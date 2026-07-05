Policyjny pościg pod Warszawą. Uciekał na motocyklu, wywrócił się, pobiegł w stronę rzeki
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku patrolowali ulice Józefowa, gdy ich uwagę przykuł motocyklista poruszający się pojazdem bez tablicy rejestracyjnej. Funkcjonariusze nadali sygnały do zatrzymania – kierowca zareagował gwałtownym przyspieszeniem, zamiast zjechać na pobocze.
Wywrotka nie ostudziła zapału do ucieczki
Mężczyzna próbował uciec ulicami miasta, ale w pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem i przewrócił się. Zamiast się poddać, porzucił jednoślad i kontynuował ucieczkę pieszo, kierując się w stronę rzeki Świder. Policjanci ruszyli za nim w bezpośredni pościg i obezwładnili go na brzegu rzeki.
Poszukiwany, po narkotykach, bez uprawnień, na kradzionym motocyklu
Sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych szybko wyjaśniło, dlaczego 43-latek tak zdeterminowany był, żeby uniknąć kontroli. Mężczyzna był poszukiwany przez organy ścigania w celu ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a sam motocykl figurował w policyjnych bazach jako skradziony. Badanie na zawartość substancji zabronionych wykazało, że kierował pod wpływem amfetaminy.
Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzuty: niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających (przy wcześniejszej karalności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości) oraz paserstwo.
Dozór policyjny do czasu rozprawy
Prokuratura Rejonowa w Otwocku, po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, zastosowała wobec 43-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.
Widzisz kogoś pod wpływem za kierownicą? Reaguj
Alkohol i narkotyki za kierownicą drastycznie wydłużają czas reakcji, zaburzają ocenę odległości i prędkości oraz prowadzą do brawury, która na drodze kończy się tragedią częściej, niż większość kierowców jest w stanie sobie wyobrazić. Widok kogoś, kto pod wpływem takich środków próbuje wsiąść za kierownicę, to sygnał do natychmiastowej reakcji, nie do wahania się.
Zgłoszenie takiej sytuacji pod numer 112 zajmuje chwilę, a może zapobiec wypadkowi z udziałem przypadkowych osób na drodze – dokładna lokalizacja, marka i numer rejestracyjny pojazdu znacząco przyspieszają reakcję patrolu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.