Zaczęło się, a będzie jeszcze gorzej. Kamery śledzą każdy pojazd, ale to nie one wydają mandaty
Od 1 stycznia 2026 roku do Strefy Czystego Transportu w Warszawie nie wjadą auta benzynowe (także z LPG) starsze niż 26 lat lub niespełniające normy Euro 3 oraz diesle starsze niż 17 lat lub niespełniające normy Euro 5, a za nieuprawniony wjazd grozi grzywna do 500 zł. Mieszkańcy zameldowani w stolicy i rozliczający tu podatki są zwolnieni do końca 2027 roku, ale tylko z autem, które po raz ostatni zarejestrowano przed 1 stycznia 2024 roku. Wyjątki dotyczą też seniorów, osób z niepełnosprawnościami i pojazdów historycznych, a każde auto może wjechać do strefy 4 razy w roku bez żadnych dokumentów.
Od 2026 roku benzyna musi mieć co najmniej Euro 3, a diesel Euro 5, czyli w praktyce rocznik 2000 i 2009
|Napęd
|Zakaz wjazdu od 1 stycznia 2026
|W praktyce wjadą
|Zakaz od 2028 roku
|Benzyna i LPG
|starsze niż 26 lat lub poniżej Euro 3
|rocznik 2000 i nowsze
|wyprodukowane przed 2005 rokiem lub poniżej Euro 4
|Diesel
|starsze niż 17 lat lub poniżej Euro 5
|rocznik 2009 i nowsze
|wyprodukowane przed 2014 rokiem lub poniżej Euro 6
Strefa działa od 1 lipca 2024 roku na podstawie uchwały nr XCI/2974/2023 Rady m.st. Warszawy z 7 grudnia 2023 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14557) i obejmuje 37 km kwadratowych, czyli 7 procent powierzchni miasta: większość Śródmieścia i fragmenty sąsiednich dzielnic. Ulice graniczne leżą poza strefą. Wymogi rosną co 2 lata, a wartości w kolumnie „W praktyce wjadą” to przeliczenie wieku pojazdu na rocznik opisywane przez serwisy motoryzacyjne. Według Zarządu Dróg Miejskich około 96 procent wszystkich samochodów spełnia wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku, więc ich właściciele nie potrzebują nalepki ani żadnych dokumentów. Dane techniczne, na których opiera się ocena pojazdu, pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Mieszkańcy Warszawy mają zwolnienie do końca 2027 roku, ale tylko dla auta zarejestrowanego przed 2024 rokiem
|Kto
|Warunki
|Jak uzyskać
|Mieszkańcy Warszawy
|zameldowanie w stolicy i rozliczanie podatków w Warszawie, pojazd własnością lub współwłasnością, ostatnia rejestracja przed 1 stycznia 2024, zwolnienie do końca 2027 roku
|wniosek w ZDM z pierwszą stroną PIT lub CIT z UPO albo zaświadczeniem z urzędu skarbowego
|Seniorzy
|osoby, które ukończyły 70 lat najpóźniej w 2023 roku (urodzone do 31 grudnia 1953), jeden pojazd będący ich własnością przed 1 stycznia 2024, senior jako kierowca lub pasażer
|wniosek w ZDM z dowodem osobistym i dowodem rejestracyjnym
|Osoby z niepełnosprawnościami
|pojazd z odpowiednim oznaczeniem w CEPiK albo karta parkingowa, jeden pojazd
|auta z oznaczeniem bez zgłoszenia, na karcie parkingowej wniosek w ZDM
|Pojazdy historyczne i zabytkowe
|historyczne co najmniej 25 lat z opinią rzeczoznawcy, zabytkowe z wpisem do rejestru zabytków
|wniosek w ZDM z dokumentami
|Służby i pojazdy specjalne
|np. pogotowie, policja, straż pożarna, pomoc drogowa, karawan
|zwolnienie z mocy uchwały lub wniosek w ZDM
|Wjazd okazjonalny
|4 dni w roku kalendarzowym dla każdego auta niespełniającego norm
|bez zgłaszania, od piątego wjazdu grozi grzywna
Zwolnienie dla mieszkańców ma kilka warunków, które łatwo przeoczyć. Obejmuje wyłącznie pojazdy, które w 2023 roku były już zarejestrowane na mieszkańca, więc nie dotyczy nowo kupionych aut, a wyjątkiem jest przerejestrowanie, które nie wiąże się z przeniesieniem własności. Pojazd musi należeć do osoby zameldowanej w Warszawie na pobyt stały lub czasowy, a sama umowa najmu mieszkania nie wystarczy. Nie ma znaczenia, w jakim powiecie auto jest zarejestrowane, ale trzeba wykazać rozliczanie podatków w stolicy za rok ubiegły. Wyłączenia wydane w innym mieście lub kraju w Warszawie nie obowiązują. Dla osób z niepełnosprawnościami podstawą jest art. 39 ust. 2 ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317, z późn. zm.) oraz zapisy uchwały o SCT.
Kontrole prowadzi Straż Miejska z kamerami. Zaczęło się w 2026 roku
Jak powiedział rzecznik prasowy straży miejskiej w Warszawie Sławomir Smyk w rozmowie z portalem Dziennik.pl, kontrole wjazdów do SCT prowadzą strażnicy miejscy wspólnie z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich. Według TransInfo referat prasowy straży poinformował, że do kontroli wykorzystywane są 4 mobilne kamery, które automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i porównują je z bazą pojazdów uprawnionych do wjazdu. Rzecznik ZDM Jakub Dybalski zaznaczył w rozmowie z tym samym portalem, że ZDM nie ma uprawnień do nakładania mandatów, a kilkanaście kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem służy wyłącznie analizie ruchu. Podstawą kary jest art. 96c ustawy z 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, z późn. zm.), który za niezastosowanie się do zakazu wjazdu do strefy przewiduje grzywnę do 500 zł.
Pierwszy rok działania strefy minął bez kar: według podsumowania Clean Cities Campaign opracowanego z strażą miejską do 1 lipca 2025 roku nie wystawiono ani jednego mandatu, a tylko 1 na 170 pojazdów wjeżdżających do strefy nie spełniał wymogów. Wraz z drugim etapem sytuacja się zmieniła: od początku 2026 roku do połowy lutego strażnicy ujawnili 28 wykroczeń, wszczęli 19 spraw zmierzających do ukarania, nałożyli 5 mandatów karnych i zastosowali 4 środki wychowawcze.
Kamery odczytujące tablice działają na wjazdach od kwietnia, ale na razie tylko badają ruch
Od 1 kwietnia 2026 roku w Warszawie pracuje około 15 kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, które automatycznie odczytują tablice rejestracyjne na wjazdach do strefy i sprawdzają dane pojazdu, jak opisał portal Mój Powiat. Koordynator wdrożenia SCT w ZDM Bartosz Piłat poinformował w audycji „Jest sprawa” w Polskim Radiu RDC, że kamery zbierają informacje o rodzajach pojazdów, normach emisji i kierunkach wjazdu i wyjazdu, a nie kontrolują kierowców ani nie wystawiają mandatów, bo ZDM nie ma uprawnień do ich nakładania. ZDM podaje, że analizowana jest także powtarzalność przejazdów w strefie, a pierwsze wyniki mają być znane jeszcze w tym roku. Miasto nie ujawnia, na których skrzyżowaniach stoją kamery, a Miejskie Centrum Kontaktu 19115 wprost zaznacza, że informacje w mediach społecznościowych o wystawianiu mandatów za pomocą kamer są nieprawdziwe.
Słowo „na razie” ma jednak znaczenie. ZDM i 19115 zastrzegają, że w przyszłości służby mogą wykorzystać takie narzędzia, ale wymaga to ich działania i odrębnych ustaleń, a mandat może nałożyć wyłącznie straż miejska lub policja po ustaleniu, kto prowadził pojazd. Terminu, od którego dane z kamer ZDM miałyby służyć do karania, miasto nie podało, a jak pisaliśmy w Warszawie w Pigułce, według stanu na 6 września 2026 roku takiej decyzji nie ma.
Wniosek o zwolnienie składa się online na SprawdzSCT.zdm.waw.pl, a nalepka nie jest obowiązkowa
Zarząd Dróg Miejskich prowadzi serwis SprawdzSCT.zdm.waw.pl, w którym można sprawdzić, czy dane auto spełnia wymogi, i złożyć wniosek o uprawnienie. Wnioski przyjmuje też ZDM stacjonarnie przy ul. Chmielnej 120 w godzinach 7.30-15.30, a informacji udziela Miejskie Centrum Kontaktu pod numerem 19 115. Brak nalepki nie jest wykroczeniem, bo grzywna grozi wyłącznie za wjazd pojazdem, który nie powinien do strefy wjechać, a kontrola opiera się na bazie uprawnionych pojazdów, nie na naklejce na szybie. Prawo wjazdu wynika z parametrów pojazdu albo potwierdzonego wyłączenia, a nie z celu podróży, więc dojazd do pracy czy na zakupy nie jest wyjątkiem.
Od stycznia 2028 roku zwolnienie mieszkańców się kończy, a granica przesuwa się na benzynę sprzed 2005 roku
Drugi etap obowiązuje do końca 2027 roku, a w kolejnym obostrzenia obejmą również osoby zamieszkałe w Warszawie i płacące tu podatki. Od stycznia 2028 roku zakazany będzie wjazd benzynowych aut wyprodukowanych przed 2005 rokiem lub niespełniających normy Euro 4 oraz diesli wyprodukowanych przed 2014 rokiem lub niespełniających normy Euro 6. Auto z silnikiem benzynowym z 2003 roku i diesel z 2012 roku, które dziś wjeżdżają do strefy dzięki zwolnieniu mieszkańca, od 2028 roku przestaną być do niej dopuszczone. Zwolnienie jest przypisane do pojazdu zarejestrowanego przed 2024 rokiem, więc nie da się go przenieść na nowo kupione, równie stare auto.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.