Zamach na Charlie’ego Kirka. Sprawca zatrzymany!
Ameryka pogrążyła się w żałobie po śmierci jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów konserwatywnego ruchu młodzieżowego. Charlie Kirk, 31-letni założyciel organizacji Turning Point USA, został zastrzelony 10 września 2025 roku podczas publicznego wystąpienia na kampusie Utah Valley University w miejscowości Orem. Dziś potwierdzono, że domniemany sprawca zamachu został ujęty. Informację przekazał Donald Trump w programie „Fox & Friends”.
Przebieg tragicznego zamachu
Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę około godziny 12:20 czasu lokalnego. Charlie Kirk siedział pod namiotem, rozmawiając ze studentami o bieżących, budzących emocje tematach politycznych. Nagle padł strzał. Jak wynika z nagrań świadków, pocisk trafił Kirka w szyję, a ten osunął się na ziemię. Tłum wpadł w panikę, a wokół zapanował chaos.
Kirk został natychmiast przetransportowany do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia.
Snajper na dachu uczelni
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że strzał padł z dużej odległości – około 200 metrów. Sprawca najprawdopodobniej znajdował się na dachu budynku Losee Center, usytuowanego naprzeciwko miejsca, w którym Kirk przemawiał.
Na trasie ewakuacyjnej podejrzanego odnaleziono karabin snajperski z zamkiem ślizgowym dużej mocy. Służby zabezpieczyły również odciski palca, ślad stopy i odcisk przedramienia.
FBI ujawnia wizerunek podejrzanego
Federalne Biuro Śledcze (FBI) opublikowało zdjęcia mężczyzny ubranego na czarno, określanego jako „osoba mogąca mieć związek ze sprawą”. Funkcjonariusze przeszukiwali również okoliczne posesje i zabezpieczyli monitoring z domu sąsiadującego z kampusem. Właściciel posesji potwierdził, że kamera nagrała uciekiniera przebiegającego przez ogród tuż po zamachu.
Społeczność żegna lidera konserwatyzmu
W Stanach Zjednoczonych odbywają się czuwania i marsze pamięci, podczas których wspominana jest działalność Kirka. Miał on zaledwie 31 lat i osierocił żonę oraz dwoje dzieci. W mediach społecznościowych krąży nagranie z jego czerwcowego wywiadu, w którym mówił, że chciałby być zapamiętany jako człowiek, który „miał odwagę wyznawać swoją wiarę”.
Kim był Charlie Kirk?
Charlie Kirk był założycielem i liderem organizacji Turning Point USA, która zrzeszała młodych, konserwatywnie myślących studentów na uczelniach wyższych w całym kraju. Był znanym komentatorem politycznym, często występującym w mediach prawicowych, w tym w Fox News. Prowadził też objazdowe wystąpienia w ramach „American Comeback Tour”, którego ostatnim przystankiem była właśnie Utah Valley University.
