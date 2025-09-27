ZUS wypłaca 312 zł co miesiąc! Ten dodatek dostaniesz bez względu na dochód!
ZUS wypłaca comiesięczny dodatek na prąd w wysokości 312,71 zł. To wsparcie trafia do wybranej grupy emerytów i rencistów, a co ważne – przysługuje niezależnie od dochodu i jest całkowicie wolne od podatku.
ZUS wypłaca dodatek na prąd. Komu przysługuje 312,71 zł miesięcznie?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ryczałcie energetycznym, czyli dodatku na prąd, który wynosi obecnie 312,71 zł miesięcznie. To świadczenie, w przeciwieństwie do wielu innych form wsparcia, nie zależy od wysokości dochodów. Przysługuje ściśle określonej grupie osób – kombatantom, osobom represjonowanym oraz ich rodzinom.
Świadczenie wolne od podatku
Dodatek na prąd wynika z ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych z 1991 roku. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Świadczenie jest corocznie waloryzowane, a od 1 marca 2025 roku jego wysokość ustalono na 312,71 zł. Co ważne, dodatek jest wolny od podatku i niezależny od dochodów.
Kto może się ubiegać o dodatek?
Ryczałt energetyczny przysługuje przede wszystkim kombatantom i osobom, które doświadczyły represji wojennych i powojennych. Mogą się o niego starać także żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach czy batalionach budowlanych, a także wdowy i wdowcy – pod warunkiem, że pobierają emeryturę lub rentę. Prawo do świadczenia mają również wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych w ramach służby zastępczej.
Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać ryczałt, należy wypełnić formularz ZUS-ERK dostępny w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie internetowej ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia, m.in. decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów albo właściwy dokument wojskowy. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia – pieniądze powinny trafić do beneficjenta najpóźniej w miesiącu następnym po złożeniu dokumentów.
Odwołanie i dodatkowe wsparcie
Od decyzji odmownej ZUS można się odwołać w terminie miesiąca, składając pismo do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem jednostki ZUS. Cała procedura jest bezpłatna.
Warto dodać, że osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą korzystać również z innych form wsparcia, takich jak dodatek kombatancki, kompensacyjny czy świadczenia dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej. Urząd do Spraw Kombatantów oferuje też dofinansowania do aparatów słuchowych, rehabilitacji czy leczenia uzdrowiskowego.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.