ZUS odrzucił ponad 100 tys. wniosków o rentę wdowią. Wiemy, dlaczego Polacy tracą pieniądze
Ponad 100 tysięcy Polaków usłyszało od ZUS decyzję odmowną w sprawie renty wdowiej. Choć od lipca 2025 roku świadczenie miało pomóc seniorom po śmierci współmałżonka, wielu z nich nie spełniło surowych wymogów. Z danych ZUS wynika, że z ponad 1,1 mln złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono niecałe 900 tysięcy. Urzędnicy ujawnili najczęstsze przyczyny odmów – wśród nich zbyt wysokie emerytury, brak wspólności małżeńskiej i przekroczenie ustawowych limitów.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najnowsze dane dotyczące tzw. renty wdowiej – świadczenia, które od lipca 2025 roku można łączyć z własną emeryturą lub rentą. Choć zainteresowanie programem okazało się ogromne, nie wszystkim udało się uzyskać pieniądze. ZUS poinformował, że od początku roku złożono ponad 1,1 mln wniosków, ale aż 113,2 tys. z nich zostało odrzuconych.
Setki tysięcy wniosków, ale nie każdy spełnia warunki
Z danych ZUS wynika, że do końca września renta wdowia trafiła do 890,1 tys. osób, które zyskały średnio 351,57 zł miesięcznie. Najwięcej wniosków napłynęło od kobiet – aż 88 proc. wszystkich ubiegających się o świadczenie.
Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim, przypomina, że wypłata renty wdowiej może odbywać się w dwóch wariantach:
– 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej po współmałżonku,
lub
– 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.
Jak dodaje ZUS, w niektórych przypadkach świadczenia wypłacają różne instytucje – na przykład ZUS oraz inne organy emerytalno-rentowe.
Ponad 100 tysięcy odmów. Oto najczęstsze przyczyny
ZUS wydał 113,2 tys. decyzji odmownych, ponieważ wnioskodawcy nie spełniali wszystkich warunków ustawowych. Najczęstsze powody to:
- zbyt wysoka kwota pobieranego świadczenia – powyżej trzykrotności minimalnej emerytury (czyli ponad 5636,73 zł brutto),
- uzyskanie prawa do renty rodzinnej wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
- brak wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,
- zawarcie nowego małżeństwa,
- brak prawa do renty rodzinnej lub własnej emerytury,
- nieosiągnięcie wieku uprawniającego do emerytury.
ZUS przypomina, że do uzyskania renty wdowiej trzeba spełnić cztery warunki jednocześnie. Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, mężczyzna 65, pozostawać w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka, nie zawrzeć nowego małżeństwa oraz uzyskać prawo do renty rodzinnej po ukończeniu 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).
Świadczenie, które miało pomóc, stało się wyzwaniem
Renta wdowia była jedną z najgłośniej zapowiadanych nowości w systemie emerytalnym 2025 roku. Program miał poprawić sytuację finansową seniorów, szczególnie kobiet pozostających po śmierci współmałżonka.
Jednak duża liczba odrzuconych wniosków pokazuje, że zasady przyznawania świadczenia są bardziej restrykcyjne, niż wielu wnioskodawców zakładało. ZUS zapewnia, że każda osoba, której wniosek został odrzucony, ma prawo odwołać się do sądu.
Renta wdowia ma charakter stały i nie jest świadczeniem jednorazowym – jej wysokość zależy od indywidualnych świadczeń emerytalnych małżonków. Dla tysięcy seniorów wciąż pozostaje nadzieją na choć niewielką poprawę domowego budżetu, mimo że droga do jej uzyskania okazuje się trudniejsza, niż przewidywano.
