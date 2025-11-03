Nawet 1800 zł dopłaty do czynszu co miesiąc. Prezydent podpisał. Sprawdź warunki
Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą, która zmienia zasady wsparcia mieszkaniowego. Świadczenia obejmą niemal 100 tysięcy osób.
Koniec z papierowymi obietnicami
Dotychczasowy system brzmiał pięknie – funkcjonariusze mieli prawo do lokalu służbowego. Problem w tym, że na około 160 tysięcy funkcjonariuszy służb podległych MSWiA przypada zaledwie 9 tysięcy lokali w zasobie mieszkaniowym. Na koniec czerwca 2025 roku w samej Policji brakowało ponad 13,4 tysiąca funkcjonariuszy.
Młody policjant przyjmowany do służby w Warszawie teoretycznie miał prawo do mieszkania. W praktyce mógł czekać latami, wynajmując pokój za własne pieniądze. Teraz zamiast czekać, dostanie 1800 zł miesięcznie na rękę i sam zdecyduje, gdzie będzie mieszkał.
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński skomentował na platformie X: „To pomoc dla funkcjonariuszy i zachęta do wstępowania do służby”. Dodał, że nie jest przypadkiem, iż w Warszawie wakatów jest 25%, a właśnie tam świadczenie będzie najwyższe.
Trzy stawki w zależności od lokalizacji
Resort określił trzy poziomy wsparcia. W miejscowościach o niższych kosztach życia – 900 zł miesięcznie. W średnich miastach – kwota pośrednia. W dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław – 1800 zł miesięcznie.
Dodatkowo funkcjonariusze mieszkający poza miejscowością służby mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu. Do 30 km – 140 zł miesięcznie, powyżej 30 km do 50 km – 180 zł miesięcznie, powyżej 50 km – 220 zł miesięcznie. Ale uwaga – nie można łączyć maksymalnego świadczenia z dodatkiem dojazdowym. Jeśli funkcjonariusz wybierze jako podstawę obliczenia lokalizację jednostki i dostanie 1800 zł, dodatku za dojazd nie będzie.
Kto dostanie pieniądze?
Ustawa obejmuje Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy ABW, AW, SWW i SKW. Świadczenie przysługuje zarówno funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej, jak i tym z wieloletnim stażem.
Jest jednak haczyk. Z ustawy nie skorzystają właściciele ani współwłaściciele mieszkań. Nie ma znaczenia, czy to kawalerka po babci na przedmieściach, czy apartament w centrum – jeśli ty lub twój małżonek jesteście w księdze wieczystej jako właściciele, dodatku nie dostaniecie.
Funkcjonariusz ma do wyboru jedną z czterech form wsparcia: przydział lokalu mieszkalnego, kwaterę tymczasową, miejsce w internacie lub świadczenie pieniężne. To on decyduje, co mu bardziej odpowiada.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli myślisz o karierze w mundurze, teraz może być dobry moment. Świadczenie mieszkaniowe to realne wsparcie, które ułatwi start w służbie. Młody policjant w Warszawie dostanie 1800 zł miesięcznie – kwota, która pokrywa znaczną część czynszu za mieszkanie w stolicy.
Jeśli już służysz i czekałeś na lokal, który i tak nie przyszedł – sprawdź, czy nie opłaca ci się przejść na nowy system. Pieniądze na koncie dają większą swobodę niż obietnica mieszkania kiedyś w przyszłości.
Zwróć uwagę na szczegóły dotyczące miejsca zamieszkania. Jeśli mieszkasz daleko od jednostki, możesz dostać dodatek za dojazd. Ale jeśli wybierzesz jako podstawę obliczenia lokalizację jednostki i dostaniesz najwyższe świadczenie, dodatku dojazdowego już nie będzie. Przemyśl, co jest bardziej opłacalne.
Pamiętaj o podatku – a właściwie jego braku. Świadczenie mieszkaniowe jest zwolnione z podatku dochodowego. 1800 zł to 1800 zł na twoje konto, bez żadnych potrąceń.
Ważna informacja dla tych, którzy wcześniej dostali pomoc mieszkaniową. Osoby, które wcześniej skorzystały z dotychczasowych świadczeń, będą zobowiązane do zwrotu połowy otrzymanych środków.
Dlaczego akurat teraz?
Braki kadrowe w służbach mundurowych to nie abstrakcyjny problem. Na koniec czerwca 2025 roku w Policji brakowało 13,4 tysiąca funkcjonariuszy. Straż Graniczna, PSP, służby specjalne – wszędzie wakaty. Główny powód? Pieniądze i brak mieszkań.
Najwyższe koszty zakwaterowania są w dużych miastach – dokładnie tam, gdzie potrzeba najwięcej mundurowych. Policjant w Warszawie mógł wydać połowę pensji na wynajem kawalerki na obrzeżach. Nowy system ma to zmienić. 1800 zł miesięcznie pokryje znaczną część kosztów mieszkania nawet w stolicy.
Projekt był wynikiem porozumienia zawartego 6 marca 2025 roku między stroną związkową a MSWiA. Jak podaje portal Strefa Obrony, Zarząd Główny NSZZ Policjantów zabiegał o dodatek mieszkaniowy od wielu miesięcy.
To pierwsze rozwiązanie od dekad, które w sposób kompleksowy ujednolica zasady wsparcia mieszkaniowego w całym resorcie spraw wewnętrznych i służbach specjalnych. Wcześniej każda formacja miała swoje przepisy. Teraz wszyscy funkcjonariusze dostają te same zasady – na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP.
Ustawa czeka teraz na publikację w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu minie jeden dzień i przepisy wejdą w życie. Pierwsze wypłaty z wyrównaniem od lipca mogą trafić do funkcjonariuszy w listopadzie. Dla tysięcy mundurowych to konkretne wsparcie, na które czekali latami.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.