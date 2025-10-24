Grozi za to zatrzymanie dowodu i punkty karne. Ruszyła ogólnopolska akcja policji
23 października w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie rozpoczęła się 10. edycja kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. To wspólna inicjatywa Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego, której celem jest zwrócenie uwagi kierowców na znaczenie prawidłowego oświetlenia pojazdu. Tym razem funkcjonariusze nie tylko grożą palcem, ale również zapraszają na bezpłatne sprawdzenie oświetlenia.
Światła, które mogą uratować życie
Jak podkreślali uczestnicy briefingu, w tym podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, z pozoru drobne zaniedbanie, takie jak źle ustawione reflektory, może prowadzić do tragedii. Zbyt nisko ustawione światła ograniczają widoczność, a zbyt wysoko – oślepiają innych kierowców. Jesień to szczególnie trudny okres: szybciej zapada zmrok, pojawiają się mgły i deszcz, a każdy metr widoczności więcej może zadecydować o bezpieczeństwie.
Sprawne i prawidłowo wyregulowane światła pozwalają wcześniej dostrzec przeszkodę, pieszego czy rowerzystę. W warunkach ograniczonej widoczności to często różnica między kolizją a bezpiecznym powrotem do domu.
Darmowe sprawdzenie świateł
W ramach akcji kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swoich samochodów podczas ogólnopolskich „dni otwartych” na ponad 1 500 stacjach kontroli pojazdów. Kontrole odbędą się w cztery dni: 25 października, 15 listopada, 22 listopada oraz 6 grudnia 2025 roku.
W akcji biorą udział stacje pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należące do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także sieci DEKRA Polska i Speed Car. Swoją stację udostępni również sam Instytut Transportu Samochodowego.
Jak znaleźć stację biorącą udział w akcji
Aby ułatwić kierowcom dotarcie do najbliższego punktu, z pomocą przychodzi aplikacja Yanosik. Wskaże ona najbliższą stację kontroli pojazdów uczestniczącą w kampanii. Pełna lista dostępna jest na stronach: policja.pl, dlakierowcow.policja.pl, its.waw.pl oraz yanosik.pl/dobre-swiatla.
Kampania, która świeci przykładem
Inicjatywa zyskała szerokie wsparcie instytucjonalne. Partnerami są m.in. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, DEKRA Polska, Speed Car, Yanosik oraz Screen Network.
Spot kampanii będzie wyświetlany na ekranach reklamowych Screen Network w całej Polsce. Dzięki temu przekaz dotrze nie tylko do kierowców, ale też pieszych i rowerzystów, przypominając o znaczeniu widoczności na drodze.
Co to oznacza dla kierowców
Darmowe sprawdzenie świateł to nie tylko okazja, by uniknąć mandatu czy poprawić komfort jazdy. To realny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa – swojego i innych. Jeden szybki test może sprawić, że ktoś wróci do domu cały.
W natłoku codziennych spraw łatwo zlekceważyć coś tak prostego jak regulacja reflektorów. Ta kampania przypomina, że bezpieczeństwo zaczyna się od światła, które dobrze prowadzi.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.