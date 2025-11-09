ZUS ruszył z wypłatami nowego świadczenia! Co miesiąc nawet 4133 zł i to bez względu na dochód
Od 4 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę nowego wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia może wynieść od 751 zł do nawet 4133 zł miesięcznie, a co najważniejsze przysługuje ona niezależnie od dochodu. Dla wielu osób to przełomowa forma pomocy, która ma realnie poprawić ich sytuację życiową.
Kto może dostać świadczenie wspierające?
Nowe świadczenie jest przeznaczone dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, które mają co najmniej 18 lat i legalnie przebywają w Polsce. O wsparcie mogą ubiegać się obywatele Polski, krajów Unii Europejskiej oraz EFTA, pod warunkiem, że mają dostęp do polskiego rynku pracy.
Podstawowym warunkiem jest posiadanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Aby otrzymać świadczenie, należy uzyskać od 70 do 100 punktów w tej decyzji – im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym większa wypłata.
Jak złożyć wniosek?
Proces ubiegania się o świadczenie przebiega w dwóch etapach:
- Najpierw należy wystąpić do WZON o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia.
- Następnie składa się wniosek do ZUS – można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia albo bankowość internetową.
Nie trzeba dołączać kopii decyzji WZON – wystarczy wpisać jej numer w formularzu.
Ile dokładnie wynosi wsparcie?
Wysokość świadczenia zależy od liczby przyznanych punktów i powiązana jest z wysokością renty socjalnej, która obecnie wynosi 1878,91 zł. Przykładowe stawki wyglądają tak:
- 70–74 pkt – 751,56 zł (40% renty socjalnej),
- 75–79 pkt – 1127,35 zł (60%),
- 80–84 pkt – 1503,13 zł (80%),
- 85–89 pkt – 2254,69 zł (120%),
- 90–94 pkt – 3382,04 zł (180%),
- 95–100 pkt – 4133,60 zł (220%).
Na początku program obejmuje osoby z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia – od 87 do 100 punktów. Od 2025 roku dołączą kolejni uprawnieni (78–86 pkt), a od 2026 roku – wszyscy pozostali spełniający warunki (70–77 pkt).
Pieniądze niezależne od dochodu
Największą zaletą świadczenia wspierającego jest jego niezależność od wysokości zarobków czy innych źródeł dochodu. Oznacza to, że nawet osoby pobierające emeryturę, rentę lub inne formy pomocy mogą równocześnie otrzymywać te środki.
ZUS realizuje wypłaty w konkretnych dniach miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin przypada w dzień wolny od pracy, pieniądze trafiają na konto dzień wcześniej.
Co to oznacza dla osób z niepełnosprawnościami?
Nowe świadczenie wspierające to największe w ostatnich latach wzmocnienie finansowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Regularne, comiesięczne wypłaty sięgające ponad 4 tys. zł mają nie tylko złagodzić skutki inflacji, ale też pomóc w codziennym funkcjonowaniu – finansowaniu rehabilitacji, opieki czy leków.
Dzięki temu programowi tysiące osób zyskają stabilne źródło dochodu, które nie będzie ograniczane przez inne świadczenia ani progi dochodowe. Dla wielu rodzin to realna szansa na poprawę jakości życia.
