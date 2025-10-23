Zatrzymali go rano, po południu był już w celi. Tak działa nowe prawo!
28-letni mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego wsiadł za kierownicę mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci zatrzymali go podczas akcji „Trzeźwy poranek”, a już kilka godzin później stanął przed sądem. Wyrok zapadł błyskawicznie – kierowca trafi do więzienia na osiem miesięcy i zapłaci 5 tysięcy złotych grzywny.
Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zatrzymali 28-letniego kierowcę, który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kierownicę volvo. Mężczyzna został zatrzymany w środę rano podczas akcji „Trzeźwy poranek”. Już kilka godzin później stanął przed sądem, który nie miał dla niego litości.
Zatrzymanie podczas akcji „Trzeźwy poranek”
Do zdarzenia doszło na ulicy Siedleckiej w Sokołowie Podlaskim. Policjanci z lokalnej drogówki prowadzili rutynową kontrolę w ramach akcji „Trzeźwy poranek”. Około godziny 8 zatrzymali do kontroli volvo, którym kierował 28-letni mieszkaniec miasta.
Jak się okazało, mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. To jednak był dopiero początek. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych wyszło na jaw, że kierowca ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
— „Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia. Często to osoby, które już wcześniej poważnie łamały przepisy lub były sprawcami wypadków” — podkreśliła mł. asp. Aleksandra Siemieniuk z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.
Sąd nie miał wątpliwości
Zatrzymany kierowca został natychmiast doprowadzony do jednostki policji, a następnie do sądu. Jeszcze tego samego dnia, o godzinie 13, odbyło się posiedzenie w trybie przyspieszonym.
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim uznał 28-latka za winnego złamania zakazu sądowego i wymierzył mu karę ośmiu miesięcy bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych, którą ma zapłacić na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Policja zapowiada kolejne kontrole
Jak informują funkcjonariusze, tego typu przypadki nie należą do rzadkości. Coraz częściej osoby objęte zakazem prowadzenia próbują wrócić za kierownicę, narażając życie swoje i innych uczestników ruchu.
Policja zapowiada dalsze wzmożone kontrole drogowe i stosowanie trybu przyspieszonego wobec kierowców łamiących zakazy sądowe. — „To pokazuje, że prawo działa szybko i skutecznie. Każdy, kto wsiada za kierownicę mimo zakazu, musi liczyć się z natychmiastowymi konsekwencjami” — dodała mł. asp. Siemieniuk.
Kierowca trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
