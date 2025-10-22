Chcesz wypłacić gotówkę? Wprowadzono limity. Takie są w październiku 2025
Od 800 zł w Euronecie do 50 tysięcy złotych dziennie w PKO BP – różnice w limitach wypłat z bankomatów są ogromne. Sprawdziliśmy aktualne ograniczenia w największych polskich bankach i u operatorów bankomatów.
Potrzebujesz szybko większej kwoty gotówki? Okazuje się, że możliwości wypłaty zależą nie tylko od stanu konta, ale przede wszystkim od polityki twojego banku i tego, z którego bankomatu korzystasz. W październiku 2025 limity w Polsce różnią się drastycznie – w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt razy.
Jak wynika z aktualnych danych Rankomat.pl, maksymalny dzienny limit wypłat z bankomatów wynosi od 10 000 do 20 000 zł w większości banków. Wyjątkiem jest PKO BP, który umożliwia wypłatę w wysokości do 50 000 zł dziennie – to rekordowa kwota na polskim rynku. Z drugiej strony mamy Euronet, gdzie jednorazowo wypłacisz maksymalnie 800 złotych.
Dlaczego w ogóle są limity?
Ograniczenia wypłat nie wzięły się znikąd. Banki wprowadzają je przede wszystkim dla bezpieczeństwa klientów – w przypadku kradzieży karty lub poznania PIN-u złodziej nie może opróżnić całego konta. To pierwszy poziom ochrony twoich pieniędzy.
Drugi powód to kwestie techniczne i organizacyjne. Bankomaty mają fizyczne ograniczenia – zwykle wydają maksymalnie 30-40 banknotów podczas jednej transakcji. Oznacza to, że nawet jeśli twój bank pozwala na wypłatę 10 000 zł, a w bankomacie są tylko banknoty 50-złotowe, maksymalna jednorazowa wypłata wyniesie 2 000 zł (40 razy po 50 złotych).
Trzeci argument to zarządzanie płynnością. Gdyby każdy mógł wypłacić nieograniczoną kwotę, banki musiałyby utrzymywać ogromne zapasy gotówki w każdym bankomacie. To generowałoby koszty i zwiększało ryzyko kradzieży.
PKO BP – bezkonkurencyjny lider
Największy polski bank oferuje swoim klientom rekordowy dzienny limit wypłat – aż 50 000 zł. Co więcej, PKO BP w ogóle nie ustala limitu jednorazowego, co oznacza, że teoretycznie można pobrać bardzo dużą kwotę w jednej transakcji, o ile pozwala na to konkretny bankomat.
W praktyce ograniczeniem może być jedynie ilość banknotów w urządzeniu oraz jego możliwości techniczne. Dla porównania – przy takim limicie można kupić używany samochód lub zrobić większe zakupy bez wizyty w oddziale.
Wyjątkiem jest Konto dla Młodych przeznaczone dla osób do 18 lat – tam limit wynosi 5 000 zł dziennie. To i tak kwota znacznie przewyższająca ofertę większości konkurencji dla tej grupy wiekowej.
Klienci PKO BP mogą dodatkowo dostosować swoje limity w aplikacji IKO według własnych potrzeb, co daje dużą elastyczność. Możesz obniżyć limit dla bezpieczeństwa lub podnieść go, gdy planujesz większe wydatki.
Santander – maksymalnie 19 800 zł jednorazowo
Santander Bank Polska stosuje ciekawą politykę limitów. W bankomatach zasilonych nominałem 200 zł można jednorazowo wypłacić maksymalnie 19 800 zł – pod warunkiem że bankomat ma odpowiednią ilość gotówki i twoje indywidualne ustawienia na to pozwalają.
Dzienny limit zależy od ustawień wprowadzonych przez samego klienta. Bank pozwala dostosować go do własnych potrzeb przez bankowość internetową lub aplikację mobilną. Standardowo jednak większość użytkowników może liczyć na limity w przedziale 10 000 – 15 000 zł dziennie.
Dodatkowo Santander wprowadził limit 10 transakcji dziennie, co również może ograniczać możliwości wypłat przy niższych kwotach jednorazowych.
mBank z wysokim limitem dziennym
mBank oferuje jeden z wyższych dziennych limitów wypłat – aż 20 000 zł. Jednorazowo można jednak pobrać maksymalnie 10 000 zł, co w praktyce oznacza konieczność wykonania dwóch transakcji, jeśli potrzebujesz pełnej dostępnej kwoty.
Bank daje możliwość personalizacji – klient może samodzielnie obniżyć lub podnieść swoje limity w zależności od potrzeb. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność i sprawia, że osoby korzystające często z gotówki mogą dopasować ustawienia do swoich oczekiwań.
Warto pamiętać, że mBank nakłada opłaty za wypłaty poniżej 300 zł w niektórych bankomatach, więc planując mniejsze transakcje, lepiej sprawdzić aktualny cennik.
Bank Millennium – domyślnie niski limit
Bank Millennium ustala domyślny dzienny limit na poziomie zaledwie 2 000 zł, co może być niewystarczające dla wielu klientów. Jednak bank oferuje możliwość zwiększenia tego limitu nawet do 20 000 zł na życzenie klienta.
Wystarczy skorzystać z aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej, aby zmienić ustawienia. Jednorazowa wypłata w Millennium może wynosić około 5 000 zł, co daje sporą elastyczność przy większych zakupach.
Taka polityka ma swoje uzasadnienie – niższy domyślny limit zwiększa bezpieczeństwo, a klienci potrzebujący wyższych kwot mogą łatwo je dostosować do swoich potrzeb.
Pekao SA z limitem miesięcznym
Bank Pekao wprowadził nietypowe rozwiązanie – oprócz dziennego limitu 6 000 zł dla standardowych kart Visa, Mastercard i Maestro, ustanowił również limit miesięczny w wysokości 50 000 zł.
Co istotne, limit miesięczny odnawia się 25 dnia każdego miesiąca, a nie z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego. To ważna informacja dla osób planujących większe wydatki.
Dla złotych kart debetowych dzienny limit jest znacznie wyższy i wynosi 15 000 zł. W przypadku kont dla dzieci Pekao stosuje restrykcyjne ograniczenia – limit dzienny to tylko 200 zł, a miesięczny 1 000 zł.
ING Bank Śląski – sztywny limit
ING Bank Śląski oferuje dzienny limit wypłat na poziomie 10 000 zł. W tym wypadku zwiększenie go jest niemożliwe – to sztywny limit ustalony przez bank bez możliwości negocjacji.
Jednorazowo można również wypłacić 10 000 zł, o ile pozwala na to bankomat i jego zapasy gotówki. Bank nie przewiduje możliwości dostosowania limitów do indywidualnych potrzeb klientów, co może być ograniczeniem dla osób potrzebujących regularnie większych kwot.
Alior Bank – zróżnicowane limity
Alior Bank prezentuje się dość atrakcyjnie z dziennym limitem 15 000 zł dla standardowych kont. Dla wybranych pakietów limit może wzrosnąć nawet do 25 000 zł, a dla kart World Elite sięga 50 000 zł.
Jednorazowo można wypłacić około 3 000 zł, co jest kwotą stosunkowo niską w porównaniu z dziennym limitem. W praktyce oznacza to konieczność wykonania kilku transakcji przy większych wypłatach.
W przypadku kont dla dzieci Alior ustala skromny limit 200 zł dziennie. Bank umożliwia zmianę ustawień w serwisie internetowym i aplikacji, więc klienci mogą dostosować limity do swoich potrzeb.
Pozostałe banki
Bank Pocztowy oferuje dzienny limit do 6 000 zł. BNP Paribas ustala limity od 2 000 do 20 000 zł w zależności od rodzaju konta. Citi Handlowy pozwala na wypłatę do 10 000 zł dziennie, podobnie jak Nest Bank.
Credit Agricole również oferuje limity w przedziale 10 000 – 20 000 zł, w zależności od pakietu usług. VeloBank dostosowuje limity indywidualnie do klienta, pozwalając na elastyczne zarządzanie wypłatami.
Euronet i Planet Cash – najniższe limity
Nie zawsze kluczowy jest bank, który wydał kartę. Wiele osób korzysta z bankomatów zewnętrznych operatorów, takich jak Euronet czy Planet Cash, gdzie limity są narzucane przez operatora niezależnie od możliwości twojego banku.
Euronet stosuje bardzo niski limit – jedynie 800 zł na jedną transakcję. To oznacza, że wypłata większej kwoty wiąże się z koniecznością wykonania wielu operacji, co jest nie tylko czasochłonne, ale i potencjalnie kosztowne, jeśli bank nalicza opłaty za kolejne wypłaty.
Planet Cash jest bardziej elastyczny – tu jednorazowy limit wynosi około 1 000 zł. Choć nadal to stosunkowo niewiele, operator współpracuje z wieloma bankami (m.in. Alior Bank, mBank, BNP Paribas, Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Millennium Bank) i jego automaty są szeroko dostępne.
Wypłaty przez BLIK
BLIK to coraz popularniejsza metoda wypłaty gotówki z bankomatu bez użycia fizycznej karty. Wystarczy wygenerować kod w aplikacji bankowej i wprowadzić go w bankomacie.
Limity wypłat BLIK zależą od konkretnego banku, ale zazwyczaj oscylują w granicach 1 000 do 5 000 zł dziennie. W Alior Banku wypłata gotówki przez BLIK jest możliwa do 5 000 zł.
Ważne jest to, że BLIK nie nakłada własnych ograniczeń kwotowych – liczy się wyłącznie limit konkretnego bankomatu i ustawienia w twoim banku. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzystasz z karty czy BLIK – obowiązują te same dzienne limity określone przez bank.
Jak zwiększyć limit gdy potrzebujesz więcej
Gdy potrzebujesz większej kwoty niż pozwala twój obecny limit, masz kilka opcji. Pierwsza to wykonanie kilku transakcji tego samego dnia. Podziel wypłatę na mniejsze części, pamiętając o dziennym limicie. Jeśli masz limit jednorazowy 1 000 zł i dzienny 10 000 zł, możesz wykonać 10 transakcji w ciągu dnia.
Druga opcja to poproszenie o zwiększenie limitu. Większość banków pozwala na tymczasowe lub stałe podniesienie limitów przez aplikację mobilną, bankowość internetową lub infolinię. Procedura zmiany limitu jest inna w każdym banku, ale najczęściej dokonuje się jej w zakładce dotyczącej kart.
Trzecia możliwość to skorzystanie z kilku różnych bankomatów. Limity operatorów działają per urządzenie, więc możesz wypłacić 800 zł z Euronetu, potem 1 000 zł z Planet Cash i tak dalej, jeśli twój dzienny limit na to pozwala.
Czwarta opcja to wizyta w oddziale banku. Przy bardzo dużych sumach, rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, najlepiej udać się do placówki. Często wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie wypłaty, aby bank mógł przygotować odpowiednią ilość gotówki.
Co to oznacza dla ciebie
Znajomość limitów wypłat może uratować cię przed nieprzyjemną sytuacją, gdy pilnie potrzebujesz gotówki. Przed większymi zakupami sprawdź zawsze swoje limity w aplikacji bankowej lub na stronie internetowej banku.
Wiele osób dowiaduje się o limitach dopiero wtedy, gdy bankomat odmawia realizacji transakcji. A przecież wystarczy chwila, by sprawdzić to wcześniej i uniknąć stresu, szczególnie gdy planujemy większe wydatki gotówkowe.
Jeśli często wypłacasz większe sumy, rozważ zmianę banku. Różnice są ogromne – z PKO BP wypłacisz 50 000 zł dziennie, podczas gdy z niektórych innych banków tylko 2 000 zł. To może być decydujący czynnik przy wyborze konta.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że limity można zmieniać. Większość banków pozwala dostosować je do własnych potrzeb przez aplikację mobilną lub bankowość internetową. Wystarczy kilka kliknięć, by tymczasowo podnieść limit przed planowanym większym zakupem.
Planuj wypłaty z wyprzedzeniem
Jeśli wiesz, że będziesz potrzebować dużo gotówki – na przykład na wesele, zakup samochodu od osoby prywatnej czy remont – zgłoś się do banku kilka dni wcześniej. Możesz zwiększyć limit lub zamówić wypłatę w oddziale.
Banki zazwyczaj nie trzymają w kasach ogromnych kwot, więc przy wypłacie kilkudziesięciu tysięcy złotych często konieczne jest wcześniejsze zamówienie gotówki. Najlepiej zrobić to przynajmniej 2-3 dni robocze przed planowaną transakcją.
Unikaj bankomatów obcych sieci, gdy potrzebujesz więcej pieniędzy. Euronet z limitem 800 zł może zmusić cię do wykonania kilkunastu transakcji, każda z prowizją 5-10 zł. To dodatkowy koszt 50-100 zł lub więcej za wypłatę większej sumy. Lepiej dojechać do bankomatu swojego banku, gdzie nie płacisz prowizji i masz wyższy limit.
Płatności bezgotówkowe jako alternatywa
Rozważ też płatności bezgotówkowe. Dostęp do gotówki systematycznie się ogranicza – liczba bankomatów w Polsce spada, a prowizje za wypłaty z obcych sieci rosną. BLIK, karty płatnicze i przelewy często są wygodniejsze i tańsze niż wypłaty gotówki z prowizjami.
Według danych NBP liczba bankomatów w Polsce systematycznie maleje. Na koniec marca 2024 roku odnotowano kolejny spadek w porównaniu do poprzedniego roku. To oznacza, że w przyszłości może być jeszcze trudniej o szybki dostęp do gotówki, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Warto więc rozważyć inne formy płatności, zwłaszcza przy większych transakcjach. Coraz więcej punktów akceptuje płatności bezgotówkowe, a BLIK działa praktycznie wszędzie – od sklepów spożywczych po taksówki.
Rodzaj konta ma znaczenie
Wysokość limitów zależy również od rodzaju posiadanego konta. Konta premium, VIP czy private banking oferują limity mogące sięgać 20 000-50 000 zł dziennie. Konta standardowe zazwyczaj mają limity między 2 000-10 000 zł dziennie.
Konta dla młodzieży i dzieci są znacznie bardziej restrykcyjne – limity wahają się od 200 do 5 000 zł dziennie, w zależności od banku i wieku użytkownika. To zabezpieczenie ma chronić najmłodszych przed nadmiernymi wydatkami.
Konta firmowe często mają wyższe limity niż osobiste, co wynika z potrzeb przedsiębiorców. Karty o wyższym statusie, takie jak złote czy platynowe, też oferują wyższe limity wypłat w porównaniu do standardowych kart debetowych.
Jeśli regularnie potrzebujesz wypłacać większe kwoty, warto rozważyć upgrade konta na wyższy pakiet lub po prostu zmianę banku na taki, który oferuje bardziej elastyczne limity dopasowane do twoich potrzeb.
Miej zawsze plan B
W sytuacjach awaryjnych dobrze jest znać lokalizacje kilku różnych bankomatów i mieć dostęp do konta w więcej niż jednym banku. To daje większą elastyczność przy wypłatach.
Jeśli jeden bankomat odmówi lub będzie pusty, szybko znajdziesz alternatywę. Niektórzy klienci celowo utrzymują konta w dwóch bankach – jednym z wysokimi limitami na codzienne potrzeby i drugim jako zabezpieczenie.
Śledź też zmiany w limitach. Banki mogą je modyfikować, zwłaszcza w górę dla zachęcenia klientów lub w dół ze względów bezpieczeństwa. Regularne sprawdzanie warunków konta pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Niektóre banki informują o zmianach limitów w aplikacji mobilnej lub mailem, ale warto samodzielnie weryfikować aktualne ustawienia przed planowanymi większymi wypłatami. Zajmuje to dosłownie minutę, a może uchronić przed kłopotami w najmniej odpowiednim momencie.
