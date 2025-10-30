Jedziesz na ten cmentarz? Specjalne obostrzenia wojska. Armia sprawdza każdy samochód
Jedziesz na cmentarz do Wrocławia? Parking przy Cmentarzu Osobowickim będzie dostępny 31 października i 1 listopada. Żołnierze sprawdzą każdy samochód przy bramie.
Wrocławianie od lat korzystają z parkingu na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. To dzięki uprzejmości wojska – jednostka udostępnia teren w dwa najważniejsze dni listopada, kiedy tysiące osób odwiedza groby bliskich. W tym roku po raz pierwszy pojawią się restrykcyjne kontrole przy wjeździe.
Tesla i nowe BMW mogą nie wjechać na parking
Zakaz obejmuje wszystkie urządzenia rejestrujące obraz lub dźwięk. Nie chodzi tylko o wideorejestratory przyklejone do szyby. Zasady wykluczają także kamery cofania, systemy 360 stopni pokazujące otoczenie pojazdu, czujniki parkowania z funkcją nagrywania, a nawet fabryczne systemy asystujące kierowcy, które mają wbudowane kamery.
Właściciele nowych aut mogą mieć poważny problem. Samochody takie jak Tesla, nowe modele BMW czy Mercedesa mają fabrycznie zainstalowane systemy kamer rejestrujących otoczenie. Wielu kierowców nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich auto nagrywa. W takich przypadkach wyłączenie kamer może wymagać specjalnej procedury w menu komputera pokładowego.
Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu powiedział w rozmowie z Radiem ZET, że decyzja wynika z sytuacji geopolitycznej. Obiekty strategiczne, w tym jednostki wojskowe, są teraz chronione bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Każde urządzenie mogące rejestrować obraz lub dźwięk traktowane jest jako potencjalne zagrożenie.
Kontrola przy bramce – bez zgody nie wjedziesz
Na wjeździe na parking od ulicy Obornickiej staną bramki kontrolne. Dyżurować będą przy nich żołnierze oraz przedstawiciele służb porządkowych. Sprawdzą każdy pojazd wjeżdżający na teren jednostki. Będą szukać wideorejestratorów, kamer, czujników i innych urządzeń mogących nagrywać.
Dodatkowo żołnierze odnotują numery rejestracyjne wszystkich pojazdów w celach ewidencyjnych. To standardowa procedura przy wjeździe na teren wojskowy, ale dla wielu kierowców będzie to nowość. Dotychczas parking działał bez takich formalności.
Joanna Urbańska-Jaworska z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia wyjaśnia w komunikacie, że miasto apeluje do wszystkich odwiedzających cmentarz o zdemontowanie, wyłączenie lub skuteczne zasłonięcie urządzeń rejestrujących. Wcześniejsze przygotowanie pojazdu pozwoli na sprawny wjazd i uniknie kolejek przy bramce.
Kto odmówi zasłonięcia kamer lub wyłączenia systemów, po prostu nie wjedzie. Jerzy Lutogniewski z wrocławskiego wydziału inżynierii miejskiej powiedział w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że zorganizowano przestrzeń do łatwego zawrócenia i wyjazdu z terenu. Kierowcy, którzy nie zgodzą się na zasady, będą musieli szukać innego miejsca parkingowego.
Podstawa prawna – nowe rozporządzenie MON
Restrykcje wynikają z Ustawy o obronie Ojczyzny oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 27 marca 2025 roku. Przepisy zakazują fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa bez odpowiedniego zezwolenia.
Zakaz obowiązuje na terenie jednostek wojskowych, poligonów i lotnisk wojskowych w całej Polsce. Pierwotnie przepisy były znacznie bardziej restrykcyjne i budziły kontrowersje. Po nowelizacji z 25 czerwca 2025 roku wyłączono spod zakazu przypadkowe nagrania stanowiące tylko szczegół całości – na przykład gdy rejestrator przypadkiem nagrywa obiekt wojskowy podczas przejazdu obok.
Kluczowa różnica polega na tym, że wjazd na teren jednostki wojskowej to nie przypadkowe nagranie. To świadomy wjazd na chroniony obszar z urządzeniem, które może rejestrować wrażliwe obiekty. Dlatego zakaz stosuje się bezwzględnie – bez wyjątków i możliwości negocjacji.
Zasady te mają charakter ogólnopolski. Oznacza to, że podobne ograniczenia mogą obowiązywać również przy innych jednostkach, poligonach czy lotniskach wojskowych w całej Polsce. Wrocław jest jednak pierwszym miastem, gdzie przepisy bezpośrednio dotknęły zwykłych kierowców odwiedzających cmentarz.
Czy inne miasta wprowadzą podobne zasady
Na razie tylko Wrocław oficjalnie poinformował o kontrolach kamer przy parkingu wojskowym. W Warszawie parking przy Cmentarzu Wojskowym przy ulicy Ostrowieckiej jest po prostu zamykany 31 października i 1 listopada – nie ma możliwości parkowania, więc problem kontroli kamer nie występuje.
Jednak sytuacja może się zmienić. Przepisy o zakazie nagrywania obiektów wojskowych obowiązują w całej Polsce. Jeśli inne miasta też udostępniają parkingi na terenach jednostek wojskowych w okolicy cmentarzy, mogą zastosować podobne restrykcje.
Warto śledzić komunikaty lokalnych urzędów miast przed Wszystkich Świętych. Jeśli planujecie odwiedzić cmentarz w innym mieście i parkować na terenie udostępnionym przez wojsko, lepiej dmuchać na zimne i wcześniej sprawdzić, jakie zasady tam obowiązują.
Co to oznacza dla kierowców
Odwiedzenie grobu bliskich w Wszystkich Świętych wymaga teraz planowania. Kierowcy jadący na Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu muszą wcześniej przygotować samochód – wyłączyć lub zakleić kamery, sprawdzić jak dezaktywować systemy fabryczne, zabrać taśmę i narzędzia.
Warto też przemyśleć, czy w ogóle warto jechać autem. Komunikacja miejska może okazać się szybsza i wygodniejsza, szczególnie że urzędy zawsze zapewniają dodatkowe kursy w te dni. Nie ma nerwów z parkowaniem, kontrolami ani ryzykiem mandatu za złamanie przepisów wojskowych.
Dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które muszą dojechać autem, kluczowe będzie wcześniejsze przygotowanie. Zasłonięta kamera to małe niedogodność w porównaniu z koniecznością zawracania przy bramce i szukania parkingu kilkaset metrów dalej.
