Wielka kontrola balkonów w blokach. Co spółdzielnia może sprawdzić – i co grozi za zaniedbania?
Każda wiosna to dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ustawowy obowiązek – przegląd techniczny budynków po sezonie zimowym. Balkony, balustrady i loggie są na tej liście w pierwszej kolejności, bo właśnie zima robi im najwięcej szkód. W 2026 roku kontrole nabierają dodatkowego znaczenia – przepisy precyzyjnie określiły, kto za co odpowiada. Dla mieszkańców, którzy latami traktowali balkon jak własne terytorium bez zasad, może to być nieprzyjemne zderzenie z rzeczywistością.
Wiosna to ustawowy termin przeglądu – nie dobra praktyka, a obowiązek
Obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych budynków wielorodzinnych wynika z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682). Przepis nakłada na właściciela lub zarządcę budynku coroczną kontrolę stanu technicznego elementów narażonych na działanie czynników atmosferycznych – a do takich zaliczają się w pierwszej kolejności zewnętrzne przegrody, balkony i balustrady.
To, że przeglądy odbywają się wiosną, nie jest przypadkiem ani dobrą praktyką. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836) wprost precyzuje, że kontrole okresowe budynków mieszkalnych powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. Logika jest prosta: po sezonie mrozów, opadów i wahań temperatur wychodzi wszystko to, czego latem jeszcze nie widać.
Co 5 lat obowiązkowy jest też szerszy przegląd, który zgodnie z tym samym rozporządzeniem obejmuje m.in. dokładne sprawdzenie stanu technicznego balustrad, loggii i balkonów wraz z oceną ich przydatności do dalszego użytkowania. Obie kontrole – roczna i pięcioletnia – mogą być połączone w jednej wizycie, jeśli w danym roku wypada termin tej drugiej.
Co dokładnie sprawdza inspektor na balkonie
Przegląd techniczny balkonu to nie wizyta estetyczna. Uprawniony inspektor budowlany ocenia przede wszystkim stan konstrukcyjny płyty balkonowej – czy nie pojawiły się pęknięcia, ubytki betonu, korozja zbrojenia lub odkształcenia. Bada też balustradę – zarówno jej mocowanie do płyty jak i szczelność połączeń, oraz izolację odpowiadającą za odprowadzanie wody. Osobno ocenia się stan obróbek blacharskich, spoin, warstwy wykończeniowej i odwodnienia.
Niebezpieczna jest zwłaszcza kombinacja, którą zima serwuje co roku: woda wsiąka w szczeliny i pęknięcia, zamarza, rozszerza się i rozrywa beton od środka. Efekty stają się widoczne właśnie wiosną – odpryski, spękania, a w skrajnych przypadkach zagrożenie odpadnięciem fragmentów płyty lub tynku na przechodniów pod balkonem. Za taki stan odpowiada zarządca budynku, nie lokator.
Czyj jest balkon – i kto płaci za remont
To pytanie, które latami generowało spory między spółdzielniami a mieszkańcami. Nowelizacja ustawy o własności lokali, nad którą prace trwały w 2025 i 2026 roku, w końcu to porządkuje. Przepisy precyzują, że elementami konstrukcyjnymi balkonu stanowiącymi nieruchomość wspólną są: dźwigary, płyta balkonowa wraz z izolacją, balustrada w części konstrukcyjnej oraz inne elementy balkonu stanowiące fragmenty elewacji budynku. Za ich utrzymanie i remonty odpowiada spółdzielnia lub wspólnota – finansując to z funduszu remontowego, czyli ze wspólnych środków wszystkich lokatorów.
Częścią składową lokalu, za którą odpowiada właściciel mieszkania, jest natomiast wewnętrzna przestrzeń balkonu – wykończenie podłogi, malowanie balustrady od wewnątrz, wymiana płytek czy montaż osłon. Jeśli remont nie narusza elementów konstrukcyjnych i elewacji – lokal, lokatora sprawa.
Granica bywa sporna w praktyce – np. wymiana uszkodzonej płytki ceramicznej, która zakrywa izolację z pęknięciem, siłą rzeczy wchodzi w obie strefy. Dlatego przy jakichkolwiek wątpliwościach warto najpierw zawiadomić zarząd spółdzielni i poprosić o oględziny przed samodzielną interwencją. Roboty wykonane bez zgody mogą zostać uznane za samowolę budowlaną.
Co inspektor może zastać – i czym grozi znalezisko
Kontrola techniczna balkonu to nie rewizja mieszkania, ale inspektor widzi to, co widoczne z zewnątrz lub z miejsca, do którego ma dostęp. W warszawskich blokach standardowo dochodzi do sytuacji, gdy płyta balkonowa jest w dobrym stanie, ale lokator – nieświadomie lub celowo – pogarsza go własnymi działaniami.
Klasyczne problemy to zabetonowane lub zaślepione odpływy na balkonie, które powodują stagnację wody i przyspieszoną degradację izolacji. Albo ciężkie donice, szafy i urządzenia AGD oparte bezpośrednio o balustradę lub ustawione na krawędzi płyty – co przy starszych balkonach grozi przekroczeniem dopuszczalnego obciążenia. Takie ustalenia z protokołu przeglądu mogą trafić do właściciela lokalu z żądaniem usunięcia nieprawidłowości.
Osobną kategorią są materiały łatwopalne i odpady. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) zabrania składowania na balkonach materiałów łatwopalnych, odpadów oraz gromadzenia rzeczy w sposób utrudniający ewakuację. Stare opony, kartony, butle gazowe czy zbiorniki z paliwem na balkonie to materiał dla straży pożarnej – i podstawa do nałożenia grzywny.
Jakie sankcje grożą – i komu
Odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie obowiązkowych przeglądów technicznych spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku – czyli spółdzielni lub wspólnocie. Za brak aktualnego przeglądu zarządcy grozi grzywna na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Organ nadzoru budowlanego – może też nakazać przeprowadzenie kontroli w trybie pilnym, a w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia wyłączyć balkon z użytkowania do czasu wykonania remontu.
Jeśli z powodu zaniedbanego balkonu dojdzie do wypadku – np. odprysk betonu lub fragment balustrady spadnie na przechodnia – odpowiedzialność odszkodowawcza spada na zarządcę budynku. Brak aktualnego protokołu z przeglądu w takiej sytuacji to prosta droga do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela i postępowania karnego wobec osób odpowiedzialnych za stan techniczny obiektu.
Właściciel lokalu odpowiada natomiast bezpośrednio za stan tej części balkonu, która należy do jego lokalu, oraz za przedmioty na nim składowane. Jeśli zgłoszenie o niebezpiecznym balkonie wpłynęło do nadzoru budowlanego i ustalono, że przyczyną problemu były działania lokatora – nakaz usunięcia nieprawidłowości zostanie skierowany wprost do właściciela mieszkania.
Co to oznacza dla Ciebie? Co zrobić, zanim przyjdzie kontrola?
- Zrób własny przegląd przed sezonem. Sprawdź, czy odpływ na balkonie jest drożny – wyczyść go z liści i piasku nagromadzonego przez zimę. Obejrzyj balustradę – czy żaden element nie jest poluzowany, czy mocowania do płyty nie korodują widocznie. Jeśli widzisz pęknięcia w betonie płyty lub ubytki tynku na jej spodzie – zgłoś to pisemnie do administracji spółdzielni. Protokołowe zgłoszenie chroni cię przed odpowiedzialnością, gdyby problem się pogłębił.
- Usuń z balkonu rzeczy, które tam nie powinny być. Materiały łatwopalne, odpady, butle gazowe – to nie jest kwestia estetyki, lecz przepisów przeciwpożarowych. Ciężkie meble lub donice ustawione na balustradzie lub przy jej podstawie warto też przestawić na środek płyty – to bezpieczniejsze i mniej obciążające konstrukcję.
- Sprawdź, kiedy był ostatni przegląd pięcioletni twojego budynku. Zarząd spółdzielni ma obowiązek prowadzić książkę obiektu budowlanego, gdzie odnotowywane są wszystkie kontrole. Masz prawo poprosić o wgląd do protokołów z poprzednich przeglądów – i sprawdzić, jakie zalecenia w nich figurują, a które dotychczas nie zostały zrealizowane.
