ZUS podnosi zasiłek pogrzebowy. Sprawdź, jak dostać pełne 7 tys. zł
Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy z ZUS wzrośnie po raz pierwszy od 15 lat — z 4 do 7 tysięcy złotych. To największa zmiana w systemie świadczeń od 2011 roku, mająca dostosować wysokość wsparcia do rosnących kosztów pogrzebów. Dodatkowo wprowadzony zostanie mechanizm corocznej waloryzacji, który w przyszłości pozwoli automatycznie podnosić świadczenie wraz z inflacją.
Po kilkunastu latach bez zmian, rząd zdecydował się na największą reformę zasiłku pogrzebowego od 2011 roku. Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS wzrośnie z 4 tys. do 7 tys. zł, a w marcu zostanie powiązane z mechanizmem waloryzacji. Nowe przepisy mają nie tylko zwiększyć wysokość wsparcia, ale też uprościć zasady jego przyznawania i doprecyzować, komu dokładnie przysługuje pomoc. To odpowiedź na rosnące koszty pogrzebów i presję społeczną, która od dawna domagała się zmian.
Dlaczego zasiłek pogrzebowy musi się zmienić
Przez ostatnie 14 lat wysokość zasiłku pogrzebowego pozostawała niezmienna – 4 tys. zł. W tym czasie ceny usług funeralnych wzrosły nawet dwukrotnie. Dziś pogrzeb w Polsce kosztuje od 8 do 12 tys. zł, a w dużych miastach znacznie więcej.
Z danych ZUS wynika, że tylko w 2024 roku wypłacono 360 tys. zasiłków pogrzebowych o łącznej wartości 1,44 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafiło do województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie umiera najwięcej osób.
Eksperci od dawna apelowali o podniesienie świadczenia, wskazując, że jego obecna kwota nie pokrywa nawet połowy średnich kosztów pochówku. Presja społeczna oraz rosnąca inflacja sprawiły, że rząd w końcu zdecydował się na kompleksową reformę.
Nowe zasady przyznawania świadczenia
Projekt ustawy wprowadza kilka istotnych zmian. Pełną kwotę zasiłku otrzymają członkowie rodziny zmarłego – niezależnie od tego, jakie faktycznie ponieśli koszty pogrzebu.
Natomiast osoby spoza rodziny, które pokryły część wydatków, dostaną zasiłek proporcjonalny do swojego udziału w kosztach. Przykład: jeśli pogrzeb kosztował 10 tys. zł, a jedna osoba zapłaciła 3 tys., a druga 7 tys., świadczenie zostanie podzielone w proporcjach 30% do 70%.
Do grona uprawnionych należą m.in. małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, a także osoby prawnie opiekujące się zmarłym. W pewnych przypadkach wsparcie może trafić również do pracodawcy, gminy lub domu pomocy społecznej, jeśli to oni ponieśli koszty pochówku.
Wniosek o zasiłek (formularz Z-12) należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci lub od dnia pogrzebu, jeśli identyfikacja zmarłego trwała dłużej. Trzeba dołączyć rachunki dokumentujące wydatki oraz akt zgonu.
Nowa kwota zasiłku pogrzebowego – 7 tys. zł
Najważniejsza zmiana to wysokość świadczenia. Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł, co oznacza niemal dwukrotną podwyżkę. To pierwsze zwiększenie świadczenia od 2011 roku i jedno z największych w historii ZUS.
Co więcej, od 1 marca 2026 r. wejdzie w życie automatyczny mechanizm waloryzacji – jeśli inflacja w danym roku przekroczy 5%, ZUS podniesie świadczenie bez konieczności nowelizowania ustawy.
Według prognoz, w pierwszych latach inflacja będzie wynosić około 3%, więc początkowo waloryzacja nie zostanie uruchomiona, ale w przyszłości może realnie wpłynąć na wysokość zasiłku.
„Zasiłek ma zapewnić godny pochówek” – komentuje ZUS
W komunikacie ZUS podkreślił, że nowa ustawa ma na celu przywrócenie realnej wartości świadczenia:
„Zasiłek pogrzebowy ma zapewnić godny pochówek osobom ubezpieczonym i ich rodzinom, dlatego jego wysokość musi odpowiadać rzeczywistym kosztom pogrzebu” – przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Eksperci wskazują, że nowa kwota 7 tys. zł nie pokryje wszystkich kosztów, ale stanowi realne wsparcie w trudnym czasie żałoby. Dodatkowo, mechanizm waloryzacji ma chronić świadczenie przed inflacją, aby jego wartość nie spadała z roku na rok.
Największa reforma zasiłku od lat
Reforma zasiłku pogrzebowego to największa zmiana w systemie świadczeń ZUS od kilkunastu lat. Nowe przepisy mają zapewnić godniejsze wsparcie rodzinom po stracie bliskich i dostosować wysokość świadczeń do realiów gospodarczych.
Od 2026 roku każda osoba ubezpieczona w ZUS, KRUS, służbach mundurowych czy systemie emerytalnym może liczyć na zasiłek pogrzebowy w wysokości 7 tys. zł, a w kolejnych latach – na jego coroczną waloryzację.
