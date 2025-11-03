Znasz ten trik? Kierowcy w całej Polsce używają go, by nie stracić prawa jazdy
Polscy kierowcy znaleźli sposób, jak uniknąć punktów karnych i nie stracić prawa jazdy. Wystarczy jeden prosty manewr – odmówić przyjęcia mandatu. Dzięki temu punkty nie trafiają od razu do systemu, a sprawa może utknąć w sądzie nawet na wiele miesięcy. To sprytne obejście prawa, całkowicie legalne, choć – jak ostrzegają policjanci – nie zawsze bezpieczne.
Polscy kierowcy znaleźli sposób na punkty karne. Prosty manewr, całkowicie legalny
Wielu kierowców zna to uczucie – zdjęcie z fotoradaru, mandat w skrzynce i świadomość, że licznik punktów karnych niebezpiecznie zbliża się do granicy 24. Utrata prawa jazdy to dla wielu zawodowy dramat, dlatego Polacy znaleźli sposób, jak odsunąć ten moment w czasie. Nie chodzi o przekupstwo ani kruczki prawne, lecz o manewr zgodny z literą prawa, który coraz częściej stosują kierowcy w całym kraju.
Jak ominąć system i nie stracić prawa jazdy
Cała sztuczka polega na… odmowie przyjęcia mandatu. Brzmi banalnie, ale działa jak prawne „pauza” w grze. Zamiast natychmiastowego dopisania punktów do konta, sprawa trafia do sądu, a punkty pozostają w zawieszeniu aż do momentu wydania prawomocnego wyroku.
W praktyce oznacza to, że przez miesiące, a czasem nawet lata, kierowca wciąż ma czyste konto. W tym czasie może nadal jeździć, a część starych punktów zdąży wygasnąć.
– To klasyczna metoda „na przeczekanie”. Punkty nie są naliczane, dopóki sprawa nie zakończy się prawomocnym orzeczeniem – tłumaczą prawnicy.
Punkty, które są i których nie ma
Jak wyjaśnia portal Bezprawnik.pl, punkty karne pojawiają się w systemie dopiero po przyjęciu mandatu. Odmowa powoduje, że wykroczenie trafia do sądu, ale do momentu wyroku punkty nie obowiązują.
To dla wielu kierowców czas na ruch ratunkowy — np. ukończenie kursu redukującego punkty karne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenie można odbyć raz na pół roku i usuwa ono sześć punktów z ewidencji.
Spryt czy cwaniactwo? Policja ostrzega
Byli funkcjonariusze ruchu drogowego przyznają, że to zjawisko staje się coraz powszechniejsze, ale ostrzegają: ten manewr nie zawsze działa.
– Punkty są w zawieszeniu, ale po wyroku sądu wracają wszystkie naraz – tłumaczy były policjant. – Kierowca myśli, że uniknął odpowiedzialności, a potem dostaje 25 punktów jednocześnie i traci prawo jazdy.
Dodatkowo odmowa przyjęcia mandatu oznacza, że sprawa trafia do sądu, a tam kwota grzywny może być znacznie wyższa niż pierwotny mandat. Do tego dochodzą koszty postępowania, które w niektórych przypadkach sięgają kilku tysięcy złotych.
– W małych miastach takie sprawy kończą się błyskawicznie, czasem w kilka tygodni. Zysk czasu jest wtedy żaden – dodaje policjant.
System, który da się oszukać – ale na krótko
Choć metoda „na przeczekanie” wydaje się skuteczna, eksperci przypominają, że jest to tylko tymczasowe obejście systemu, a nie sposób na jego obejście. Punkty w końcu wrócą, a sądowa grzywna często bywa znacznie dotkliwsza niż pierwotny mandat.
Wielu kierowców woli jednak ryzykować, licząc, że czas zagra na ich korzyść. Dla części z nich to realny ratunek, dla innych – kosztowna lekcja pokory.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.