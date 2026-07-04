Co jest tańsze mycie w zlewie czy w zmywarce? Policzyliśmy wszystkie koszty. Różnica to nawet 1600 zł rocznie
Popularne przekonanie mówi, że mycie ręczne jest „za darmo”, bo przecież nie zużywa prądu. To prawda tylko wtedy, gdy woda w kranie jest zimna. W praktyce największym, najczęściej pomijanym kosztem całego równania nie jest sam płyn do naczyń ani tabletki do zmywarki, tylko podgrzanie wody – a to, skąd ta ciepła woda pochodzi, zmienia wynik o kilkaset, a czasem nawet o ponad tysiąc złotych rocznie.
Założenia, na których oparliśmy rachunek
Żeby porównanie miało sens, trzeba przyjąć konkretne liczby, nie ogólniki. Przyjęliśmy cenę zimnej wody z kanalizacją na poziomie 16,03 zł za m³ – to aktualna stawka obowiązująca w Warszawie od 1 lipca 2026 roku. Cenę prądu przyjęliśmy na poziomie 0,80 zł za kWh, typową dla taryfy G11, a cenę gazu na poziomie 0,40 zł za kWh w przeliczeniu pełnym, z dystrybucją i opłatami stałymi. Założyliśmy 300 zmywań rocznie, czyli mycie naczyń niemal codziennie, oraz dwa warianty mycia ręcznego: oszczędny (w napełnionej misce) i rozrzutny (pod stale odkręconym kranem).
Osobno policzyliśmy koszt środków czyszczących, bo to pozycja, którą łatwo pominąć lub zaniżyć. Kapsułki all-in-1 do zmywarki (z solą i nabłyszczaczem w jednej formule) kosztują na rynku średnio od 0,50 do 0,83 zł za sztukę, zależnie od marki i wielkości opakowania – przyjęliśmy 0,65 zł za kapsułkę, co przy 300 cyklach rocznie daje 195 zł. Doliczyliśmy jeszcze środek do czyszczenia samej zmywarki, stosowany raz na miesiąc-dwa, co daje dodatkowe 35 zł rocznie – razem 230 zł rocznie na chemię do zmywarki.
Do mycia ręcznego przyjęliśmy butelkę płynu do naczyń w cenie około 10 zł za 500 ml, zużywaną w tempie jednej butelki na 5-6 tygodni przy codziennym myciu – to daje około 90 zł rocznie samego płynu. Doliczyliśmy gąbki, wymieniane co 2 tygodnie zgodnie z zaleceniami higienicznymi, w cenie około 1 zł za sztukę z opakowania zbiorczego – to kolejne 26 zł rocznie. Razem koszt płynu i gąbek do mycia ręcznego wynosi 116 zł rocznie, zaokrąglone w dalszych wyliczeniach do 120 zł.
Zmywarka – suchy rachunek
Przeciętna zmywarka zużywa około 10 litrów zimnej wody na cykl i około 1 kWh energii, którą sama zużywa na podgrzanie tej wody do temperatury mycia. Przy 300 cyklach rocznie daje to 3 m³ wody, co kosztuje 48 zł, oraz 300 kWh prądu, co kosztuje 240 zł. Do tego dochodzą detergenty, policzone szczegółowo wyżej – 230 zł rocznie. Suma: 518 zł rocznie, plus jednorazowy koszt samego urządzenia, od 1000 zł za podstawowy model wzwyż.
Mycie ręczne – tu decyduje jedno pytanie
Mycie naczyń w misce zużywa około 40 litrów na sesję, mycie pod bieżącym, odkręconym kranem – nawet 80 litrów lub więcej. Płyn do naczyń i gąbki, policzone szczegółowo wyżej, to dodatkowo około 120 zł rocznie. To jednak dopiero połowa rachunku. Kluczowe pytanie brzmi: skąd bierze się ciepła woda w Twoim kranie?
Wariant 1: ciepła woda z miejskiej sieci (typowy warszawski blok)
W wielu warszawskich blokach ciepła woda nie jest podgrzewana we własnym zakresie, tylko dostarczana gotowa z sieci ciepłowniczej, a jej cena już zawiera koszt podgrzania. W Warszawie opłata za podgrzanie wody wynosi obecnie 68,47 zł za m³, co razem z opłatą za samą wodę daje efektywną cenę ciepłej wody na poziomie około 84,50 zł za m³. Przy tej stawce mycie w misce (40 litrów) kosztuje około 3,38 zł za sesję, czyli 1014 zł rocznie samej wody. Mycie pod bieżącym kranem (80 litrów) to już 6,76 zł za sesję i 2028 zł rocznie. Po doliczeniu płynu i gąbek (120 zł), oszczędny wariant miski wychodzi na 1134 zł rocznie, a rozrzutny kran – na 2148 zł rocznie.
Wariant 2: własny podgrzewacz elektryczny (bojler, przepływowy)
Jeśli ciepłą wodę grzejesz sam prądem, rachunek wygląda inaczej, bo płacisz tylko za zimną wodę plus energię do jej podgrzania, bez narzutu sieci ciepłowniczej. Podgrzanie 40 litrów wody o 30 stopni (z około 15 do 45 stopni Celsjusza) wymaga w przybliżeniu 1,4 kWh energii elektrycznej. Przy 300 sesjach rocznie to 12 m³ zimnej wody (192 zł) plus około 420 kWh prądu (336 zł) plus płyn i gąbki (120 zł) – razem 648 zł rocznie dla wariantu miski. Mycie pod kranem (80 litrów, 2,8 kWh na sesję) daje w tym wariancie 1175 zł rocznie.
Wariant 3: piec gazowy (kocioł, piecyk przepływowy)
Gaz ziemny kosztuje w 2026 roku około 0,40 zł za kWh w przeliczeniu na pełny koszt z dystrybucją i opłatami stałymi dla taryfy grzewczej W-3 – czyli o połowę mniej niż prąd. Z drugiej strony typowy piecyk gazowy czy starszy kocioł ma sprawność rzędu 85 procent, więc część energii ucieka jako ciepło spalin, zamiast trafić do wody. Po uwzględnieniu tej straty podgrzanie 40 litrów wody kosztuje w gazie około 0,67 zł, czyli mniej niż w prądzie (gdzie ten sam efekt to około 1,12 zł). Przy 300 sesjach rocznie w wariancie miski daje to 12 m³ zimnej wody (192 zł) plus gaz na podgrzanie (około 200 zł) plus płyn i gąbki (120 zł) – razem 512 zł rocznie. Mycie pod kranem (80 litrów) to już 385 zł za wodę, około 400 zł za gaz i 120 zł na płyn i gąbki – razem 905 zł rocznie.
Zestawienie
|Metoda
|Woda (rocznie)
|Energia (rocznie)
|Detergenty
|Razem
|Zmywarka
|48 zł
|240 zł
|230 zł
|518 zł
|Ręcznie, miska, woda z sieci ciepłowniczej
|1014 zł
|w cenie wody
|120 zł
|1134 zł
|Ręcznie, kran, woda z sieci ciepłowniczej
|2028 zł
|w cenie wody
|120 zł
|2148 zł
|Ręcznie, miska, własny bojler elektryczny
|192 zł
|336 zł
|120 zł
|648 zł
|Ręcznie, kran, własny bojler elektryczny
|385 zł
|670 zł
|120 zł
|1175 zł
|Ręcznie, miska, piec gazowy
|192 zł
|200 zł
|120 zł
|512 zł
|Ręcznie, kran, piec gazowy
|385 zł
|400 zł
|120 zł
|905 zł
Zmywarka (518 zł) i mycie w misce z wykorzystaniem wody podgrzewanej gazem (512 zł) wychodzą praktycznie tak samo – różnica to zaledwie 6 zł rocznie, czyli w granicach błędu szacunkowego. To najważniejszy wniosek z całego zestawienia: przy piecu gazowym i oszczędnym nawyku mycia w misce, wybór między zmywarką a zlewem jest finansowo obojętny, a o decyzji powinny przesądzać inne względy – czas, wygoda, stan skóry dłoni. Do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt – podgrzewanie gazem dostępne jest tylko dla mieszkańców domów lub mieszkań niepodłączonych do sieci ciepłowniczej. Według Mapy Sieci Ciepłowniczej Veolia takich nieruchomości jest w Warszawie jedynie 20 proc.
Najdrożej wychodzi mycie pod bieżącym kranem z ciepłą wodą z sieci ciepłowniczej – 2148 zł rocznie, czyli ponad 4 razy więcej niż zmywarka. Na ten wynik składają się dwa mnożniki naraz: dwukrotnie większe zużycie wody niż w misce (bo kran leje bez przerwy, zamiast zamkniętego zbiornika) oraz najdroższa możliwa stawka za litr – 84,50 zł/m³, bo cena ciepłej wody z miejskiej sieci zawiera narzut na koszt produkcji i przesyłu ciepła z elektrociepłowni, którego unikają zarówno zmywarka, jak i własny piec czy bojler.
Ogólna zasada, jaka wyłania się z całego zestawienia: to nie samo urządzenie decyduje o koszcie, tylko źródło energii grzewczej i nawyk przy zlewie. Gaz jest tańszy od prądu, prąd własny jest tańszy od ciepła z sieci miejskiej, a zamknięty zbiornik jest zawsze tańszy niż lejący się kran – niezależnie od tego, czym tę wodę się podgrzewa.
Dlaczego akurat sieć ciepłownicza robi taką różnicę?
To wynik konkretnej struktury cen w Warszawie, nie przypadek. Sieć ciepłownicza dolicza do ciepłej wody koszt produkcji i przesyłu ciepła z elektrociepłowni, co jest droższe niż domowa grzałka elektryczna zamieniająca prąd w ciepło bezpośrednio w kranie, bez strat przesyłowych. Zmywarka korzysta wyłącznie z zimnej wody i grzeje ją sama, tanim, bezpośrednim prądem – dlatego w mieszkaniu z ciepłą wodą z sieci różnica na korzyść zmywarki jest tak drastyczna, nawet dwukrotnie większa niż w domu z własnym bojlerem.
Wnioski: to źródło wody i jej podgrzewania decyduje o Twoim rachunku
Mieszkanie w warszawskim bloku z ciepłą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej to sytuacja, w której zmywarka oszczędza od 620 do 1630 zł rocznie względem mycia ręcznego, w zależności od tego, czy myjesz w misce, czy pod bieżącym kranem. Przy zakupie podstawowego modelu za około 1200-1500 zł, inwestycja zwraca się w niecały rok, licząc od wariantu najbardziej rozrzutnego mycia ręcznego.
Dom z własnym piecem gazowym i nawykiem mycia w napełnionej misce to jedyna sytuacja, w której zmywarka nie daje żadnej wyraźnej przewagi finansowej – różnica to zaledwie kilka złotych rocznie. Tu o wyborze decydują inne względy: wygoda, czas i higiena, nie sam rachunek.
Dom lub mieszkanie z własnym bojlerem elektrycznym daje zmywarce mniejszą, ale wciąż realną przewagę – około 130-660 zł rocznie, zależnie od nawyków przy zlewie. Zwrot z inwestycji trwa dłużej, zwykle 2-3 lata, ale kierunek oszczędności pozostaje ten sam.
Ci, którzy już mają zmywarkę, powinni pilnować dwóch nawyków, które psują cały rachunek: uruchamiania urządzenia w połowie pustego oraz wstępnego opłukiwania naczyń pod bieżącą wodą przed włożeniem ich do środka – to drugie marnuje dokładnie tę wodę, którą zmywarka miała zaoszczędzić.
Rezygnacja z mycia pod stale odkręconym kranem na rzecz napełnionej miski to najprostsza, bezkosztowa zmiana nawyku, jaką można wprowadzić od jutra, niezależnie od źródła ciepłej wody i od tego, czy dysponujesz zmywarką – sama ta zmiana obniża roczny koszt mycia ręcznego nawet o połowę.
Grafika użyta do artykułu została wygenerowana przy pomocy AI. Wyliczenia, przygotowanie tekstu oraz napisanie tekstu zostało wykonane w całości przez redakcję Warszawy w Pigułce.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.