Wychowywałeś dzieci przed 1999 rokiem? Jeden wniosek do ZUS może podwyższyć Twoją emeryturę
Przerwa w pracy związana z wychowywaniem dzieci może mieć znaczenie dla wysokości emerytury, nawet jeśli przypadała kilkadziesiąt lat temu. Dotyczy to zwłaszcza okresów sprzed 1 stycznia 1999 roku, które ZUS uwzględnia przy ustalaniu kapitału początkowego. Jeżeli w dokumentacji brakuje takiego okresu albo wcześniejsze obliczenie nie uwzględnia korzystniejszych zasad, możliwe jest ponowne ustalenie kapitału i przeliczenie świadczenia. Rodzice, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, powinni dodatkowo poznać zasady programu „Mama 4+”, ponieważ jest to odrębna forma pomocy dla osób bez emerytury lub z bardzo niskim świadczeniem.
Dlaczego opieka nad dziećmi sprzed 1999 roku ma znaczenie?
Przed reformą emerytalną ZUS nie prowadził indywidualnych kont ubezpieczonych w obecnej postaci. Wkład do systemu za wcześniejsze lata trzeba więc odtworzyć na podstawie dokumentów dotyczących zatrudnienia, zarobków oraz okresów uwzględnianych przez przepisy. Tak powstaje kapitał początkowy, który następnie jest waloryzowany i wpływa na obliczenie emerytury według nowych zasad. Nie jest on osobnym dodatkiem wypłacanym co miesiąc. Jeżeli jednak zostanie ustalony w wyższej wysokości, może zwiększyć emeryturę obliczoną przez ZUS.
Samo posiadanie dziecka urodzonego przed 1999 rokiem nie wystarcza do uzyskania podwyżki. Znaczenie ma rzeczywisty okres urlopu wychowawczego, odpowiedniego urlopu bezpłatnego albo niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem. Trzeba również ustalić, czy ten czas został już uwzględniony w dotychczasowej decyzji. Jeśli dokumentacja jest kompletna, a ZUS zastosował właściwe zasady, ponowne złożenie tych samych informacji nie stworzy dodatkowych lat do zaliczenia. Wniosek jest szczególnie istotny wtedy, gdy można przedstawić brakujące dowody albo wskazać podstawę do zmiany wcześniejszego wyliczenia.
Ile lat wychowywania dzieci można uwzględnić?
Przepisy określają granice zaliczania takich okresów. W przypadku opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie czterech lat można uwzględnić do trzech lat na każde dziecko, a łącznie do sześciu lat, niezależnie od liczby dzieci. Nie oznacza to automatycznego dopisania trzech lat każdemu rodzicowi. ZUS bierze pod uwagę faktyczne, udokumentowane okresy spełniające ustawowe warunki. Przy większej liczbie dzieci ograniczenie łączne ma znaczenie, ponieważ nie można po prostu pomnożyć trzech lat przez liczbę wychowanych dzieci.
|Sytuacja
|Granica uwzględniania okresów opieki
|Opieka nad jednym dzieckiem do ukończenia czterech lat
|Do trzech lat faktycznej opieki spełniającej warunki ustawowe
|Opieka nad kilkorgiem dzieci
|Do trzech lat na dziecko, ale zasadniczo do sześciu lat łącznie
|Dziecko, na które ze względu na stan zdrowia przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
|Możliwe dodatkowe okresy opieki, do trzech lat na każde takie dziecko
Odrębnie trzeba rozpatrywać dodatkową opiekę nad dzieckiem, na które ze względu na stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji potrzebne są dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające uwzględnienie dodatkowego okresu. Ważne pozostają również dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia opieki. Szczególna sytuacja zdrowotna dziecka nie oznacza bowiem, że ZUS może przyjąć dowolnie długi czas niewykonywania pracy. Zakres zaliczenia wynika z przepisów i przedstawionych dowodów.
1,3 proc. za rok opieki. To nie jest procent podwyżki emerytury
Od 1 maja 2015 roku przy ustalaniu kapitału początkowego okresy opieki nad dziećmi uwzględnia się po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok. Jest to element obliczenia kapitału, a nie obietnica podniesienia obecnej emerytury o 1,3 proc. za rok wychowywania dziecka. Końcowy wynik zależy od całej historii ubezpieczenia, podstawy wymiaru, waloryzacji kapitału i sposobu obliczenia świadczenia. Nie da się więc rzetelnie powiedzieć, że trzy lata opieki zawsze oznaczają konkretną, jednakową kwotę dodatkowego przelewu. Takie wyliczenie musi odnosić się do indywidualnej sprawy.
Zasady korzystniejszego uwzględniania opieki nie są nową zmianą wprowadzoną w 2026 roku. ZUS wskazuje również, że przy przyznawaniu emerytury według nowych zasad uwzględnia przysługujące przeliczenie kapitału, nawet jeśli wcześniej nie złożono osobnego wniosku w tej sprawie. Dlatego szczególną uwagę powinny zwrócić osoby z dawnymi decyzjami oraz te, które odnalazły dokumenty nieprzedstawione wcześniej. Znaczenie może mieć również dawne ograniczenie okresów opieki do jednej trzeciej okresów składkowych, które nie obowiązuje przy ich uwzględnianiu w kapitale początkowym. Najpierw trzeba jednak ustalić, co rzeczywiście przyjęto w aktualnym wyliczeniu.
EKP, ERPO i ERP-6. Każdy formularz służy do czegoś innego
W sprawie ustalenia albo ponownego ustalenia kapitału początkowego właściwy jest formularz EKP. Osoba, która pobiera już emeryturę, powinna jasno wskazać, że chodzi również o ponowne obliczenie wypłacanego świadczenia z uwzględnieniem zmienionego kapitału. Formularz ERPO zawiera możliwość wystąpienia o takie przeliczenie emerytury. Z kolei ERP-6 służy do przedstawienia informacji o okresach składkowych i nieskładkowych. Nie jest samodzielnym wnioskiem o przyznanie dodatkowych pieniędzy, lecz pomaga uporządkować przebieg ubezpieczenia.
|Formularz
|Do czego służy?
|EKP
|Ustalenie albo ponowne ustalenie kapitału początkowego
|ERPO
|Ponowne obliczenie emerytury lub renty, m.in. z uwzględnieniem przeliczonego kapitału
|ERP-6
|Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
|ERSU
|Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”
Przy urlopie wychowawczym pomocne będzie świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające jego okres. W przypadku niewykonywania pracy z powodu opieki ZUS wskazuje na oświadczenie osoby zainteresowanej oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Dokumenty powinny pozwalać ustalić konkretne daty, ponieważ sam akt urodzenia nie opisuje całej historii zatrudnienia rodzica. Warto przygotować również wcześniejszą decyzję o kapitale i decyzję emerytalną, aby można było porównać już uwzględnione okresy z nowymi dowodami. Wniosek o ponowne ustalenie kapitału można złożyć także po przyznaniu emerytury.
„Mama 4+” może pomóc rodzicom bez emerytury lub z niskim świadczeniem
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane jako „Mama 4+”, działa od 1 marca 2019 roku. Jest przeznaczone dla osób, które z powodu wychowywania dzieci zrezygnowały z zatrudnienia albo go nie podjęły i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Matka może ubiegać się o nie po ukończeniu 60 lat, jeśli urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci. Program nie jest ograniczony do dzieci urodzonych przed 1999 rokiem. Nie wymaga też wypracowania stażu właściwego dla gwarancji zwykłej emerytury minimalnej.
Świadczenie może otrzymać również ojciec, ale warunki są bardziej szczegółowe. Musi mieć ukończone 65 lat i wychować co najmniej czworo dzieci w sytuacji, gdy ich matka zmarła, porzuciła je albo długotrwale zaprzestała ich wychowywania. Sam fakt, że ojciec uczestniczył w wychowaniu licznej rodziny, nie wystarcza do przyznania tego świadczenia. ZUS bada również sytuację dochodową oraz pozostałe warunki ustawowe. „Mama 4+” nie jest więc powszechnym dodatkiem przysługującym każdemu rodzicowi czworga dzieci.
Osoba ubiegająca się o wsparcie musi mieszkać w Polsce i posiadać tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej dziesięć lat po ukończeniu 16. roku życia. Obowiązują także warunki dotyczące obywatelstwa lub legalnego pobytu. Przy ocenie sprawy znaczenie ma sytuacja osobista, rodzinna, majątkowa i materialna wnioskodawcy. Nie można sprowadzić postępowania wyłącznie do porównania emerytury z jedną kwotą. Inne dochody również mogą wpływać na ocenę, czy dana osoba nie ma niezbędnych środków utrzymania.
Ile wynosi „Mama 4+” w 2026 roku?
Od 1 marca 2026 roku maksymalna wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Taką kwotę może otrzymać osoba bez emerytury i renty, jeśli zostanie jej przyznane prawo do świadczenia. Jeżeli rodzic pobiera emeryturę lub rentę niższą od ustawowego minimum, „Mama 4+” uzupełnia ją do tego poziomu. Nie oznacza to dodatkowych 1978,49 zł ponad już otrzymywane świadczenie. Wysokość uzupełnienia jest różnicą między najniższą emeryturą a pobieraną emeryturą lub rentą.
|Własna emerytura lub renta brutto
|Uzupełnienie „Mama 4+”
|Łączna kwota brutto
|Brak emerytury i renty
|1978,49 zł
|1978,49 zł
|800 zł
|1178,49 zł
|1978,49 zł
|1200 zł
|778,49 zł
|1978,49 zł
|1500 zł
|478,49 zł
|1978,49 zł
|1900 zł
|78,49 zł
|1978,49 zł
To przykłady obliczenia kwoty przy założeniu, że spełnione są wszystkie warunki przyznania „Mama 4+”. Nie stanowią potwierdzenia prawa do świadczenia dla każdej osoby z taką emeryturą. Ważne jest też połączenie programu z przeliczeniem własnej emerytury. Jeśli własne świadczenie wzrośnie, uzupełnienie może się zmniejszyć, a łączna kwota pozostać taka sama. Osoba uprawniona do emerytury lub renty w wysokości co najmniej ustawowego minimum nie otrzyma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Osobny wniosek i inne zasady rozpoczęcia wypłaty
O „Mama 4+” trzeba wystąpić na formularzu ERSU. Do dokumentacji należą m.in. informacja o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. W zależności od sprawy potrzebne mogą być również dokumenty dotyczące dochodów, pieczy zastępczej, zagranicznych aktów urodzenia lub okoliczności, w których ojciec przejął wychowywanie dzieci. Wniosek można złożyć w placówce ZUS albo przesłać pocztą. W sprawach osób związanych z ubezpieczeniem rolniczym właściwy może być KRUS, według ustawowych zasad.
Przy „Mama 4+” istotny jest miesiąc wydania decyzji. Wypłata przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym została ona wydana, nie wcześniej jednak niż od osiągnięcia wymaganego wieku. Przy przeliczeniu emerytury w związku z korzystniejszym ustaleniem kapitału ZUS wskazuje natomiast na wypłatę wyższej kwoty nie wcześniej niż od miesiąca złożenia odpowiedniego wniosku. Nie należy więc zakładać automatycznego wyrównania za wszystkie wcześniejsze lata. Po przyznaniu „Mama 4+” trzeba też zgłaszać zmiany mogące wpływać na prawo do świadczenia lub jego wysokość.
Od czego zacząć, żeby uporządkować swoją sprawę?
Najbardziej pomocne będzie zestawienie własnej historii opieki z tym, co znajduje się w decyzji ZUS. Warto zapisać daty urodzenia dzieci, okresy urlopów i przerw w pracy, a następnie sprawdzić, które dokumenty zostały już złożone. Jeśli brakuje konkretnego okresu, łatwiej będzie ustalić, jakiego potwierdzenia potrzeba i o co dokładnie należy wystąpić. Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, która obecnie ma bardzo niskie świadczenie albo nie ma go wcale, powinna osobno omówić możliwość uzyskania „Mama 4+”. Przeliczenie kapitału i świadczenie uzupełniające rozwiązują różne problemy, dlatego każda z tych spraw wymaga oceny własnych warunków.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.