdzielni, ale warto wiedzieć, żeby nie być zaskoczonym. Brak montażu po stronie zarządcy może skutkować mniej korzystnym rozliczeniem dla całego bloku przez kolejne miesiące.
- Jeśli twoje mieszkanie jest zimne mimo odkręconych kaloryferów – zgłoś to zarządcy pisemnie przed ewentualną kontrolą. Przyczyną może być zapowietrzona instalacja lub problemy z pionem grzewczym, za które nie ponosisz odpowiedzialności. Udokumentowana reklamacja chroni cię przed konsekwencjami finansowymi za wychłodzenie, które wynika z wad instalacji, a nie z twoich działań.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.