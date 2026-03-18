Zderzenie dwóch tramwajów w centrum Warszawy. Wielu rannych, trwa akcja służb
W środę przed południem na warszawskiej Ochocie doszło do groźnego zdarzenia z udziałem tramwajów. W rejonie skrzyżowania ul. Grójeckiej i ul. Niemcewicza zderzyły się dwa tramwaje linii 9 oraz 15. Siła uderzenia była na tyle duża, że konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego, a ruch w tej części miasta został sparaliżowany.
Służby medyczne i policja na miejscu zdarzenia
Z oficjalnych komunikatów policji wynika, że w wyniku zderzenia ucierpiało 8 osób. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie. Po przebadaniu poszkodowanych przez ratowników medycznych przekazano, że żadna z osób nie odniosła obrażeń zagrażających życiu.
5 pasażerów otrzymało niezbędną pomoc bezpośrednio na miejscu wypadku – ich stan nie wymagał hospitalizacji. Pozostałe 3 osoby, decyzją ratowników, zostały przewiezione do pobliskich szpitali na szczegółowe badania diagnostyczne. Głównymi obrażeniami, jakich doznali podróżni, są ogólne potłuczenia ciała oraz otarcia.
Policjanci ze stołecznego wydziału ruchu drogowego przez kilkadziesiąt minut prowadzili czynności wyjaśniające na torowisku. Zabezpieczono ślady oraz przesłuchano świadków, co pozwoli ustalić dokładny przebieg i przyczyny zderzenia dwóch składów.
Ogromne utrudnienia i komunikacja zastępcza
Wypadek spowodował natychmiastowe wstrzymanie ruchu tramwajowego na jednej z kluczowych arterii Ochoty. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) musiał wprowadzić nadzwyczajne zmiany w kursowaniu linii 1, 7, 9 oraz 25. Tramwaje jadące w stronę Okęcia i Banacha były skracane do pętli Plac Starynkiewicza, natomiast składy jadące w stronę centrum kończyły trasę na Placu Narutowicza.
Aby zminimalizować skutki awarii dla pasażerów, uruchomiona została zastępcza linia autobusowa („Za tramwaj”), która kursowała na trasie:
- Plac Narutowicza
- Grójecka
- Plac Zawiszy
- Aleje Jerozolimskie
- Dworzec Centralny
Służbom technicznym udało się już udrożnić przejazd. Ruch tramwajowy z Placu Zawiszy w kierunku pętli P+R Al. Krakowska został wznowiony, jednak pasażerowie muszą liczyć się z wtórnymi opóźnieniami, zanim wszystkie składy powrócą do swoich rozkładów jazdy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz podróż przez Ochotę w najbliższych godzinach, powinieneś sprawdzić aktualną lokalizację swojego tramwaju w aplikacjach mobilnych lub na stronie warszawskiego ZTM. Choć torowisko jest już przejezdne, rozkłady jazdy linii 1, 7, 9, 15 i 25 są rozregulowane. Pamiętaj również, że po wznowieniu ruchu na tak obciążonej trasie, pierwsze składy mogą być wyjątkowo przepełnione. Jeśli masz taką możliwość, rozważ skorzystanie z alternatywnych połączeń autobusowych lub linii metra M2 z Ronda Daszyńskiego, aby uniknąć ewentualnych zatorów w rejonie Placu Zawiszy.
