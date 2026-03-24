Wystarczy 3 miesiące i dramat gotowy. Mogą legalnie wyłamać drzwi i wejść do twojego mieszkania. Zostawią tylko zawiadomienie
Prawo do nienaruszalności mieszkania jest jednym z fundamentalnych praw konstytucyjnych. Ale postępowanie egzekucyjne rządzi się własną logiką – i w tej logice nieobecność dłużnika nie zatrzymuje ani nie wstrzymuje żadnej czynności komornika. Komornik może wejść do mieszkania pod twoją nieobecność, zarządzić otwarcie lokalu przez ślusarza, wejść w asyście policji i dokonać zajęcia ruchomości. Nawet jeżeli nic nie wiesz o długo.
Art. 814 kpc – przepis, który otwiera każde drzwi
Wystarczą trzy miesiące niezapłaconego abonamentu, czynszu lub innych należności i sprawia trafia do windykacji. Może to być dział windykacji lub w przypadku większych należności sąd, który powoła komornika. Komornik nie jest zwykłym typem urzędnika. Może wejść do mieszkania. Może to zrobić, nawet jeśli jesteś za granicą, w szpitalu, nie odbierałeś listów i dowiedziałeś się o długu dopiero po fakcie. Podstawą jest art. 814 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1568 t.j.) – i nic poza prawem nie ogranicza tych uprawnień. Jak do tego dochodzi w praktyce, co komornik może zrobić, a czego nie, i jak się bronić – to pytania, które warto znać z wyprzedzeniem, a nie dopiero gdy na drzwiach pojawi się protokół z zajęcia.
Zgodnie z art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik może zarządzić otwarcie mieszkania dłużnika, a także innych pomieszczeń i schowków, z których korzysta. Może też przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Przepis nie uzależnia żadnej z tych czynności od obecności właściciela – ani od jego zgody.
To nie jest wyjątek od reguły. To reguła. Sądy wielokrotnie potwierdzały, że nieobecność dłużnika nie stanowi przeszkody procesowej do przeprowadzenia czynności egzekucyjnych. Komornik nie ma obowiązku czekać na powrót dłużnika, dzwonić do niego, ustalać miejsca pobytu przed wizytą ani uzyskiwać osobnej zgody sądu na wejście. Jego uprawnienie wynika wprost z tytułu wykonawczego, który już posiada.
Szerokie uprawnienia komornika mają konkretne uzasadnienie systemowe: gdyby każda czynność w lokalu dłużnika wymagała jego obecności, egzekucja z ruchomości byłaby de facto niemożliwa. Dłużnik mógłby w dowolnym momencie uniknąć zajęcia, wychodząc z domu lub wyjeżdżając. Prawo nie może dawać takich narzędzi do uchylania się od odpowiedzialności.
Kiedy może wejść pod nieobecność – i jak to wygląda w praktyce
Komornik działa wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego – prawomocnego orzeczenia sądu lub innego dokumentu opatrzonego klauzulą wykonalności. Sama wizyta nie jest dla niego zaskoczeniem: wie, pod jaki adres jedzie i czego szuka. Zanim jednak wejdzie do zamkniętego mieszkania, musi spełnić kilka warunków formalnych.
- Po pierwsze: cel egzekucji musi tego wymagać. Jeśli długo można wyegzekwować z konta bankowego, wypłaty lub innego majątku dłużnika, wejście do mieszkania i zajęcie mebli czy elektroniki nie jest konieczne. Egzekucja z ruchomości ruchomości jest ostatecznością w tym sensie, że komornik sięga po nią, gdy inne metody zawiodły lub nie są dostępne.
- Po drugie: komornik musi mieć świadka. Czynności pod nieobecność dłużnika dokonywane są w obecności co najmniej 1 świadka – może to być sąsiad, dozorca, inny funkcjonariusz publiczny. Wszystko trafia do protokołu, który jest dokumentem urzędowym.
- Po trzecie: jeśli drzwi są zamknięte, komornik może zarządzić ich otwarcie przez ślusarza. Koszt tej usługi obciąża dłużnika – doliczany jest do kosztów egzekucji. W trudniejszych przypadkach komornik może wezwać policję. Zgodnie z art. 765 kpc, jeżeli dłużnik stawia opór lub ktoś uniemożliwia czynności egzekucyjne, komornik ma prawo wezwać funkcjonariuszy Policji do asysty. W tej sytuacji koszty rosną jeszcze bardziej.
Ważna zasada praktyczna: komornik nie ma obowiązku informowania dłużnika o tym, kiedy nastąpi konkretna wizyta w mieszkaniu. Musi jedynie zawiadomić o wszczęciu egzekucji – to obowiązek. Ale termin wizyty zachowuje dla siebie, bo gdyby go podawał z wyprzedzeniem, dłużnik miałby czas na ukrycie majątku. Stąd w praktyce wizyty komornicze są dla dłużnika niespodzianką, nawet jeśli o samej egzekucji wiedział.
Co jeśli dłużnik naprawdę nie wiedział o długu
To jest scenariusz, który zdarza się częściej niż się wydaje. Ktoś wyjechał za granicę, trafił do szpitala, miał inne problemy życiowe i nie odebrał kilku listów. Wierzycielem jest firma, o której długu dłużnik może nie mieć pojęcia – albo uważa, że sprawa jest zamknięta lub mieć wątpliwości co do jej zasadności. A tymczasem toczyło się postępowanie sądowe, wydano nakaz zapłaty, uprawomocnił się – i komornik dostał zlecenie. Wystarczą trzy miesiące niezapłaconego abonamentu, czynszu lub innych należności i sprawia trafia do windykacji.
Jak do tego dochodzi? W polskim prawie obowiązuje instytucja doręczenia zastępczego. Jeśli pismo sądowe zostało awizowane dwukrotnie i nikt go nie odebrał, uznaje się je za doręczone – nawet jeśli adresat nie miał fizycznie żadnego pisma w rękach. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na podstawie wniosku wierzyciela, wyśle go na adres dłużnika. Jeśli dłużnik nie odbiera pisma i nie wniesie sprzeciwu w terminie 2 tygodni, nakaz się uprawomocnia. Nie potrzeba żadnej rozprawy. Sąd nie bada, czy dłużnik rzeczywiście wiedział o sprawie – tylko czy pismo zostało prawidłowo awizowane.
Efekt jest taki, że dłużnik dowiaduje się o długu dopiero wtedy, gdy komornik staje pod drzwiami lub gdy sprawdza stan swojego konta bankowego. W skrajnych przypadkach – gdy był dłuższy czas nieobecny – może wrócić do mieszkania i zastać protokół z dokonanych zajęć na stole.
Mieszkanie właściciela, lokal wynajmowany, dom rodziców – komornik wejdzie wszędzie
Często pojawia się błędne przekonanie, że komornik może wejść tylko do własnego mieszkania dłużnika. To nieprawda. Komornik ma prawo wejść do każdej nieruchomości, w której faktycznie zamieszkuje lub przebywa dłużnik – niezależnie od tego, czyją jest własnością.
Dłużnik mieszka u rodziców? Komornik wejdzie do domu rodziców. Wynajmuje mieszkanie od kogoś? Właściciel lokalu nie może odmówić wejścia komornikowi. Mieszka z małżonkiem lub partnerem? Komornik przeszuka całe mieszkanie. Potwierdzono to wprost w orzecznictwie – Sąd Okręgowy we Włocławku w jednej z rozpatrywanych spraw podkreślił, że szerokie uprawnienia komornika są konieczne właśnie dlatego, że dłużnicy często korzystają z pomieszczeń u osób trzecich, i brak takich uprawnień praktycznie uniemożliwiałby egzekucję z ruchomości.
Granica jest jedna: komornik może zająć wyłącznie ruchomości, które należą do dłużnika. Jeśli w mieszkaniu rodziców dłużnik mieszka w jednym pokoju, komornik może wejść do innych pomieszczeń i sprawdzić, czy nie ma tam ukrytego majątku. Może zająć to, co należy do dłużnika. Nie może zająć telewizora należącego do matki, chyba że ma podstawy sądzić, że to własność dłużnika.
W praktyce granica ta bywa płynna. Komornik nie przeprowadza śledztwa własnościowego przed zajęciem – jeżeli przedmiot wygląda na własność dłużnika i nie ma na miejscu dowodu przeciwnego, zostaje zajęty. Ciężar udowodnienia, że rzecz należy do kogoś innego, spoczywa na właścicielu. Jeśli tata dłużnika chce odzyskać zajętego laptopa, musi wykazać przed komornikiem, a w razie odmowy – przed sądem, że to jego własność. Na podstawie art. 841 kpc osoba trzecia może wytoczyć powództwo ekscydencyjne, czyli żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. Najlepszym dowodem jest faktura VAT lub wyciąg z konta.
Godziny pracy komornika – wizyty nocne tylko za zgodą prezesa sądu
Jedno ograniczenie czasowe istnieje. Komornik co do zasady wykonuje czynności w dni robocze, w godzinach między 7:00 a 21:00. Czynności poza tymi godzinami – w nocy, w niedziele i święta – wymagają zgody prezesa właściwego sądu rejonowego. To jedna z niewielu formalnych barier, które chronią dłużnika przed zupełnie dowolnym terminem wizyty.
W praktyce komornicy działają zazwyczaj w normalnych godzinach roboczych, często rano lub przed południem, gdy szanse na zastanie kogoś w domu są największe. Pierwsza wizyta bez efektu kończy się zostawieniem kartki informacyjnej. Jeśli dłużnik widzi taką kartkę po powrocie – jest to sygnał, który powinien skłonić go do natychmiastowego kontaktu z kancelarią komorniczą. Im szybciej, tym lepiej.
Czego komornik nie może zająć – lista rzeczy chronionych
Mimo szerokich uprawnień, prawo chroni pewne kategorie majątku przed zajęciem. Zgodnie z art. 829 i następnymi kpc, komornik nie może zająć m.in.:
- Przedmiotów codziennego użytku niezbędnych dłużnikowi i jego rodzinie – pościeli, bielizny, ubrań niezbędnych do noszenia. Jedno łóżko na osobę, jeden stół, kilka krzeseł, lodówka i kuchenka są chronione. Komornik może zająć drugi telewizor, ale nie może zostawić rodziny bez podstawowego wyposażenia kuchennego.
- Narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zarobkowej – np. laptopa, jeśli dłużnik pracuje zdalnie jako programista lub grafik, albo narzędzi rzemieślnika. Tu decyduje indywidualna ocena, a spory o to, czy dany przedmiot jest „niezbędny do pracy”, trafiają do skargi na czynności komornika.
- Dokumentów osobistych – dowodów tożsamości, dyplomów, fotografii rodzinnych, listów i innych dokumentów o wartości wyłącznie osobistej.
- Środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę – w 2025 roku to 4 666 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę). Gotówka do tej kwoty jest wolna od zajęcia.
- Zwierząt domowych – koty, psy i inne zwierzęta trzymane wyłącznie w celach nieprodukcyjnych nie podlegają egzekucji. Kodeks zawiera też historyczny przepis chroniący jedną krowę, dwie kozy lub trzy owce – choć w warunkach miejskich ma on dziś wymiar głównie anegdotyczny.
Jak działa skarga na czynności komornika – i dlaczego termin jest kluczowy
Jeśli komornik naruszył przepisy – zajął przedmioty objęte ochroną, działał w niedozwolonych godzinach, nie zachował wymogów formalnych przy wejściu pod nieobecność dłużnika – przysługuje skarga do sądu rejonowego. Reguluje ją art. 767 kpc.
Mechanizm jest ważny: skarga ma termin tygodniowy. Liczony jest od dnia dokonania czynności, jeśli dłużnik był przy niej obecny lub zawiadomiony o terminie. Jeśli nie był – termin biegnie od dnia, w którym dłużnik dowiedział się o dokonanej czynności. Jeśli nie otrzymał żadnego zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości o zajęciu. To ważna zasada chroniąca osobę nieobecną: termin nie biegnie „zza pleców” dłużnika. Dopiero od momentu, gdy faktycznie dowie się, że coś się wydarzyło – ma tydzień na reakcję.
Skargę wnosi się bezpośrednio do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Komornik ma 3 dni na sporządzenie uzasadnienia i przekazanie skargi wraz z aktami do właściwego sądu rejonowego, chyba że skargę w całości uwzględni. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym. Sama skarga kosztuje 100 zł opłaty sądowej. Wniesienie skargi nie wstrzymuje automatycznie egzekucji – chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma wykonanie czynności osobnym postanowieniem.
Co zrobić, gdy komornik wejdzie pod twoją nieobecność – krok po kroku
Wróciłeś do domu i zastałeś protokół z zajęcia lub kartkę komorniczą? Kilka rzeczy wymaga natychmiastowej reakcji.
- Przede wszystkim: przeczytaj uważnie każde pismo od komornika. Zawiera ono nazwę kancelarii, imię i nazwisko komornika, numer sprawy i dane wierzyciela. Już na tym etapie wiesz, kto jest wierzycielem i z jakiego tytułu prowadzona jest egzekucja.
- Jeśli nie znasz długu lub kwestionujesz jego zasadność, sprawdź, czy wydano nakaz zapłaty i czy był prawidłowo doręczony. Jeśli nie odebrałeś pisma z sądu, bo byłeś nieobecny, możesz spróbować złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty lub wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. To trudniejsza droga, ale nie niemożliwa – sądy uwzględniają przywrócenie terminu, jeśli nieobecność była uzasadniona i niezawiniona.
- Jeśli komornik zajął rzeczy niebędące twoją własnością – np. laptop należący do współlokatora, sprzęt firmowy, przedmioty należące do rodziców lub partnera – właściciel tych rzeczy powinien niezwłocznie skontaktować się z kancelarią komorniczą i zgłosić prawo własności. Komornik może dobrowolnie wyłączyć przedmiot spod egzekucji. Jeśli odmówi, pozostaje powództwo ekscydencyjne na podstawie art. 841 kpc przed sądem rejonowym – z dowodami zakupu (faktury, wyciągi z konta).
- Jeśli komornik naruszył przepisy – np. zajął rzeczy objęte ochroną ustawową – złóż skargę na czynności komornika na podstawie art. 767 kpc. Tydzień od daty, gdy dowiedziałeś się o czynności. Do komornika, który jej dokonał. Opłata: 100 zł. Możesz skorzystać z urzędowego formularza skargi, który komornik ma obowiązek ci dostarczyć przy pierwszej czynności egzekucyjnej lub który znajdziesz na stronach kancelarii komorniczych.
- Co warto zapamiętać – praktyczne podsumowanie
- Odbieraj listy sądowe. Nawet jeśli nie spodziewasz się żadnego postępowania – awizowane pismo z sądu, które leży dwa tygodnie na poczcie, może uprawomocnić nakaz zapłaty. Po powrocie z urlopu, wyjazdu lub pobytu w szpitalu – pierwsza rzecz to sprawdzenie, czy nie oczekuje na ciebie korespondencja sądowa.
- Nieobecność nie zatrzymuje komornika. Jeśli komornik już działa na podstawie tytułu wykonawczego, brak ciebie w mieszkaniu nie wstrzymuje ani jednej czynności. Może wejść, otworzyć, zająć – wszystko zgodnie z prawem.
- Termin skargi biegnie od dnia, gdy się dowiedziałeś. Jeśli byłeś nieobecny podczas zajęcia, tydzień na skargę liczy się od chwili, gdy faktycznie dowiedziałeś się o dokonanej czynności. Nie przegap tego terminu – po tygodniu skarga jest niedopuszczalna.
- Dokumentuj własność rzeczy wspólnie użytkowanych. Jeśli mieszkasz z innymi osobami, a w domu jest wartościowy sprzęt, którego nie jest twój – warto mieć fakturę lub dowód zakupu. To nie paranoja, to element zwykłej ostrożności, który może zaoszczędzić dużo kłopotów, jeśli kiedykolwiek do twojego lokalu trafi komornik.
- Reaguj szybko. Pierwsze pismo od komornika, pierwsza kartka na drzwiach – to jest moment, w którym kontakt z kancelarią ma sens. Im szybciej, tym więcej opcji: możliwość spłaty ratalnej, zawarcie ugody z wierzycielem, złożenie wniosku o umorzenie postępowania. Milczenie i ignorowanie korespondencji komorniczej to najgorsza możliwa strategia.
