Pilne! Groza: pieniądze znikają z kont klientów. Policja wydaje oficjalny komunikat
Od soboty klienci Santander Bank Polska masowo sprawdzają swoje konta po tym, jak zaczęły spływać SMS-y o wypłatach, których nikt nie dokonywał. Kwoty znikające z rachunków sięgały od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Bank potwierdził incydent i ujawnił pierwsze ustalenia. Policja dodaje – zgłoszenia napływają z całej Polski.
Sobotni poranek przyniósł falę zgłoszeń
Pierwsze wiadomości o wypłatach pojawiły się 25 października. Klienci Santandera zaczęli otrzymywać SMS-y o transakcjach, których nie zlecali. Już po kilku godzinach internet zalały relacje z różnych miast – od Poznania, przez Bydgoszcz, po Warszawę i Kraków.
Według TVN24, liczba zgłoszeń może przekraczać 120. Tylko w Wielkopolsce policja przyjęła około 70 zawiadomień, a w kujawsko-pomorskim – ponad 50, głównie z Bydgoszczy. W każdym przypadku schemat był podobny: właściciele kart mieli je przy sobie, a mimo to z kont znikały pieniądze.
Jak przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu:
„Klienci otrzymywali powiadomienie SMS o wypłacie z bankomatu środków z ich konta w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy złotych”.
Nowy komunikat Policji: dotyczy tylko jednego banku
Komenda Główna Policji potwierdziła dziś, że zgłoszenia dotyczą klientów tylko jednego banku – bez podania jego nazwy, ale wiadomo już, że chodzi o Santander Bank Polska.
„Policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej monitorują na terenie całego kraju zgłoszenia dotyczące nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów” – poinformowała Policja w oficjalnym komunikacie.
Funkcjonariusze przyjmują zawiadomienia, zabezpieczają materiały procesowe i prowadzą czynności mające na celu ustalenie oraz zatrzymanie sprawców. Policja nie wyklucza, że za atakiem stoi zorganizowana grupa przestępcza działająca w wielu miastach jednocześnie.
Bank podejrzewa nakładki na bankomatach
Santander Bank Polska przyznał, że wykrył „transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów, wykonywane w bankomatach sieci współpracującej”.
Jak tłumaczy Monika Nowakowska, dyrektor PR banku, wszystko wskazuje na zamontowanie nakładek skanujących na niektórych urządzeniach. Zespoły techniczne operatora sprawdzają obecnie wskazane bankomaty.
Takie nakładki wyglądają jak zwykła część bankomatu, ale rejestrują dane z kart. W połączeniu z ukrytą kamerą pozwalają przestępcom pozyskać również kod PIN, co umożliwia realną wypłatę pieniędzy.
Zorganizowana grupa działała sprawnie
Według policji przestępcy działali profesjonalnie. Skopiowane dane kart i zdobyte PIN-y umożliwiły im wypłaty gotówki w wielu miejscach jednocześnie. To tłumaczy, dlaczego w tym samym czasie zgłoszenia pojawiały się w różnych regionach kraju.
„Mówimy o działalności grupy, która wypłaca środki za pomocą bankomatów. Sprawcy w jakiś sposób weszli w posiadanie danych kart oraz numerów PIN” – mówi mł. insp. Borowiak.
Śledczy analizują wszystkie tropy – od skanowania kart po wcześniejsze ataki phishingowe.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli masz konto w Santander Bank Polska, natychmiast sprawdź historię transakcji. Nawet jeśli nie dostałeś powiadomienia SMS, zaloguj się do aplikacji lub bankowości internetowej i przejrzyj operacje z weekendu 25–27 października.
Bank poinformował, że zablokował wszystkie karty, które mogły być zagrożone. W praktyce oznacza to, że Twoja karta mogła zostać czasowo zablokowana – nawet jeśli sam nie zgłaszałeś problemu.
Najważniejsze: Santander zapewnia, że pieniądze klientów zostaną zwrócone w poniedziałek. W przypadku nieautoryzowanych wypłat banki są zobowiązane do zwrotu środków, jeśli klient nie przyczynił się do utraty danych.
Jak zabezpieczyć konto
Po tej sytuacji warto ustawić dzienne limity wypłat. Jeśli zwykle wypłacasz do 1000 zł, ustaw taki właśnie limit – zmniejszy to możliwe straty, jeśli ktoś zdobędzie dane Twojej karty.
Zawsze przed użyciem bankomatu obejrzyj jego szczelinę i klawiaturę. Jeśli coś wygląda podejrzanie – odstaje, jest luźne lub nietypowo grube – nie wkładaj karty. Wybieraj urządzenia w dobrze oświetlonych miejscach lub wewnątrz oddziałów banku.
Związek Banków Polskich przypomina też, by nigdy nie podawać haseł czy kodów SMS osobom trzecim. Prawdziwy pracownik banku nigdy o to nie poprosi.
Co zrobić, gdy zauważysz nieautoryzowaną wypłatę
- Zablokuj kartę – przez aplikację mobilną lub infolinię (dla klientów Santandera: 1 9999 lub +48 61 81 19999 z zagranicy).
- Zgłoś sprawę na policję – zabierz dowód osobisty, numer konta i wydruk historii rachunku z podejrzaną transakcją.
- Złóż reklamację w banku – w takich przypadkach środki są zwracane zazwyczaj bardzo szybko.
Policja apeluje, by nawet drobne incydenty zgłaszać – każda informacja może pomóc w namierzeniu sprawców.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.