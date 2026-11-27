Wojsko wysyła listy do 100 tys. rezerwistów w UK: „Przygotujcie się do wojny”
Brytyjskie wojsko odnawia kontakt z byłymi żołnierzami, którzy w razie poważnego kryzysu mogą zostać ponownie wezwani do służby. Jak informuje „Mirror”, akcja dotyczy około 100 tys. rezerwistów. Mają aktualizować dane, przekazywać informacje o swoich umiejętnościach i rozważyć udział w szkoleniach. Listy podpisali szefowie wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa. Minister obrony Wes Streeting tłumaczy, że państwo musi wcześniej wiedzieć, na jakich ludzi może liczyć. Wojsko zaznacza jednocześnie, że obecna korespondencja nie jest wezwaniem do mobilizacji.
Co napisano w listach? Możliwy powrót do służby w razie ataku lub wojny
„Mirror” opisuje akcję jako przygotowanie rezerwistów do ewentualnego powołania na wojnę. W opublikowanych listach dowódcy przypominają byłym żołnierzom, że zakończenie służby nie zawsze oznacza koniec obowiązku powrotu do wojska. Szef Royal Navy, gen. Gwyn Jenkins, wskazuje konkretne okoliczności: sytuację nadzwyczajną, atak na Wielką Brytanię lub przejście do wojny. Rezerwiści mają stanowić dodatkowe źródło doświadczenia i umiejętności, po które państwo mogłoby sięgnąć w najpilniejszej potrzebie. Dowódca RAF prosi natomiast o aktualne dane kontaktowe, znajomość własnych obowiązków i rozważenie udziału w działaniach odpowiadających posiadanym kwalifikacjom.
W wypowiedzi dla Sky News, przytoczonej przez „Mirror”, Streeting wyjaśniał, że aktualne dane o rezerwistach powinny być dla administracji standardem niezależnie od sytuacji bezpieczeństwa. Przyznawał jednak, że przez pewien czas takich działań nie prowadzono. Teraz, wobec podwyższonego zagrożenia w Europie, uznał odnowienie kontaktu za „rozsądny, konieczny środek ostrożności”. Jego zdaniem przygotowania mają dawać społeczeństwu poczucie, że państwo wykonuje potrzebną pracę, zamiast czekać z nią do momentu wybuchu kryzysu.
Szkolenia i ćwiczenia NATO w 2027 roku
Z relacji „Mirror” wynika, że korespondencja obejmuje zaproszenia do dobrowolnego udziału w specjalistycznych szkoleniach i manewrach. Wśród wskazanych przedsięwzięć znalazły się ćwiczenia NATO Steadfast Defender w 2027 roku. Także RAF potwierdza, że rezerwiści strategiczni będą mogli zgłaszać się do udziału w tym wydarzeniu oraz innych działaniach. Chodzi więc również o odbudowę praktycznej współpracy z ludźmi, którzy mają za sobą doświadczenie wojskowe, ale na co dzień pracują już poza siłami zbrojnymi.
RAF podaje, że brytyjska rezerwa strategiczna obejmuje około 95 tys. byłych wojskowych różnych rodzajów sił zbrojnych. „Mirror” opisuje skalę kontaktowania się z rezerwistami w zaokrągleniu jako około 100 tys. osób. Z kolei liczbę czynnych żołnierzy brytyjskich wojsk lądowych gazeta określa na około 73 tys. Ta ostatnia wartość dotyczy samej British Army, a nie całych sił zbrojnych wraz z marynarką i lotnictwem. Rezerwa ma zapewniać dodatkowych ludzi i kompetencje w najpoważniejszych sytuacjach.
Wojsko wyjaśnia, kiedy mogłoby dojść do powołania
W komunikacie z 26 listopada RAF wskazuje wprost, że obecnie nie ma planów mobilizacji rezerwy strategicznej. Jej wykorzystanie wiązano z najpoważniejszymi okolicznościami, takimi jak nadzwyczajna sytuacja w kraju, atak na Wielką Brytanię czy przechodzenie do warunków wojennych. Ministerstwo Obrony wyjaśnia również, że obowiązek ewentualnego powrotu wynika z wcześniejszej dobrowolnej służby i jej warunków. Samo mieszkanie w Wielkiej Brytanii nie tworzy takiego obowiązku. Znaczenie mają m.in. rodzaj służby, stopień, daty jej odbywania i indywidualne warunki.
Gdyby doszło do rzeczywistego powołania, zainteresowana osoba otrzymałaby formalne zawiadomienie z instrukcjami stawiennictwa. Według resortu przy doborze ludzi do zadań uwzględniano by ich kwalifikacje wojskowe i cywilne, aktualne doświadczenie, wymagania zdrowotne oraz sytuację osobistą i zawodową. We wskazówkach dla byłych żołnierzy ministerstwo zwraca też uwagę na błędy w części dokumentów osób, które zakończyły służbę w latach 2006-2015. W razie wątpliwości zaleca sprawdzenie indywidualnego statusu bezpośrednio we właściwym rodzaju sił zbrojnych.
Część danych kontaktowych wymaga odtworzenia
Dzień po publikacji „Mirror”, 27 listopada, Sky News opisało problem z dotarciem do części rezerwistów. Stacja, powołując się na „The Times” i „The Telegraph”, podała, że resort może nie mieć prawidłowych danych kontaktowych niemal połowy tej grupy. Dowódcy opublikowali listy otwarte, a do dziesiątek tysięcy byłych wojskowych miała dotrzeć również bezpośrednia korespondencja elektroniczna. Aktualizacja kontaktów ma więc praktyczny cel: umożliwić szybkie odnalezienie potrzebnych specjalistów, gdyby państwo rzeczywiście musiało wezwać ich do pomocy.
Streeting mówi także o zapasach dla mieszkańców
Materiał „Mirror” opisuje również apel ministra dotyczący codziennych przygotowań na zakłócenia. Streeting wskazywał cyberataki i problemy z funkcjonowaniem supermarketów jako przykłady sytuacji, w których przydają się podstawowe zapasy. Wymienił wodę butelkowaną, żywność w puszkach niewymagającą podgrzewania oraz latarkę na baterie. Wyjaśniał, że rząd chce zwiększać odporność kraju, równocześnie pracując nad ograniczaniem zagrożeń. „Chcę, aby kraj był czujny, a nie przestraszony” – mówił, według relacji dziennika.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.