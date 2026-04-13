Wyciągasz gotówkę? Zapłacisz dwa razy więcej niż kiedyś. Operatorzy podnoszą opłaty, bankomaty z limitem. Wypłaty uderzają po kieszeni
Od 19 lutego 2026 roku wypłata kilkuset złotych z niektórych bankomatów wymaga kilkukrotnego podchodzenia do maszyny. Jakby tego było mało operatorzy podnieśli opłaty za wypłatę, a banki sukcesywnie zmniejszają limity. To wszystko zmiany, które przetoczyły się przez rynek na początku tego roku.
Visa i Mastercard zamieniają ryczałt na prowizję od kwoty
Mechanizm zmian uruchomiły Visa i Mastercard, które od 19 lutego 2026 roku wprowadziły nowy model naliczania tzw. opłaty bankomatowej – prowizji, jaką bank wydający kartę płaci operatorowi bankomatu za każdą transakcję wypłaty gotówki. Do tej pory obowiązywał prosty ryczałt: Visa pobierała stałe 1,30 zł od każdej wypłaty niezależnie od kwoty. Mastercard stosował model hybrydowy, ale łagodniejszy – 1,20 zł plus 0,05 proc. wartości transakcji.
Nowy model jest znacznie bardziej kosztowny dla banków. Mastercard pobiera teraz 1,20 zł plus 0,18 proc. wypłacanej kwoty, Visa zaś 1,20 zł plus 0,17 proc. Efekt jest natychmiastowy przy wyższych wypłatach. Jak wynika z wyliczeń przytoczonych przez Bankier.pl, przy wypłacie 1 000 zł koszt transakcji dla banku w przypadku karty Mastercard urośnie z dotychczasowych ok. 1,70 zł do ok. 3 zł. Dla kart Visa skok jest jeszcze wyraźniejszy – z 1,30 zł do ok. 2,90 zł. Mowa o wzroście kosztów rzędu 50-100 proc. w porównaniu z poprzednim modelem.
Dr Michał Macierzyński, szef departamentu usług cyfrowych w PKO Banku Polskim, ocenił w rozmowie z Bankier.pl, że dla całego sektora oznacza to dodatkowe 100-150 mln zł rocznie i wzrost jednostkowych kosztów wypłat „nawet o ponad 100 procent” w stosunku do dotychczasowego poziomu. Banki tych kosztów nie wezmą na siebie – przełożą je na klientów.
Euronet obcina BLIK do 200 zł. Planet Cash idzie w przeciwnym kierunku
Równolegle ze zmianami Visy i Mastercard zaczęły się przetasowania wśród samych operatorów bankomatów. Euronet, który zarządza największą niezależną siecią w Polsce, od 19 lutego 2026 roku ograniczył jednorazową wypłatę kodem BLIK do 200 zł – poprzednio limit wynosił 800 zł. Dla kart płatniczych standardowy limit jednorazowej transakcji w sieci Euronet pozostał na poziomie 800 zł.
Polski Standard Płatności, właściciel systemu BLIK, zaznaczył publicznie, że decyzja Euronetu to „autonomiczna decyzja firmy” i „kolejny etap wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat”. PSP podkreślił, że użytkownicy mają do dyspozycji ponad 13 000 bankomatów w całej Polsce – w tym ponad 8 000 urządzeń w sieciach własnych banków, gdzie limity pozostają znacznie wyższe.
Planet Cash wybrał zupełnie inną strategię. Od 2 marca 2026 roku sieć podniosła maksymalny limit pojedynczej transakcji kartami Mastercard i Visa do 4 000 zł – poprzednio standardem było 1 000 zł na transakcję. To wyraźna próba przyciągnięcia klientów zniechęconych ograniczeniami Euronetu.
Zmiana ma duże znaczenie z czysto praktycznego powodu. Euronet i Planet Cash razem obsługują ok. 70 proc. wszystkich wypłat gotówki w Polsce, a ich bankomaty są dla większości Polaków pierwszym dostępnym urządzeniem w pobliżu domu, sklepu czy miejsca pracy. Banki, które nie posiadają własnych bankomatów lub mają ograniczoną sieć, będą płaciły wyższe stawki za każdą transakcję klienta w tych sieciach – i przełożą ten koszt na cenniki.
Ile możesz wypłacić jednorazowo? Aktualne limity banków i operatorów
Limity jednorazowych wypłat różnią się istotnie w zależności od tego, z bankomatem jakiego banku lub operatora mamy do czynienia. Poniżej zestawienie aktualne na marzec-kwiecień 2026 roku, oparte na danych z tabel opłat banków oraz komunikatach operatorów:
|Bank / Operator
|Limit jednorazowy (karta)
|Limit dzienny
|BLIK jednorazowo
|PKO BP
|do 20 000 zł (bankomaty własne)
|20 000 zł
|1 500 zł (do 20 transakcji/dzień)
|mBank
|4 000 zł
|10 000 zł
|min. 300 zł (poniżej – prowizja)
|ING Bank Śląski
|do 10 000 zł
|ustalany indywidualnie
|brak osobnego limitu
|Santander Bank Polska
|1 000 zł (kartą)
|do 15 000 zł
|800 zł (Santander/Planet Cash), 1 000 zł (Santander/Euronet)
|Bank Pekao SA
|5 000 zł
|6 000 zł (Visa/MC); złote karty do 15 000 zł
|domyślnie 1 000 zł, max 3 000 zł/dzień
|Bank Millennium
|5 000 zł
|domyślnie 2 000 zł, max 10 000 zł
|domyślnie 10 000 zł/dzień
|Alior Bank
|3 000 zł
|15 000-25 000 zł; World Elite do 20 000 zł
|–
|BNP Paribas
|–
|od 2 000 do 20 000 zł
|–
|Euronet
|800 zł
|–
|200 zł (od 19.02.2026)
|Planet Cash
|4 000 zł (od 02.03.2026)
|–
|–
Dane: tabele opłat poszczególnych banków oraz komunikaty operatorów, stan na marzec-kwiecień 2026 r. Limity dla kont standardowych; konta premium i karty prestiżowe mogą mieć wyższe wartości.
Bankomaty znikają. Mniej urządzeń, więcej transakcji w tych samych miejscach
Zmiany w opłatach zbiegają się z postępującym ubytkiem infrastruktury. Według danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec września 2025 roku w Polsce działało 20 404 bankomaty. Tylko między czerwcem a wrześniem 2025 roku zniknęło 119 urządzeń. W skali roku NBP odnotował spadek liczby bankomatów o 5,5 proc.
Rosnące koszty energii, serwisu i konwojowania gotówki sprawiają, że utrzymywanie urządzeń w mniej uczęszczanych lokalizacjach przestaje być opłacalne. Nowe stawki Visy i Mastercard mogą ten proces przyspieszyć: wyższe prowizje mogą zniechęcić część klientów do częstych wypłat, co obniży liczbę transakcji i rentowność kolejnych bankomatów. Zjawisko „bankomatowych pustyń” – czyli obszarów pozbawionych dostępu do gotówki – dotyczy już dziś wielu mniejszych miejscowości.
Około 10 proc. Polaków nie posiada konta bankowego, a gotówka pozostaje ich jedynym środkiem płatniczym – wynika z raportu Mastercard z lutego 2025 roku. Dla tej grupy każde ograniczenie dostępu do bankomatów ma wymiar nie tylko finansowy.
Co to oznacza dla Ciebie? Zanim podejdziesz do bankomatu, sprawdź, czyj to sprzęt
Praktyczna zasada na 2026 rok jest prosta: wypłacaj gotówkę z bankomatów oznaczonych logo własnego banku, nie z sieci niezależnych operatorów. W bankomatach banku, w którym masz konto, wypłata jest zazwyczaj darmowa bez dodatkowych warunków. W obcych sieciach – coraz częściej płatna. Jeśli korzystasz z Euronetu i płacisz BLIKiem, pamiętaj o nowym limicie 200 zł na transakcję. Przy wyższych kwotach ta sama wypłata może wymagać kilku podejść do maszyny, co przy prowizji za każdą operację szybko mnoży koszty. Cashback – wypłata gotówki przy okazji zakupów w Żabce, Biedronce czy innych sklepach z tą usługą – w wielu bankach nadal jest darmowy i pozwala ominąć problem całkowicie. Sprawdź w swojej aplikacji bankowej, które sieci bankomatów są dla Ciebie bezpłatne – lista często jest szersza niż tylko własne bankomaty danego banku.
