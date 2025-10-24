Banki dokręciły śrubę. Od tego roku już nie da się swobodnie zarządzać własnymi pieniędzmi
Masz 20 000 zł na koncie, chcesz przelać 15 000 na remont – a system blokuje transakcję. Sprawdzasz ustawienia i okazuje się, że Twój bank automatycznie obciął Ci limit do 10 000 zł. Bez pytania, bez wcześniejszego powiadomienia. To nie awaria systemu – to nowa rzeczywistość bankowa, która dotyka coraz więcej osób w Polsce.
Przelewasz 15 000? Może się nie udać
PKO BP od 6 maja 2025 roku ustala domyślny limit dzienny na 10 000 zł zarówno w aplikacji IKO, jak i serwisie iPKO. Klienci, którzy wcześniej mieli ustawione wyższe kwoty, musieli się pogodzić z automatycznym obniżeniem bez możliwości sprzeciwu. Maksymalny limit można wprawdzie podnieść nawet do 300 000 zł, ale wymaga to aktywacji mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO oraz dodatkowego zabezpieczenia logowania, które analizuje charakterystyczne cechy zachowania użytkownika. To już nie tylko kwestia podpisu SMS-em – trzeba zgodzić się na monitoring własnych przyzwyczajeń bankowych.
Bank Millennium poszedł własną drogą i uzależnił wysokość limitów od metody autoryzacji. Ci, którzy zostali przy kodach SMS, mogą przelać maksymalnie 50 000 zł dziennie. Klienci, którzy przeszli na autoryzację mobilną, dostają dostęp do 200 000 zł. W aplikacji mobilnej limit pozostaje jednak sztywny na poziomie 50 000 zł bez możliwości zmiany, co może być problemem podczas większych zakupów czy regulowania faktur.
Santander Bank Polska w aplikacji mobilnej pozwala na przelewy do 19 800 zł dziennie. Chcesz więcej? Musisz zalogować się do bankowości internetowej, gdzie limit można podnieść nawet do 400 000 zł. Z bankomatów sytuacja wygląda jeszcze gorzej – jednorazowo można wypłacić maksymalnie 1000 zł przy dziennym limicie 19 800 zł. Potrzebujesz gotówki na pilny wydatek? Przygotuj się na wizytę w kilku bankomatach.
mBank oferuje domyślnie 50 000 zł dziennie, co na tle konkurencji wygląda całkiem przyzwoicie. W bankowości internetowej z mobilną autoryzacją można to zwiększyć nawet do 800 000 zł, co czyni go jednym z najbardziej elastycznych graczy na rynku. W aplikacji mobilnej limit spada jednak drastycznie do zaledwie 10 000 zł, co może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do załatwiania spraw wyłącznie telefonem.
ING Bank Śląski wyróżnia się bardziej liberalnym podejściem z limitem 200 000 zł dziennie. Bank Pekao idzie jeszcze dalej – jak potwierdza portal Finhack.pl, to jedna z niewielu instytucji pozwalających klientom ustalać limity według własnego uznania bez górnej granicy. To jednak wyjątki, które potwierdzają regułę powszechnego zaciskania śruby.
Sprawdź swoje konto. Możesz mieć mniej niż myślisz
Najczęstszym zaskoczeniem dla klientów jest odkrycie zmian dopiero w momencie próby wykonania przelewu. System blokuje transakcję, pojawia się komunikat o przekroczeniu limitu, a dopiero wtedy okazuje się, że bank automatycznie zmienił ustawienia. Szczególnie dotkliwe jest to dla osób planujących większe wydatki – zapłaty za materiały budowlane, zakup sprzętu AGD czy uregulowanie faktury od wykonawcy. Wykończenie mieszkania, wymiana okien, zakup mebli – wszystko to wymaga teraz dodatkowego planowania i znajomości procedur bankowych.
Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim, wyjaśnia decyzję: „W czasach coraz bardziej zuchwałych ataków cyberprzestępców robimy wszystko, by pomagać naszym klientom chronić ich oszczędności”. Oficjalnym powodem wprowadzanych ograniczeń jest bowiem lawinowy wzrost cyberprzestępczości i prób oszustw bankowych.
CERT Polska odnotował w 2024 roku rekordowy wzrost cyberzagrożeń – liczba zgłoszeń przekroczyła 600 000, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu z rokiem poprzednim. Badanie SW Research przeprowadzone dla Banku Pocztowego pokazuje, że aż 42% Polaków powyżej 40 roku życia zetknęło się z próbą oszustwa finansowego, a 7% padło ofiarą skutecznego ataku. Najczęstsze metody to oszustwa „na dopłatę do paczki” oraz „na wnuczka”, które coraz skuteczniej wykorzystują dane z mediów społecznościowych do personalizacji ataków.
Zespół CSIRT KNF wykrył w 2024 roku 175 domen wykorzystywanych przez oszustów do imitowania oficjalnych stron banków. Strony te były tak dobrze wykonane, że różniły się od oryginałów zaledwie jedną literą w adresie URL. W pierwszym półroczu 2024 roku oszustwa związane z kartami płatniczymi i przelewami osiągnęły łączną kwotę przekraczającą 381 mln zł. Według prognoz firmy Cybersecurity Ventures, globalne koszty cyberprzestępczości mają wzrosnąć do 10,5 biliona dolarów rocznie do końca 2025 roku. To więcej niż PKB większości krajów europejskich.
Co to oznacza dla ciebie w praktyce?
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są szczególnie narażeni na problemy. Dzienny limit 10 000 zł w aplikacji mobilnej może uniemożliwić sprawne regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów. Faktura za materiały budowlane na 18 000 zł? Trzeba ją podzielić na dwa dni albo wcześniej podnieść limit, co wymaga dodatkowego czasu i często telefonicznej weryfikacji tożsamości.
Rodzice opłacający czesne za studia dzieci również mogą stanąć przed niespodzianką. Opłata semestralna w wysokości 12 000 zł przekracza domyślny limit w wielu bankach. Jeśli termin płatności wypada w weekend lub święta, a ktoś nie pomyślał o podwyższeniu limitu z wyprzedzeniem, może narazić dziecko na konsekwencje nieterminowej wpłaty.
Osoby finansujące remont mieszkania muszą teraz kalkulować każdy większy wydatek. Przelew na 20 000 zł dla ekipy remontowej wymaga albo podzielenia na dwa dni, albo wcześniejszego zwiększenia limitu. Podwyższenie limitu może trwać od kilku godzin do nawet doby, w zależności od banku i poziomu wymaganych zabezpieczeń. PKO BP wprowadził system, w którym przy próbie podniesienia limitu bank może automatycznie oddzwonić do klienta w celu potwierdzenia tożsamości i przeprowadzenia krótkiego szkolenia z zasad cyberbezpieczeństwa. Dobra intencja, ale w praktyce oznacza to 15-20 minut rozmowy z konsultantem, gdy pilnie potrzebujesz wykonać przelew.
Jak podnieść limit, gdy potrzebujesz więcej?
W PKO BP zmiana limitu wymaga zalogowania się do iPKO i przejścia do sekcji „Ustawienia”, następnie do zakładki „Limity płatności” i „Limity przelewów z konta”. Maksymalny dostępny limit zależy od metody autoryzacji. Klienci korzystający z kodów SMS lub karty kodów jednorazowych mogą ustawić maksymalnie 50 000 zł dziennie. Użytkownicy mobilnej autoryzacji w IKO mają dostęp do 200 000 zł. Ci, którzy dodatkowo aktywowali bezpłatną usługę dodatkowego zabezpieczenia logowania, mogą podnieść limit nawet do 300 000 zł. Ta ostatnia opcja wymaga jednak zgody na analizę zachowań użytkownika podczas logowania, co budzi obawy o prywatność wśród części klientów.
Portal Direct.money.pl podkreśla, że kluczem do uzyskania najwyższych limitów jest korzystanie z nowoczesnych metod autoryzacji. Dwustopniowe uwierzytelnianie i autoryzacja mobilna nie tylko zwiększają bezpieczeństwo konta, ale także otwierają dostęp do znacznie wyższych dziennych pułapów. Różnica między podstawową a najwyższą metodą autoryzacji w PKO BP to aż 250 000 zł dziennego limitu – to może mieć znaczenie przy większych transakcjach.
W innych bankach procedury są podobne – większość zmian można dokonać samodzielnie w aplikacji lub bankowości internetowej. W przypadku potrzeby jeszcze wyższych limitów konieczny jest kontakt z infolinią lub wizyta w oddziale. Niektóre banki wymagają również przedstawienia dokumentów uzasadniających potrzebę wyższego limitu – umowy przedwstępnej zakupu mieszkania, faktury pro forma na drogie urządzenia czy potwierdzenia realizacji dużego zamówienia w firmie.
PKO BP udostępnia też system SORBNET pozwalający na transfer znacznie wyższych sum bez dziennych ograniczeń. Działa on tylko w dni robocze i wymaga odrębnego zlecenia, ale dla firm regularnie przekazujących duże kwoty może być rozwiązaniem. Koszt takiego przelewu jest wyższy niż standardowego – wynosi zazwyczaj od 10 do 30 zł w zależności od pakietu usług klienta.
Praktyczne rady: jak nie dać się zaskoczyć
Sprawdź swoje aktualne limity już dziś, nie czekaj na zablokowaną transakcję w najmniej odpowiednim momencie. W większości aplikacji mobilnych informacje o limitach znajdziesz w sekcji ustawień lub bezpieczeństwa. Zajmie to dwie minuty, a może zaoszczędzić godzin stresu przy pilnej płatności. Jeśli planujesz większy wydatek, podnieś limit z odpowiednim wyprzedzeniem – zmiana może wymagać dodatkowej autoryzacji i potrwać kilka godzin.
Rozważ prowadzenie kont w kilku bankach, szczególnie jeśli regularnie wykonujesz przelewy na wyższe kwoty. ING oferuje 200 000 zł dziennie, podczas gdy w PKO BP domyślnie można przelać tylko 10 000 zł w aplikacji mobilnej. Ta pięciokrotna różnica może być kluczowa w sytuacjach awaryjnych. Dywersyfikacja banków zwiększa elastyczność finansową i pozwala uniknąć sytuacji, w której zabraknie dostępu do własnych środków.
Aktywuj najsilniejsze dostępne zabezpieczenia. Mobilna autoryzacja i dodatkowe zabezpieczenie logowania nie tylko chronią konto przed nieautoryzowanym dostępem, ale także znacząco podnoszą dostępne limity. W PKO BP różnica między autoryzacją SMS a pełnym zabezpieczeniem to aż 250 000 zł dziennego limitu. Instalacja aplikacji bankowej i konfiguracja dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa zajmuje kilkanaście minut, ale może zaoszczędzić wielu problemów.
Dla osób regularnie potrzebujących wysokich limitów niektóre banki oferują specjalne pakiety kont premium, gdzie domyślne ograniczenia są wyższe. Miesięczna opłata za taki pakiet wynosi zazwyczaj od 50 do 150 zł, ale w zamian otrzymuje się nie tylko wyższe limity, ale też dodatkowe usługi jak bezpłatne wypłaty za granicą czy dostęp do salonów VIP na lotniskach.
Europa też zaciska pasa, ale nie tylko tam
Portal WorldRemit informuje, że w Wielkiej Brytanii Chase Bank ustala dzienny limit na poziomie 25 000 funtów (około 125 000 zł) na przelewy do innych banków brytyjskich. System Faster Payments, będący podstawą przelewów w Zjednoczonym Królestwie, ma wprawdzie maksymalny limit 1 mln funtów ustalony technicznie, ale poszczególne banki stosują znacznie niższe ograniczenia domyślne dla swoich klientów. W praktyce większość brytyjskich konsumentów może przelać dziennie od 10 000 do 50 000 funtów bez dodatkowych procedur.
System SEPA dla natychmiastowych przelewów w euro ma ogólny limit 15 000 euro określony przez Europejski Bank Centralny. Poszczególne instytucje mogą wprowadzać jeszcze bardziej restrykcyjne pułapy. Niemiecki N26 Bank oferuje domyślnie limit 50 000 euro dziennie, podczas gdy francuski BNP Paribas w aplikacji mobilnej ogranicza klientów do 5000 euro. Różnice są znaczące nawet w ramach jednego rynku wspólnotowego.
W Stanach Zjednoczonych system Zelle według portalu Rates.fm również wprowadza zróżnicowane limity w zależności od banku. Bank of America pozwala na 3500 dolarów dziennie, Chase Bank oferuje 2000 dolarów, a Wells Fargo tylko 500 dolarów dla nowych użytkowników. Typowe limity dzienne wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów, co przy dzisiejszych cenach nieruchomości czy samochodów może być sporym utrudnieniem.
Co nas czeka w przyszłości?
Od 2027 roku w całej Unii Europejskiej będą obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych. Transakcje powyżej 3000 euro będą wymagały sprawdzenia tożsamości i pozostawiały cyfrowy ślad. W praktyce oznacza to koniec z anonimowymi zakupami droższych przedmiotów czy płatnością gotówką za większe usługi. W Wielkiej Brytanii niektóre banki wymagają już szczegółowego uzasadnienia dla przelewów powyżej określonej kwoty. Klient musi wyjaśnić cel transakcji, podać dane odbiorcy i czasem przedstawić dokumenty potwierdzające cel płatności – fakturę pro forma, umowę przedwstępną czy inny dokument.
Eksperty przewidują dalsze zaostrzanie kontroli nad przepływem gotówki i dużymi przelewami. Rosnące koszty cyberprzestępczości zmuszają banki do coraz bardziej restrykcyjnych zasad, a organy regulacyjne wspierają te działania. Unia Europejska pracuje nad kolejnymi dyrektywami, które mają uszczelnić system finansowy i utrudnić pranie pieniędzy. W praktyce oznacza to więcej formalności dla zwykłych klientów.
Przygotuj się na zmiany już teraz
Nie czekaj na moment, gdy zabraknie Ci dostępu do własnych pieniędzy w krytycznej sytuacji. Sprawdź dzisiaj, jakie limity obowiązują w Twoim banku, zastanów się, czy są one wystarczające dla Twoich potrzeb. Jeśli regularnie wykonujesz większe przelewy, aktywuj wyższe zabezpieczenia lub rozważ otwarcie dodatkowego konta w innej instytucji o bardziej elastycznych zasadach.
Warto też pamiętać, że mimo ograniczeń domyślnych w większości przypadków możliwe jest podniesienie limitów. Wymaga to jednak znajomości procedur swojego banku, aktywacji odpowiednich zabezpieczeń i często dodatkowego czasu na weryfikację. Banki tłumaczą wprowadzane zmiany rosnącym zagrożeniem cyberprzestępczością, a statystyki rzeczywiście potwierdzają skalę problemu. Przygotowanie się na nową rzeczywistość bankową z wyprzedzeniem to lepsze rozwiązanie niż odkrywanie ograniczeń w momencie, gdy pilnie potrzebujemy dostępu do większej kwoty.
