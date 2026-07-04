Trzy wypadki w 9 dni na tym samym przejeździe. Najbardziej niebezpieczny punkt na mazowieckiej kolei

4 lipca 2026 22:02 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Niestrzeżony przejazd kolejowy w miejscowości Kaczorowy w gminie Raciąż (powiat płoński) trzeci raz w ciągu niespełna 2 tygodni był miejscem zderzenia z udziałem szynobusu. Za każdym razem korzystanie ze znaku STOP przez kierowcę okazywało się kluczowym pytaniem śledczych. Za każdym razem obyło się bez poważnych obrażeń – ale statystyka trzech zdarzeń w jednym miejscu w tak krótkim czasie sama w sobie jest niepokojąca.

Zdarzenie z 2 lipca. | Fot. Policja Mazowiecka.
Zdarzenie z 2 lipca. | Fot. Policja Mazowiecka.

23 czerwca: pierwszy sygnał ostrzegawczy

Wieczorem, około godziny 20:20, szynobus jadący od strony Płońska w kierunku Sierpca zderzył się z volkswagenem prowadzonym przez 28-letniego mieszkańca Płońska, jadącym od strony Raciąża. W szynobusie było wtedy 6 pasażerów i 2 członków obsługi – nikt nie ucierpiał. Kierowca był trzeźwy, ale nie zastosował się do znaku STOP przed przejazdem – za co dostał mandat i punkty karne.

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1 lipca: szynobus uderza w hyundaia

Tydzień później, w środę około 18:30, historia się powtórzyła niemal jeden do jednego. 21-letnia mieszkanka gminy Raciąż, kierująca hyundaiem, prawdopodobnie zignorowała ten sam znak STOP. Gdy przejeżdżała przez tory, w tył jej samochodu uderzył szynobus jadący tą samą trasą – od Płońska do Sierpca. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ostatecznie kobietę przewieziono do szpitala karetką, na badania. Podróżowała sama, była trzeźwa. W szynobusie jechało 14 pasażerów i 2 osoby obsługi – żadna z nich nie odniosła obrażeń.

2 lipca: scania z dwiema naczepami

Nie minęła doba, a na tym samym przejeździe doszło do trzeciego zdarzenia. W czwartek, około 12:20, szynobus zderzył się z ciężarówką marki Scania z dwiema naczepami, prowadzoną przez 42-letniego mieszkańca powiatu zgierskiego w województwie łódzkim. Zestaw zatrzymał się częściowo poza pasem ruchu, tuż przy torach – zdjęcia z miejsca zdarzenia wyglądają groźnie, mimo że ostatecznie nikt z 12 pasażerów i 3 członków obsługi szynobusu, ani sam kierowca ciężarówki, nie wymagał pomocy medycznej.

Kaczorowy stają się najbardziej niebezpiecznym punktem na mapie kolei

Wszystkie 3 zdarzenia łączy jeden element: brak zatrzymania się przed niestrzeżonym przejazdem, oznaczonym wyłącznie znakiem STOP i krzyżem świętego Andrzeja, bez rogatek czy sygnalizacji świetlnej. Komentujący sprawę czytelnicy lokalnych portali zwracają uwagę, że ruch pociągów na tej linii – między Płońskiem a Sierpcem – jest stosunkowo rzadki, co paradoksalnie może usypiać czujność kierowców przyzwyczajonych, że tory zwykle są puste.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, po każdym z tych zdarzeń powtarzała ten sam apel: „Chwila pośpiechu lub nieuwagi może doprowadzić do tragedii”. Po trzecim zdarzeniu w ciągu 9 dni trudno już mówić o przypadku – to raczej wzorzec, który powinien zwrócić uwagę zarządcy infrastruktury kolejowej, nie tylko kierowców.

Policja przypomina mechanizm, który wielu kierowcom umyka w ułamku sekundy podejmowania decyzji na przejeździe. Pociąg, nawet pozornie odległy, porusza się dużo szybciej, niż wskazuje intuicja, i potrzebuje bardzo długiej drogi hamowania – liczonej w setkach metrów, nie w kilkudziesięciu. Maszynista, widząc samochód na torach, najczęściej nie ma już żadnej możliwości zatrzymania składu przed zderzeniem. W starciu z pociągiem czy szynobusem samochód osobowy, a nawet ciężarówka z naczepami, nie mają żadnych szans.

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Przejazd przez niestrzeżony przejazd kolejowy wymaga pełnego zatrzymania pojazdu przy znaku STOP, nie zwolnienia czy przelotowego spojrzenia w bok. Dopiero po całkowitym zatrzymaniu należy rozejrzeć się w obu kierunkach i upewnić się, że tory są puste na tyle daleko, by bezpiecznie je pokonać.

Rzadki ruch pociągów na danej linii to argument za większą ostrożnością, nie mniejszą – kierowcy przyzwyczajeni do pustych torów łatwiej redukują czujność, a to właśnie ten mechanizm powtarza się we wszystkich 3 opisanych zdarzeniach w Kaczorowach.

Wjeżdżanie na przejazd „na styk”, z założeniem, że zdąży się przed nadjeżdżającym pojazdem szynowym, jest błędem obliczeniowym, który przy prędkościach pociągów kończy się tragedią częściej, niż jakikolwiek kierowca jest w stanie sobie wyobrazić przed pierwszym takim zdarzeniem.

Jeśli regularnie przejeżdżasz przez ten konkretny przejazd w Kaczorowach, potraktuj powtarzalność tych 3 zdarzeń jako osobisty sygnał ostrzegawczy – to miejsce ewidentnie wymaga dodatkowej uwagi, niezależnie od tego, jak dobrze znasz drogę.

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