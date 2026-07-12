Jest data wypłaty „czternastki”. Sprawdź czy dostaniesz pełną kwotę
Miliony emerytów i rencistów czekają na dodatkowy przelew z ZUS. Termin jest już praktycznie przesądzony, choć formalnie rząd ma czas na ostateczną decyzję do końca października. Kwota za to zależy od tego, ile już dziś wynosi Twoja emerytura.
Wrzesień – jak w poprzednich latach
Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowanym 29 czerwca 2026 roku, czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2026 roku – tak samo jak w trzech poprzednich latach. Pieniądze trafią do uprawnionych automatycznie, razem ze zwykłą, comiesięczną emeryturą lub rentą, w tym samym, indywidualnym terminie wypłaty, jaki dana osoba ma już ustalony w ZUS. Formalnie ostateczne rozporządzenie Rada Ministrów musi wydać do 31 października danego roku, ale wrześniowy termin od lat pozostaje niezmienny i nic nie wskazuje, by w 2026 roku miało być inaczej.
Ile wyniesie: 1978,49 zł brutto dla większości
Pełna kwota czternastki w 2026 roku to 1978,49 zł brutto – dokładnie tyle, ile wynosi obecnie najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe (emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Powyżej tego progu działa zasada „złotówka za złotówkę” – czternastka jest pomniejszana o każdą złotówkę, o jaką emerytura przekracza 2900 zł. W praktyce oznacza to, że osoba pobierająca 3500 zł brutto emerytury dostanie czternastkę w wysokości około 1378 zł brutto. Świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone, jeśli po tym przeliczeniu wyszłoby mniej niż 50 zł – dotyczy to osób z emeryturą lub rentą powyżej około 4828 zł brutto.
Rada Ministrów ma prawną możliwość podniesienia kwoty czternastki ponad ustawowe minimum – może to zrobić w drodze rozporządzenia, aż do 31 października. Na razie jednak w wykazie prac legislacyjnych rządu nie pojawił się żaden projket idący w tym kierunku, więc najbardziej prawdopodobny scenariusz to wypłata w kwotach bazowych opisanych powyżej.
Kto dostanie, a kto nie?
Czternastka przysługuje szerokiej grupie świadczeniobiorców: emerytom (w tym rolniczym, pomostowym i mundurowym), rencistom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę socjalną, a także osobom na świadczeniu przedemerytalnym. Nie dostaną jej osoby, które na ostatni dzień sierpnia będą miały zawieszone prawo do wypłaty świadczenia podstawowego – dotyczy to na przykład części wcześniejszych emerytów przekraczających limity dorabiania.
Na jedną osobę przysługuje wyłącznie jedna czternastka. Jeśli jedną rentę rodzinną pobiera kilka osób, na przykład rodzeństwo, kwota dzielona jest równo między wszystkich uprawnionych.
Co ważne: nie zabiera jej komornik ani urząd
Czternasta emerytura jest chroniona przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do pomocy społecznej, alimentów czy świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych. Nie jest jednak całkowicie wolna od obciążeń – ZUS pobiera od niej składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy, więc kwota netto, która trafi na konto, będzie niższa niż kwota brutto.
Sprawdź swój próg
Nie musisz nigdzie składać wniosku – ZUS ustali prawo do czternastki automatycznie na podstawie Twojego świadczenia z 31 sierpnia 2026 roku i wyśle decyzję pocztą.
Jeśli Twoja emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto, spodziewaj się pełnej kwoty 1978,49 zł brutto razem z wrześniową wypłatą.
Jeśli Twoje świadczenie jest wyższe, policz orientacyjnie: od kwoty przekroczenia ponad 2900 zł odejmij ją od 1978,49 zł – to przybliżona wysokość Twojej czternastki. Warto pamiętać, że w Warszawie i większych miastach średnie emerytury bywają wyższe niż krajowa średnia, więc więcej osób może zetknąć się właśnie z pomniejszoną kwotą niż z pełną.
Jeśli Twoje świadczenie przekracza około 4828 zł brutto, czternastka Ci nie przysługuje w ogóle – w takiej sytuacji ZUS nie wyśle żadnej dodatkowej wypłaty ani decyzji przyznającej świadczenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.