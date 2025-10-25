Każdy Polak dostanie ten dokument do domu. Rząd rozsyła kilkanaście milionów egzemplarzy
Polski rząd przygotował dokument, który jeszcze w tym roku trafi do każdego gospodarstwa domowego w kraju. To bezprecedensowa akcja, która ma przygotować wszystkich obywateli na sytuacje kryzysowe. Od powodzi i pożarów, przez cyberataki, aż po najgorszy możliwy scenariusz – wojnę.
W Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim zaprezentowali oficjalnie „Poradnik bezpieczeństwa”. Portal Gov.pl informuje, że jest to praktyczny przewodnik przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
„Przedstawiamy coś niezwykłego. Poradnik bezpieczeństwa, który trafi już niedługo do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych” – powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej. Dodał, że można z niego korzystać już teraz – jest dostępny do pobrania w PDF, do wydrukowania, do używania w wersji elektronicznej.
Kilkanaście milionów egzemplarzy dla wszystkich Polaków
Poradnik będzie wydrukowany w kilkunastu milionach egzemplarzy i rozesłany do każdego gospodarstwa domowego w Polsce. To największa tego typu akcja edukacyjna w historii III Rzeczypospolitej. Portal rp.pl podaje, że minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział: „Naszą ambicją jest, aby w tym roku, góra na początku przyszłego roku, każda polska rodzina otrzymała wersję drukowaną tego poradnika”.
Rząd bardzo liczy na Pocztę Polską, która ma zająć się dystrybucją dokumentu. Dodatkowo przygotowano wersję w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych. Rozważane jest także udostępnienie poradnika online w różnych językach, w tym w ukraińskim.
„Poradnik bezpieczeństwa” jest już dostępny bezpłatnie na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Każdy może go pobrać, wydrukować i zapoznać się z zawartością jeszcze przed otrzymaniem wersji papierowej. Portal Polska-zbrojna.pl wyjaśnia, że dzięki prostemu językowi i przystępnej szacie graficznej poradnik jest łatwy do przyswojenia dla każdego. Publikacja została zaprojektowana tak, by leżała na stoliku w salonie, a nie w biblioteczce – ma być pod ręką zawsze, gdy zajdzie potrzeba.
Nad czym ma przygotować Polaków
„Poradnik zawiera wskazówki jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, o pożary. Chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych, chodzi o sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu” – tłumaczył minister Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej cytowanej przez portal Gov.pl.
Publikacja oferuje praktyczne wskazówki – od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia. Portal Spidersweb.pl informuje, że dokument obejmuje najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem współczesnego społeczeństwa – od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne.
Wśród praktycznych wskazówek znajdują się rekomendacje dotyczące:
- Gromadzenia podstawowych produktów na kilka dni (woda, żywność, leki)
- Przygotowania plecaka ewakuacyjnego z niezbędnymi rzeczami
- Komunikacji w czasie awarii prądu i internetu
- Podstaw udzielania pierwszej pomocy
- Rozpoznawania sygnałów alarmowych i ostrzeżeń
- Reagowania na dezinformację i cyberataki
100 ekspertów pracowało przez pół roku
Prace nad poradnikiem trwały od lutego do sierpnia 2025 roku. Portal Polska-zbrojna.pl podaje, że zaangażowanych w nie było około 100 osób z ponad 20 instytucji. Nad dokumentem pracowali specjaliści z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
W tworzeniu poradnika uczestniczyli eksperci z dziedziny zarządzania kryzysowego, strażacy, harcerze, ratownicy medyczni, żołnierze. Odbyły się także konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządami. Portal Gov.pl informuje, że w powstanie poradnika zaangażowany był również Wojskowy Instytut Wydawniczy.
Wicepremier Kosiniak-Kamysz podczas konferencji podziękował wszystkim za pracę włożoną w opracowanie poradnika. „Zespół osób, który pracował nad tym poradnikiem to grupa osób niezwykle zaangażowanych. To są pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale też są wolontariusze i eksperci z dziedziny bezpieczeństwa publicznego” – mówił minister cytowany przez portal Gov.pl.
Dlaczego powstał właśnie teraz
„Zagrożenie jest bardzo poważne. Nie chcemy nikogo straszyć, nie chcemy wywoływać żadnych trudnych emocji, ale odpowiedzialny rząd to taki, który rozmawia ze swoimi obywatelami, prowadzi dialog, mówi, słucha, odpowiada” – wyjaśniał wicepremier Kosiniak-Kamysz cytowany przez portal Gov.pl.
Minister podkreślił, że publikacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie samych Polaków, którzy chcą być przygotowani w sytuacji kryzysu. Portal Spidersweb.pl informuje, że celem jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, ale też wzmacnianie wspólnoty, zaufania i solidarności w całym społeczeństwie.
„Taki poradnik udostępniła kilka miesięcy temu Szwecja. Polska będzie jednym z niewielu państw na razie w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną” – mówił Kosiniak-Kamysz cytowany na portalu Gov.pl. Dodał, że obecny rząd określił trzy priorytety budowy bezpieczeństwa: silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński uzupełnił: „Budujemy obronę cywilną, na dniach rozpoczniemy dystrybucję ogromnych, dodatkowych środków, prawie 5 mld złotych, do samorządów, aby realizowały najważniejsze zadania mające wspierać ochronę ludności” – cytuje portal Polska-zbrojna.pl.
Prosty język zamiast wojskowego żargonu
Kluczowym założeniem twórców było stworzenie dokumentu zrozumiałego dla każdego Polaka, niezależnie od wieku czy wykształcenia. „Podręcznik jest bardzo fajnie napisany. Prostym językiem, przystępnym, z pięknymi grafikami” – mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz cytowany przez portal Gov.pl.
Portal Eska.pl informuje, że autorzy podkreślają wagę prostego języka, praktycznych instrukcji oraz jasnych schematów postępowania. Nigdy wcześniej nie powstał tak kompleksowy dokument wspierający bezpieczeństwo obywateli. Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących tego, jak reagować na sytuacje kryzysowe.
„Poradnik bezpieczeństwa” ma charakter uniwersalny – zawarte w nim zasady i wskazówki można dostosować do różnych grup wiekowych, warunków życia i miejsca pobytu. Portal Mobirank.pl wyjaśnia, że niezależnie od sytuacji czy lokalizacji, pomaga lepiej przygotować się na możliwe zagrożenia.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jeszcze nie znasz poradnika, odwiedź stronę poradnikbezpieczenstwa.gov.pl i pobierz go już dziś. Nie czekaj na wersję papierową – zapoznaj się z treścią teraz, póki masz czas spokojnie wszystko przeczytać i zrozumieć. W sytuacji kryzysowej może być już za późno na naukę.
Przygotuj plecak ewakuacyjny zgodnie z wytycznymi z poradnika. Portal Militaria.pl wymienia podstawowe elementy takiego plecaka: dokumenty, woda, żywność, apteczka pierwszej pomocy, latarka, ubrania na zmianę, produkty higieniczne. To minimum, które powinno być gotowe w każdym domu.
Zgromadź zapasy na co najmniej 72 godziny dla całej rodziny. Woda, żywność długoterminowa, leki, środki higieniczne – lista jest długa, ale w poradniku znajdziesz dokładne wyliczenie. Nie chodzi o tworzenie bunkra, ale o rozsądne przygotowanie na sytuacje, gdy sklepy będą zamknięte lub dostęp do nich będzie niemożliwy.
Przeczytaj poradnik razem z rodziną i omówcie plan działania w różnych scenariuszach. Gdzie jest najbliższy schron? Jak się skontaktujecie, jeśli zabraknie prądu i internetu? Jakie są numery alarmowe? Te pytania warto rozważyć wcześniej, a nie w momencie kryzysu.
Zachowaj spokój i nie panikuj. Poradnik nie powstał po to, by straszyć, ale by przygotować. „Obrona ojczyzny to jest zadanie dla nas wszystkich. Przygotowanie do sytuacji kryzysowej to obowiązek państwa – żeby uświadomić, wyedukować i przygotować obywateli” – podkreślał minister Kosiniak-Kamysz cytowany przez portal Mobirank.pl.
Permanentna aktualizacja wiedzy
Resorty MON i MSWiA wraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa deklarują stałe aktualizacje treści poradnika. Portal Eska.pl informuje, że poradnik będzie żywym dokumentem, dostosowującym się do zmieniających się zagrożeń i zdobywanego doświadczenia.
„Każdy z nas ma wpływ na swoje bezpieczeństwo. Poradnik pokazuje, że nawet małe, proste działania w domu mogą mieć ogromne znaczenie w chwili kryzysu” – podkreślają twórcy dokumentu cytowani przez portal Eska.pl.
Rząd zachęca do korzystania z poradnika i wdrażania zaleceń w codziennym życiu. To nie jest dokument do odłożenia na półkę i zapomnienia. To praktyczne narzędzie, które w sytuacji zagrożenia może uratować życie tobie i twoim najbliższym.
Kiedy fizyczna wersja poradnika trafi do twojej skrzynki pocztowej, nie wyrzucaj jej. Przeczytaj, przećwicz procedury z rodziną i zachowaj w łatwo dostępnym miejscu. W sytuacji kryzysu liczą się sekundy, a wtedy dostęp do sprawdzonych informacji może okazać się bezcenny.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.