Wojsko wydaje pilny komunikat do Polaków: „Uwaga mieszkańcy”
Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał specjalny komunikat ostrzegający mieszkańców i turystów przed nadchodzącymi zakłóceniami. We wrześniu w całej Polsce odbędą się ćwiczenia „Żelazny Obrońca 25” – największe manewry wojskowe w tym roku. 34 tysiące żołnierzy z Polski i krajów NATO przygotuje się do ćwiczeń związanych z obroną naszego terytorium.
Trzech miejscowości dotkną największe utrudnienia
Sztab Generalny wydał specjalny komunikat dotyczący trzech miejscowości: Ustki, Orzysza i Nowej Dęby. To tam mieszkańcy, a także turyści przebywający nad morzem, mogą spodziewać się największych utrudnień związanych z nadchodzącymi ćwiczeniami.
„Uwaga, mieszkańcy! W związku z federacją ćwiczeń ŻELAZNY OBROŃCA 25 informujemy, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie” – brzmi oficjalny komunikat wojska. Na mieszkańców czekają pojazdy wojskowe na drogach, przeloty śmigłowców i samolotów oraz ćwiczenia z użyciem środków pozoracji pola walki – czyli dym i hałas. Wojsko apeluje o zachowanie spokoju.
Co to oznacza dla ciebie? Przygotuj się na wojskową obecność
Ćwiczenia „Żelazny Obrońca 25” to nie tylko działania na zamkniętych poligonach. Manewry obejmą całe terytorium Polski, ponieważ wojsko będzie przemieszczać się między różnymi lokalizacjami.
„Realizowane będzie przemieszczenie wojsk sposobem kombinowanym (drogowo-kolejowym). Oznacza to aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach na całym terytorium Polski, a nie tylko w wybranych rejonach” – wyjaśnia Sztab Generalny.
W praktyce oznacza to, że w różnych częściach kraju można spodziewać się kolumn wojskowych, czołgów, transporterów opancerzonych i innego sprzętu wojskowego. Możliwe są także czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, szczególnie na trasach między głównymi ośrodkami szkoleniowymi. Mieszkańcy powinni uzbroić się w cierpliwość i uwzględnić możliwe opóźnienia w podróży.
Skala ćwiczeń robi wrażenie
Portal Wprost informuje, że w ćwiczeniach weźmie udział około 34 tysięcy żołnierzy polskich i sojuszniczych ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. To będzie największe tegoroczne wyzwanie szkoleniowe dla polskiego wojska.
„Żelazny Obrońca” to ćwiczenia o charakterze federacji – czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów. W kontekście wojskowym federacja ćwiczeń oznacza zintegrowane przeprowadzenie wielu ćwiczeń wojskowych powiązanych wspólnym scenariuszem strategicznym.
Ćwiczenia będą prowadzone nie tylko na lądzie, ale także w powietrzu i na Morzu Bałtyckim. Żołnierze przetestują zdolność do odstraszania i skutecznej obrony terytorium Polski w pełnym spektrum działań – od klasycznych operacji lądowych po cyberprzestrzeń.
Amerykanie dołączają do polskich żołnierzy
W manewrach wezmą udział nie tylko polskie siły zbrojne. Portal PolsatNews informuje, że uczestniczyć będą również Amerykanie z 1. Dywizji Pancernej oraz V Korpusu Sił Zbrojnych USA, którego wysunięte dowództwo jest zlokalizowane w Poznaniu.
Obecni będą także wojskowi ze stacjonującej w Orzyszu natowskiej grupy bojowej oraz żołnierze z innych krajów NATO, w tym z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Do manewrów dołączą także norweskie i holenderskie myśliwce F-35.
Główne siły wystawią brygady wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym 1. Warszawska Brygada Pancerna, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich oraz 19. Brygada Zmechanizowana z Lublina. Te jednostki wezmą udział w największym pojedynczym ćwiczeniu w ramach „Żelaznego Obrońcy” – manewrach pod kryptonimem „Żelazna Brama 25”.
